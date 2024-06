Agustín Manrique de Lara: "Ya no basta con un impacto cero del turismo, debe haberlo y ser positivo"

Hoy finaliza el mandato de Agustín Manrique de Lara al frente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria. Se marcha en un momento en que la principal actividad económica de las Islas, el turismo, llega a cotas desconocidas de contestación social. También Manrique de Lara opina que ha llegado el momento de revisar el modelo y cambiar la sostenibilidad imperante durante la pasada década por la regeneración.

Cierra una etapa y muchas cosas han podido cambiar, pero las demandas esenciales de los empresarios no. ¿Por qué?

Nuestra demanda básica es tener un buen marco de libertad económica en el que se pueda trabajar y en el que exista un entorno amistoso con la inversión y la actividad empresarial. Eso tiene mucho que ver con el espíritu de libertad económica que recoge nuestra Constitución. Es una demanda básica que sí, la mantenemos; lo que ha variado el resto de los ingredientes.

¿Cuáles?

La economía y la sociedad han variado muchísimo y eso nos obliga a ir adaptando las herramientas que se ponen a disposición de la ciuadanía para contar con un entorno que favorezca el desarrollo económico y personal de los que vivimos en el Archipiélago. Un entorno que propicie el crecimiento en todos los sentidos.

¿Hay razones para cuestionar el turismo o el malestar es reflejo de lo que sucede en otros territorios? ¿Qué deben hacer para frenar la contestación?

Es una tendencia internacional. Una de las principales preocupaciones del sector turístico ha sido evolucionar para mantener la posición de liderazgo mundial de las Islas, que se ha alcanzado con muchísimo esfuerzo e iniciativa privada. Arranca básicamente en los años 60 y hasta el día de hoy ha habido muchos modelos. De no haber evolucionado, el liderazgo se habría perdido. En el caso de Gran Canaria, el modelo de turismo de los inicios sí se parece al de hoy, merece un análisis internacional. Diría que pocas o ninguna isla turística del mundo ha tenido un desarrollo tan potente distribuyendo tanta renta entre la sociedad, sobre todo en la clase media. En eso tenemos que insistir con más intensidad.

Más en concreto. ¿Cómo definen el modelo actual y en qué debe cambiarse?

El último ha sido un turismo sostenible, una apuesta por que la actividad no tuviese impacto en la sociedad; recibir el número de turistas que fuera y que la sociedad no lo notase. Ahora, desde aproximadamente la pandemia, evolucionamos hacia el turismo regenerativo, que pretende que la actividad deje una huella positiva.

¿Hasta dónde pretenden llegar por ese camino? Cualquier actividad humana sea el turismo o hasta hacer un camino de tierra tiene impacto.

Y lo tiene, lo que pretendemos es que sea positivo, que el turismo colabore en la regeneración medioambiental. En definitiva, ya no basta con que el impacto sea neutro, sino que debe ser positivo y revertir los efectos negativos que pudieron ocasionarse con anterioridad. No es solo el modelo que deseamos nosotros, es el que también quieren nuestros clientes. La mayoría de los turistas que nos visitan llegan de los países más avanzados del mundo en respeto social y medioambiental, no quieren ir a sitios donde dejen una huella negativa. En ese concepto trabajamos desde las empresas y pedimos a las administraciones que se sumen. De hecho, vemos que desde el Gobierno de Canarias se habla de inversión en infraestructuras regenerativas; asimilamos en su momento el concepto de sosteniblidad y ahora toca hacerlo con este.

¿Tienen claro todos los miembros del Círculo que los tiros van por aquí?

No tenemos ninguna duda. Nosotros hacemos propuestas de valor a la sociedad, no creemos en esas teorías que pretenden frenar o reducir la actividad económica para conseguir una sociedad mejor. En estos momentos, es la mejor forma de aportar valor a la sociedad, de seguir apostando por un desarrollo de las personas que aquí viven, por un incremento de la renta media, por una mejor distribución de la renta y por un mejor territorio.

¿Lo de diversificar? El conocimiento parece la vía a explorar, ¿pero es realista pensar en un salto en I+D en un tejido empresarial donde son gran mayoría las pequeñas empresas?

La mejor forma de desarrollar talento es desarrollar la actividad económica que haga atractivo trabajar aquí. Esa es la gran aportación también del sector turístico, ha conseguido retener talento no solo en su sector, sino en sectores complementarios como nuevas tecnologías o inteligencia artificial. Atrae talento hacia el sector que luego beneficia a toda la sociedad. No podemos pedirlo a la pequeña empresa y en Canarias tenemos un número muy reducido de las que son capaces de internacionalizarse o digitalizarse al máximo nivel.

