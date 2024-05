¿Cuántos impuestos cobra cada municipio canario? Pájara es la localidad que más recauda y Artenara, la de más gasto

Pájara, en Fuerteventura y con gobierno bipartito PSOE-CC, es el municipio canario con mayor recaudación por habitante. Y Artenara, en Gran Canaria y donde el PP lleva las riendas del Ayuntamiento, es la localidad del Archipiélago que más gasta, de media, por cada uno de sus vecinos. Son solo dos de los muchos datos que pueden extraerse de la macroestadística municipal que el Consejo General de Economistas de España lanzó este miércoles.

Entre un sinfín de información socioeconómica de diversa índole –población, edad media, contratos laborales, desempleo...–, esta nueva herramienta recopila los datos y cifras de las 8.131 localidades del país, sus 50 provincias y sus 17 comunidades autónomas, y entre ellos, claro, los de las dos demarcaciones y 88 municipios de Canarias. Datos extraídos de una veintena de fuentes oficiales entre las que se encuentran la Agencia Tributaria, el Instituto Nacional de Estadística, el Servicio de Empleo Público Estatal o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, entre otros. En el ámbito de la fiscalidad, por ejemplo, la nueva estadística del Consejo General de Economistas permite ver, y a partir de los datos más recientes –los del ejercicio de 2023–, en qué municipios isleños se recauda más o menos –y cuánto– y en cuáles se gasta más o menos en su población –y también cuánto–.

El Pinar de El Hierro lidera la clasificación de los ingresos per cápita en las islas occidentales

En cuanto a los ingresos, la recaudación por habitante solo supera los mil euros al año en tres localidades, y las tres son de la provincia de Las Palmas: Pájara, con 1.231 euros per cápita; Mogán, con 1.090 euros; y Artenara, con 1.073. La clasificación la continúan dos municipios herreños, El Pinar, con 882 euros de recaudación per cápita, y Valverde, con 869. Ya con ingresos por debajo de los 800 euros anuales por residente aparecen Agaete, con 791 euros; Yaiza, con 771; Adeje, con 767; Teguise, con 756; San Bartolomé de Tirajana, con 753; y Frontera, con 749 euros. La recaudación por habitante en las restantes localidades de la Comunidad Autónoma oscila entre los 691 euros de Santiago del Teide, en Tenerife, y los 143 de Valleseco, en Gran Canaria, que es, y con diferencia, el municipio de la región que menos ingresos fiscales genera en términos per cápita. La tinerfeña San Juan de la Rambla, con 161 euros, Puntagorda, en La Palma, con 165 euros, Agulo, en La Gomera, con 168, y El Tanque, en Tenerife, con 183, son las otras cuatro únicas poblaciones donde la recaudación no llega a los 200 euros por vecino.

En la vertiente del gasto público destacan como los únicos ocho municipios con un desembolso per cápita de más de 2.000 euros al año las localidades de Artenara, con 2.521 euros de gasto por cada uno de sus vecinos; Garafía, con 2.515 euros; Fuencaliente, con 2.332 euros; la majorera Betancuria, con 2.248; Puntagorda, con 2.133; Mogán (2.086); Tijarafe (2.029); y Adeje (2.006 euros).

En el otro extremo del ranking, las poblaciones con las menores cuantías de gasto por habitante son las tres de Tenerife, y las tres de la comarca norte. El esfuerzo público per cápita en Icod de los Vinos se queda en 627 euros al año –siempre, cabe insistir, de acuerdo con las cifras de 2023–, en Los Realejos no llega a los 541 euros y en Tacoronte, que se sitúa así como el farolillo rojo de esta particular clasificación, es decir, como el municipio con el desembolso por habitante más bajo de las Islas, no alcanza ni los 535 euros.

La palmera Garafía es la ciudad con la mayor diferencia entre recaudación y gasto por residente

En términos provinciales, llama la atención que las localidades de la demarcación de Santa Cruz de Tenerife recauden menos, en promedio, que las poblaciones de la provincia de Las Palmas y que, al mismo tiempo, también gasten más en sus vecinos. De media, la recaudación por habitante en los municipios de las islas occidentales asciende o ascendió el año pasado a 426,1 euros, frente a los 523,6 euros de la demarcación de Las Palmas. Los ingresos medios en las localidades de las islas orientales superan así en un 23% los de la provincia tinerfeña. En paralelo, el gasto público por habitante en los municipios de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro es de 1.249,3 euros, casi un 6% superior a los 1.179,8 euros de las poblaciones de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

También hay ciertas diferencias entre las dos capitales autonómicas. En Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria la recaudación per cápita es prácticamente la misma –563,65 euros en la capital tinerfeña y 562,14 euros en la capital grancanaria–, pero el gasto por habitante es considerablemente mayor en el municipio dirigido por el nacionalista José Manuel Bermúdez –1.038 euros– que en la urbe y localidad que timonea la socialista Carolina Darias, donde es o fue en 2023 de 818,85 euros.

