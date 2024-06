Canarias logra crear empleo pese al final de la temporada alta turística

La economía canaria fue capaz de crear el mes pasado casi un millar de puestos de trabajo –ganó 919 afiliados a la Seguridad Social– a pesar del final de la temporada alta turística, que en las Islas coincide con los meses de invierno. El Archipiélago vuelve a superar así los 910.000 ocupados por segunda vez en la historia. En mayo se contabilizó en la región una media de 910.114 empleados, a solo 94 del récord de diciembre de 2023, hace apenas cinco meses, cuando la cifra de trabajadores llegó a los 910.207. La afiliación se mueve así en máximos históricos.

La construcción y las actividades sanitarias, sobre todo estas últimas, fueron los sectores que el mes pasado tiraron del carro del empleo en la Comunidad Autónoma. El ladrillo ganó 404 ocupados y el ámbito sanitario incorporó a 1.199 profesionales. Estos 1.603 nuevos afiliados a la Seguridad Social compensaron la destrucción de 1.359 puestos de trabajo en la hostelería, donde se notó el fin del período de mayor facturación de la industria turística, el motor de la economía regional. No obstante, hay que puntualizar que la división entre temporada alta y temporada baja es desde hace ya algunos años cada vez más difusa. A diferencia de en otras comunidades donde el turismo es la principal actividad económica, como, por ejemplo, en Baleares, donde el negocio se concentra en los meses de verano, la industria permanece en Canarias a pleno rendimiento casi todo el año. Así que el período estival ya no es temporada baja en sentido estricto, sino más bien unos meses no tan boyantes como los de invierno, de ahí que la pérdida de ocupados en sectores como el de la hostelería sea cada vez menor en esta parte del año.

Es verdad, eso sí, que los 919 afiliados a la Seguridad Social que se ganaron en mayo suponen un incremento de solamente el 0,1%, el más bajo del país. En el resto de comunidades autónomas, el empleo aumentó en tasas que oscilan entre el 0,47% de la Comunidad Valenciana y el 9,3% de Baleares, donde se ve con claridad el efecto de la inminente temporada alta turística en la contratación de trabajadores. Con todo, es la evolución interanual la que muestra el período de bonanza que vive el mercado laboral del Archipiélago desde el fin de la pandemia de la covid. En mayo de 2023 había en la región un total de, exactamente, 878.739 afiliados en activo, con lo que esta cantidad se ha incrementado desde entonces en 31.375 empleados. Es una subida de la ocupación del 3,6%, el segundo mayor aumento del país solo por detrás del 3,8% registrado en la Comunidad de Madrid. En el conjunto de España, el empleo creció en el último año un 2,4%, es decir, hasta 1,2 puntos menos de lo que lo hizo en Canarias.

En cuanto al paro, las Islas cerraron mayo con 166.064 desempleados. Son 1.404 menos que en abril. En términos porcentuales, la bajada es de un 0,84%. Se trata de la menor disminución del paro de entre las 17 autonomías, pero no es menos cierto que supone volver a la senda descendente después de que el número de desocupados se incrementase en abril en 2.424 personas –al menos según los datos que maneja el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), si bien el Gobierno de Canarias precisó que las cifras del cuarto mes del año están «distorsionadas» debido a un fallo en los sistemas informáticos de la Comunidad Autónoma, hasta el punto de que el paro no habría aumentado en esas 2.424 personas, sino que habría bajado en unas 2.200–.

En las otras 16 regiones del país, el desempleo cayó el mes pasado en porcentajes que oscilan entre el 1,07% de la Comunidad Valenciana, donde menos, y el 5,25% de Baleares, donde más. Se observa de nuevo el efecto de la inminente temporada alta turística en el otro archipiélago español, que se anota la mayor bajada del paro y la mayor alza de la mano de obra. En el conjunto del Estado, la cifra de desempleados se redujo un 2,2%, casi 1,4 puntos más que en las Islas.

El dato más positivo en el capítulo del paro es que esos poco más de 166.000 desocupados son la cifra más baja en un quinto mes de año desde mayo de 2007, la más baja, cabe insistir, de los últimos 17 ejercicios. De modo que hay que remontarse a antes de la Gran Recesión de 2008-2014, cuyo origen estuvo en octubre de 2007 con aquel primer capítulo de las hipotecas basura, para encontrar el último mayo con menos desempleados –entonces eran poco más de 135.000– que el mes pasado.

En términos interanuales, Canarias despidió mayo con 10.488 desempleados menos que en el mismo mes de 2023. La caída roza el 6% –un exacto 5,94%–, con lo que se mejora con mucho el dato nacional. La cantidad de parados disminuyó en España entre mayo de 2023 y mayo de 2024 en 131.260 personas, un 4,8%, esto es, 1,14 puntos menos que en las Islas.