En ocasiones se confiesan rechazados por parte de la sociedad por ser empresarios. ¿Ha cambiado algo?

Las universidades, especialmente las universidades privadas, están empezando a generar una cultura empresarial que nos va a ayudar muchísimo. Desde la formación infantil hasta la universitaria tenemos que empezar a trabajar el afecto a la actividad económica. Debemos generar emprendedores para que la recaudación fiscal sostenga el estado de bienestar que todos exigimos en la Unión Europea. Para eso es necesario incrementar la actividad económica y que los funcionarios que están en contacto con la actividad económica vean en ella la forma de desarrollarse y no una amenaza al desarrollo.

¿Tienen esa percepción del contacto con los funcionarios?

Es lo que en muchos casos se percibe. Cuando una sociedad opta por frenar la actividad, entra en decrecimiento. Los gráficos históricos muestran que el gran gap de la renta per cápita canaria frente a la estatal se generó a principios de este siglo como consecuencia del tremendo freno a la inversión que supuso la moratoria turística.

¿Únicamente?

Hay más causas, pero está claro que la moratoria, la falta de inversión privada porque la administración no la permitió, generó un déficit estructural de renta per cápita. Es suficiente banco de pruebas como para volver a poner en cuestión los efectos que tiene la actividad turística sobre el desarrollo económico de Canarias.

La incertidumbre no es algo que guste al capital y en lo político hay más que nunca. ¿Por qué mantienen la salud los indicadores económicos?

Estamos viviendo uno de los peores momentos desde la aprobación de la Constitución en 1978, pero no me atrevería a decir que es el peor, los ha habido francamente malos. Todavía tenemos un cierto recuerdo del golpe de estado del año 1981, por ejemplo. La sociedad española ha sabido siempre, incluso en aquel momento dramático, reaccionar buscando siempre el encuentro, la moderación y el centro. Es verdad que ahora estamos viviendo un tiempo muy duro en el que se están cuestionando muchísimas instituciones del país, especialmente los órganos de control del Gobierno. En el medio plazo, los países pagan, y caro, el deterioro institucional. Esperemos que la etapa se supere como las anteriores, mirando al consenso.

¿Qué explicación tiene para la respuesta de la economía?

Los datos macroeconómicos son buenos, creo que como consecuencia de que España es un país tremendamente descentralizado. Nuestras comunidades autónomas tienen muchísimas competencias cedidas y muchas tienen que ver con la actividad económica que se desarrolla en ellas. Es nuestro caso, y somos bastante privilegiados en nuestra forma de entender la política; la hacemos de manera diferente por muchos motivos. Probablemente porque los canarios somos gente pacífica, trabajadora y creativa, y, además, que hemos tenido que defender nuestras necesidades. Es una política de consenso siempre, de forma tradicional.

"En los países o regiones donde se gestiona bien la formación, las sociedades prosperan"

¿Les preocupa el avance de las posiciones euroescépticas?

Europa es fundamental para Canarias. Muchas veces tenemos un mejor entendimiento con las regiones europeas que dentro de España, ojalá tuviésemos una interlocución directa con ese Parlamento Europeo. Nos interesa una Unión Europea (UE) cada vez más fuerte, sólida y solidaria, y eso no se consigue desde posicionamientos extremos. Yo creo que tanto la extrema izquierda como la extrema derecha están yendo a posiciones muy disruptivas, que solo buscan un protagonismo de cara a la captación de un voto con el que nunca pueden cumplir.

Siguiendo con la marcha de la economía, no paran de batirse récords de empleo. ¿Pueden crearse de manera infinita?

La palabra infinito suena como muy fuerte, pero desde luego poner límites al crecimiento es firmar una sentencia de pobreza para nuestra comunidad autónoma. La clave no está en el crecimiento mayor o menor, la clave está en cómo se gestiona. Hay lugares con poca población muy pobres y otros muy ricos; o muy densamente poblados en los que el resultado también difiere.

¿Y la gestión de qué cuestiones genera diferencias?

En los países o regiones donde la formación se gestiona de forma adecuada y se crea una población preparada, formada y con un espíritu libre, las sociedades prosperan. Nosotros nos encontramos con que tenemos un incremento de población total y efectivamente a los mismos ritmos a los que se incrementa la población total lo hacen la población activa, el número de ocupados y los parados.

