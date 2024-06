La deuda de los grandes morosos de las Islas con Hacienda cae un 28,5%

Undécima edición, correspondiente al año 2023, de la lista negra en la que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) incluye a las personas físicas y jurídicas que mantiene con el fisco una deuda superior a los 600.000 euros. Las referencias canarias son ahora 121, cifra que reduce en 47 las existentes hace dos años. La deuda conjunta de todas ellas ha adelgazado un 28,5% en ese mismo tiempo y ascendía al finalizar el pasado año hasta los 228.210.7 16 euros.

Gran parte de los nombres canarios incluidos en el listado se repiten ejercicio tras ejercicio. No es de extrañar, ya que abundan las mercantiles que están en situación de extinción o, incluso, ya han sido liquidadas fallo judicial mediante. Muchas de ellas resultaron heridas de muerte por el estallido de la crisis de 2008.

Operadores Vacacionales (Orizonia) tiene la deuda de mayor tamaño en las Islas

De esa fecha se deriva otra característica que se repite con asiduidad como es el ámbito en el que operaban: la construcción y la promoción inmobiliaria. No obstante, las que responden a estas características no son las únicas. Un claro ejemplo es la turística Sands Beach Resort, liquidada judicialmente en 2021 y que la AEAT mantiene en la nómina con un pasivo de 12,6 millones; tan solo unos 71.000 euros han podido recuperar las arcas desde 2021.

Menos aún en el caso de Operadores Vacacionales, una de las hijuelas de la quebrada Orizonia, también del ámbito del turismo y que es la que mantiene la deuda de mayor tamaño con las arcas del Estado. Once años han transcurrido desde ese sonoro crack, por lo que es de prever que los 12.676.636 euros que dejó a deber a Hacienda no presenten ya ninguna mejoría; hace dos años la cifra era idéntica. No así Playa de las Teresitas. La sociedad llamada a dar forma al pelotazo urbanístico que llevó a prisión al exalcalde santacrucero Miguel Zerolo arrastra hoy una deuda de 12.027.672 euros, lo que significa que ha logrado reducirla en un 5% a lo largo de los dos últimos ejercicios fiscales computados.

El pasivo asciende a 228,2 millones de euros

Santana Cazorla

El club de los dos dígitos se completa con la irrupción en el listado de la mercantil limitada unipersonal Hermanos Santana Cazorla. Con 10.852.081 euros se ha colocado en el cuarto escalón de las que más dinero deben al fisco. Este mismo mes, Santiago Santana Cazorla, uno de los creadores de esta empresa que es historia del despegue de los sectores turístico y constructor daba por «casi segura» la total desaparición de la compañía.

Afincado en el vecino Marruecos desde hace años, el empresario se expresó en estos términos tras conocer que el Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria había acordado el inicio de la fase de liquidación del negocio. Había transcurrido ya el tiempo reglamentario dentro del proceso concursal para dar por segura la inexistencia de propuestas interesadas en reflotar la empresa.

Cellular, la más deudora en 2021, ha saldado el 95% de los 18,8 millones de euros que debía

Más abajo, la reiteración de nombres con respecto a anteriores ejercicios se hace evidente. La promotora inmobiliaria Gonsua Inversiones es la quinta que más debe, 6.970.528 euros, solo un 0,25% menos de la suma recogida en el listado dos años antes. Y justo detrás se sitúa Seguridad Integral Canaria, el negocio con el que dio el salto a la primera división del empresariado, y del que después se desprendió, el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez. La deuda actual es de 6.023.989, con una mejoría más apreciable, del 4,2%.

Un 95,7% menos

La gran noticia la constituye Cellular, una sociedad anónima dedicada al comercio de materiales de telefonía y las telecomunicaciones con sede en la capital grancanaria que fue señalada por Hacienda como la que mayores obligaciones tenía pendientes de atender al finalizar 2021. La deuda ascendía hasta los 18.809.917 euros. En solo 24 meses se ha reducido hasta los 797.277 euros, es decir, la compañía ha sido capaz de enjugarla en un 95,7%.

Además de superar el límite de los 600.000 euros, las deudas incluidas en el listado por AEAT han agotado por completo el periodo voluntario de ingreso, se mantenían al terminar 2023 y no tienen ningún beneficio legal como aplazamientos o suspensiones. Quienes no desean aparecer tienen la posibilidad de lograrlo abonando las cantidades que se les exigen y las sanciones a las que tengan que hacer frente por su condición de morosos.

