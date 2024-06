El calvario de un empresario de Gran Canaria que sufre el absentismo laboral: "De tres empleados, tengo dos de baja"

Canarias es la segunda con mayor tasa de absentismo laboral en España, con una tasa del 6,8%. Este índice, que no deja de subir, preocupa especialmente a los empresarios, quienes ya tildan de lacra la ausencia de trabajadores en sus puestos, asegurando que afecta significativamente y de forma negativa a la productividad. Este problema se acentúa en las pymes. Óscar González, empresario de suministro de material sanitario, compartió en COPE Gran Canaria su situación dramática: de tres empleados, dos están de baja. “Son dos repartidores, uno se operó el 19 de marzo y el otro lleva de baja desde el 11 de junio por un dolor de cuello, una contractura”, explicó.

González reconoce que la situación le afecta negativamente y para suplirla debe trabajar 20 horas al día, algo insostenible. “El trabajo sale muy lento, la trabajadora cumple su horario laboral de 8 horas, pero yo, como soy el propietario, trabajo casi 20 horas. Tengo que venir sábado y domingo para preparar pedidos, descargar contenedores, preparar reparto para las islas. Nos vemos desbordados y esto ralentiza el trabajo”, añadió.

Dificultades para encontrar reemplazos

Encontrar empleados que sustituyan las bajas laborales es inviable. “Contratas a una persona y te preguntas, ¿durante cuánto tiempo, si el chico que está desde el 11 de junio aparece mañana? Nadie está dispuesto a trabajar solo 10 días, además, explicarle su función retrasaría aún más el trabajo”, comentó.

González asegura que “España está de baja” en referencia a la gran cantidad de empleados que no acuden a sus puestos de trabajo. Juan José Socas, presidente de la Confederación Canaria de la Pequeña y Mediana Empresa (CECAPYME), confirma que el impacto en las pymes es aún mayor que en las grandes empresas. “Nosotros no tenemos su músculo y que una sola persona no vaya a trabajar nos genera un grave quebranto económico”, señaló.

Factores detrás del absentismo

Entre las causas del elevado absentismo laboral en Canarias se mencionan tanto factores personales como laborales. Expertos apuntan a la precariedad y las malas condiciones laborales en ciertos sectores, lo que lleva a una mayor frecuencia de bajas por enfermedad. También se destaca la necesidad de mayor concienciación sobre la salud y el bienestar en el entorno de trabajo, así como la importancia de políticas de conciliación que permitan a los empleados equilibrar su vida profesional y personal.

El impacto de este fenómeno no se limita únicamente a las empresas. La economía de la región, altamente dependiente del turismo y los servicios, también se resiente. La falta de personal afecta la calidad del servicio ofrecido, repercutiendo negativamente en la imagen de Canarias como destino turístico y en la satisfacción de los visitantes.

Propuestas para solucionar el problema

Para abordar este problema, la Confederación Canaria de Empresarios ha propuesto una serie de medidas que incluyen la revisión de los sistemas de control y seguimiento del absentismo, así como la implementación de programas de salud laboral que promuevan un entorno de trabajo más saludable y motivador.

El absentismo laboral en Canarias es un desafío complejo que requiere un enfoque multifacético y colaborativo. Mientras se buscan soluciones, los empresarios esperan que las medidas propuestas puedan revertir esta tendencia y mejorar la productividad y competitividad de las empresas en la región. La comunidad, en su conjunto, observa atenta y espera que los esfuerzos conjuntos lleven a un cambio positivo en el ámbito laboral.