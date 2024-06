Parte de la ayuda eléctrica a la gran empresa cae y agranda la brecha con la UE: estos son los cambios que preocupan a la industria

Las ayudas para que la gran industria asturiana no pierda competitividad con respecto a la de otros países europeos por el precio de la energía, menguan. Las rebajas en el recibido de la luz incluidas en el estatuto de los consumidores electrointensivos caerán este año a menos de la mitad al pasar de casi 86 millones de euros a 32. Además, este mes concluirá, si el Gobierno no aprueba una nueva prórroga, la rebaja extraordinaria del 80% de los peajes de la factura de la industria electrointensiva. Estos recortes llegan en un momento de contención de precios mayoristas de la luz. No obstante, la electricidad para la industria electrointensiva en Jordi Hereues un 161% más cara que en Francia, según destacó ayer la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE).

El ministro de Industria, Jordi Hereu, anunció en el Congreso de los Diputados que este año las compensaciones por los costes indirectos del CO2 de la industria subirán de 244 a 300 millones de euros. Lo anunció antes de que el Gobierno renunciara a negociar unos presupuestos para 2024. Pese a ello, Hereu insistió posteriormente que las compensaciones por CO2 llegarán a 300 millones. Esa decisión está pendiente de materializarse, pero lo que ya se sabe es que la otra vía ordinaria que se utiliza para rebajar la factura energética de la industria electrointensiva mengua y que está en la aire la continuidad de las medidas extraordinarias.

Las ayudas del estatuto

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer la orden del Ministerio de Industria y Turismo por la que se convocan las subvenciones incluidas en el estatuto de los consumidores electrointensivos. Son ayudas destinadas a la compensación de hasta un 85% de los cargos en el recibo de los consumidores electrointensivos relativos a la financiación de renovables, de la cogeneración de alta eficiencia y del extracoste de los territorios no peninsulares durante 2023. Esta ayuda es, según el Ministerio de Industria, "clave" para el sector fabril "porque mejora su competitividad y refuerza sus capacidades industriales y el empleo en un momento donde es necesario aumentar el peso de la industria para acelerar la recuperación económica y social". Pese a ello, la cuantía máxima de las ayudas ha caído y pasa de los 85.977.650 euros del pasado año a los 31.878.556 euros de este año. Será el ejercicio con menores ayudas desde que entró en vigor en 2020 el estatuto de los consumidores electrointensivos. Además, el Ministerio abrió el pasado año a más empresas los beneficios del estatuto –lo que resta recursos a las factorías más intensivas en consumo eléctrico, como es el caso de la gran industria asturiana– y prepara nuevos cambios. Industria ha abierto un periodo de consulta para modificar el decreto que regula el estatuto de los consumidores electrointensivos con el objetivo de "mejorar su regulación" clarificando los requisitos para optar a los beneficios y "mejorar" también el mecanismo de compensación de cargos.

Ayudas extraordinarias

Al recorte de las ayudas del estatuto se suma la posible desaparición, cuando acabe este mes, de la reducción extraordinaria del 80% de los peajes en la factura de la industria electrointensiva. Esta rebaja está incluida dentro de las medidas energéticas de protección por la guerra de Ucrania. El pasado mes de diciembre, el Gobierno decidió prorrogarla durante otros seis meses, hasta junio de 2024, y de momento no se ha pronunciado sobre su prolongación cuando acabe el presente mes. La contención de los precios mayoristas de la electricidad en España durante los últimos meses no favorece la prórroga, pero la gran industria sostiene que está en juego su competitividad.

El precio de la energía

Según señaló ayer la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), a la que pertenecen compañías como ArcelorMittal o Azsa, el precio de la luz para la industria electrointensiva en España es un 161% más cara que en Francia. La asociación detalló que las grandes industrias radicadas en España pagarán este año un precio final medio de 59,57 euros por megavatio/hora (MWh) diarios teniendo en cuenta los precios hasta mayo y los mercados de futuros. Por contra, en Francia, el coste final será de 22,8 euros por MWh, mientras que en Alemania el precio total es de 36,06 euros el MWh. Así, denuncia AEGE, "la factura por el consumo de energía eléctrica para un electrointensivo en España es 2,6 veces el coste de la energía en Francia y 1,7 veces el coste en Alemania". Para hacer estos cálculos, AEGE ha tenido en cuenta el precio de la electricidad en el mercado, los servicios de ajuste, los peajes de acceso, los cargos e impuestos, la gestión de la demanda y las compensaciones sobre el CO2 indirecto. Según AEGE, el seguimiento del comportamiento de estos precios en la industria es importante, ya que "llegan a representar hasta el 50% de sus costes de producción, y en algunos procesos lo supera".

