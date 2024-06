El Círculo de Empresarios de Gran Canaria elige nuevo presidente a Juan Ramírez Said (Inetel)

La Asamblea del Círculo de Empresarios de Gran Canaria ha designado, en la mañana de este martes, a Juan Ramírez Said como su nuevo presidente, tomando el relevo de Agustín Manrique de Lara tras finalizar su mandato de cuatro años, conforme a lo estipulado en los estatutos de la entidad.

La nueva junta directiva se conforma con Oliver Alonso, presidente y CEO de Domingo Alonso Group, como vicepresidente; Alicia Martinón, presidenta del Grupo Grumasa, en el puesto de tesorera; y José Julio Artiles, CEO de Satocan, como secretario.

Vocales de la entidad

Además de los ya mencionados nuevos miembros de la junta directiva y el expresidente, los vocales del Círculo son personalidades destacadas como Alberto Cabré, Fernando del Castillo, Eustasio López, Mario Romero Mur, Juan Miguel Sanjuan, Jürgen Flick, Mario Rodríguez, Antonio Bonny, Manuel Freire, Rafael Méndez, Pedro Agustín del Castillo, Javier Puga, Germán Carlos Suárez, Dhiraj M. Chhabria, Francisco López, Luis Roca, Herminia Rodríguez, Sergio Arencibia, Andrés Domínguez, Laura Galarza, Susana del Castillo, Rodolfo Núñez, José Acosta Matos, Raju Daswani y Pedro Andueza.

Con esta renovación, el Círculo de Empresarios de Gran Canaria se plantea nuevos retos y objetivos encaminados a mejorar la competitividad y sostenibilidad de la economía canaria, siempre con la vista puesta en un futuro próspero para la región y sus habitantes.

"Una región de posibilidades"

En sus primeras declaraciones como presidente, Juan Ramírez Said destacó el valioso trabajo realizado por su predecesor y la junta directiva anterior, resaltando su capacidad de generar unidad y consenso, incluso en contextos adversos. "Si queremos progresar y mejorar nuestro bienestar, acorde a los estándares europeos, y generar riqueza en nuestra región, debemos apostar por un modelo productivo y competitivo", afirmó Ramírez Said. Además, enfatizó que "sin un aumento en la productividad, no podremos crear los recursos necesarios para no dejar a nadie atrás. Queremos una región de posibilidades, no de subvenciones".

Trayectoria de Juan Ramírez Said

Juan Ramírez Said comenzó su carrera en el ámbito tecnológico en 1985. Su paso por entidades públicas canarias evidenció su capacidad de implementar iniciativas estratégicas clave para el Archipiélago. En 1999, fundó Contactel Teleservicios, que se ha consolidado en 25 años como líder en tecnologías de la información y comunicación en Canarias, especialmente en servicios de atención al cliente. Su visión emprendedora continuó con la creación de INETEL Technologies, producto de la fusión estratégica entre Inerza y Contactel, convirtiéndose en el principal grupo empresarial TIC de capital 100% canario. Ramírez Said es conocido por su perspicacia empresarial, habilidad en las relaciones personales y una lúcida visión para los negocios.

Juan Ramírez Said, presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria. / La Provincia

El Círculo de Empresarios de Gran Canaria

El Círculo de Empresarios de Gran Canaria, compuesto por 30 empresarios de prestigio, tiene como misión contribuir al progreso económico y social del Archipiélago. Promueve la figura del empresario como generador de riqueza y progreso, apuesta por la reducción de la burocracia y facilita la competencia.

La entidad defiende la apertura económica y la existencia de empresas fuertes, rentables y diversificadas, como la mejor estrategia para preservar y mejorar la identidad de la región.

Los miembros del Círculo, que desempeñan un papel crucial en la generación de empleo en Canarias, provienen de sectores como la construcción, turismo, alimentación, comercio, distribución, movilidad, sanitario, tecnología, innovación e inversiones.