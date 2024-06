Los nuevos dueños de Vodafone activan los recortes: ERE para 1.200 trabajadores, un 37% de la plantilla

La nueva Vodafone arranca con un fuerte recorte de empleos. El grupo británico Zegona, que tomó el control de Vodafone España hace dos semanas tras completar la compra de la compañía por 5.000 millones de euros, ha planteado a los sindicatos un expediente de regulación de empleo (ERE) para un máximo de 1.198 empleados, lo que supone casi el 37% del total la plantilla de la teleco, integrada por un total de 3.268 trabajadores.

Vodafone España ha convocado a los sindicatos para iniciar el periodo de consultas, con el objetivo de constituir la mesa de negociación del nuevo despido colectivo en un máximo de 15 días. La nueva dirección de la teleco defiende la medida por el “convencimiento de que es la única fórmula para garantizar la viabilidad y competitividad de la empresa a futuro”, dado el “fuerte deterioro financiero y comercial” del grupo, que ha perdido un 8% de sus ingresos y 400.000 clientes en los dos últimos años. Desde Zegpona se subraya la “necesidad urgente de efectuar un cambio organizativo y operativo, con el objetivo de redimensionar la organización para adaptarse a la nueva realidad de mercado y recuperar la competitividad”.

Sindicatos, en pie de guerra

Los sindicatos, que ya venían advirtiendo desde hace meses su temor a que el cambio de propietario se tradujera en un recorte de plantilla, se han mostrado muy críticos con la operación de ajuste. “Una vez más confluyen en una empresa del sector de las telecomunicaciones la voracidad de una dirección incapaz de idear soluciones reales a los problemas reales que han aquejado a Vodafone España y la inacción de una Administración que no solicitó ninguna garantía para el empleo en la aprobación de la venta de Vodafone a Zegona”, subrayan desde UGT. "Ahora, Zegona decide repetir un modelo fracasado. Reducir y castigar a la plantilla en aras de una supuesta futura mejora de la posición de la compañía en el mercado".

La secretaria general de la sección sindical de FSC-CCOO en Vodafone, Beatriz Molino, se ha mostrado muy crítica con la decisión de la compañía de acometer este despido colectivo y ha asegurado que el objetivo de los sindicatos serán conseguir que las salidas sean voluntarias. "Nos parece una barbaridad. Estamos hablando de un ERE de unas grandes dimensiones en una plantilla que ya está muy ajustada. Si ya estábamos ajustados antes, no sé cómo pensarán hacer las cosas ahora. Ni siquiera han esperado a ver cómo está la plantilla [en referencia a Zegona] Va a ser muy difícil un acuerdo que no sea totalmente voluntario. No entendemos las prisas, es una sangría", ha subrayado Molino en declaraciones a Europa Press.

Quinto ERE en una década

Vodafone España emprende así el que será el quinto ERE que afecta a la compañía en España desde 2013. Unos despidos colectivos que, sin tener en cuenta el actual, han supuesto ya de manera acumulada la salida de la empresa de alrededor de 3.200 empleados. En concreto, en 2013 la empresa ejecutó un ERE que afectó a 620 trabajadores, mientras que en 2015 hubo otro que supuso el despido de 1.059 personas. A ese le siguió otro en 2019 en el que salieron 1.102 empleados, mientras que en 2021 la plantilla se redujo en 442 efectivos.

El nuevo ERE en Vodafone se suma a otros despidos colectivos acometidos en el sector de las telecomunicaciones en los últimos meses, como el de Telefónica y Avatel Telecom. El de Telefónica, resuelto definitivamente en febrero de este mismo año, se saldó con la salida de 3.420 trabajadores de forma voluntaria de sus tres principales filiales en España (Telefónica de España, Móviles y Soluciones). En tanto, el de Avatel Telecom se resolvió hace justo una semana con la salida de 674 trabajadores, casi el 36% de la plantilla de la empresa, y también contempla adhesiones voluntarias.