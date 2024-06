Celestino García de la Noceda: "Canarias es el principal territorio de España para desarrollar la geotermia"

Asturiano de pura cepa, a sus 70 años es una eminencia en la geotermia. Celestino García de la Noceda participó el miércoles en las jornadas ‘Nuevos vectores energéticos’, organizadas por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, con la colaboración de la Asociación para la Transición Energética y el apoyo de Canaluz. García de la Noceda destaca las grandes oportunidades de la geotermia en las Islas.

Usted ha dicho en distintas ocasiones que la geotermia es la gran desconocida y que Canarias tiene muchas posibilidades. Se lo leí en 2015. ¿Cómo está la situación ahora en Canarias?

Tenemos un momento muy bueno porque ha habido una convocatoria de proyectos que lanzó el Ministerio para la Transición Ecológica a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) con los fondos Next Generation, pero ha habido muchas dificultades para lograr ponerlos en marcha. No obstante, hay grandes expectativas porque afecta a Gran Canaria, Tenerife y La Palma. En Lanzarote no fue posible sacar un proyecto pero se sigue trabajando en el tema.

¿Pero qué es lo que sucede para que esa fuente de energía, después de tantos estudios, no se haya desarrollado?

El problema de la geotermia es que lleva consigo una investigación de tipo minera. Hay que investigar el subsuelo y saber cómo está y qué es lo que tiene. Eso lleva tiempo, por una parte, aunque ya tenemos muchos estudios, y lleva inversión. Hay una inversión importante que es la de los sondeos. La geotermia se extrae por perforaciones que son elevadamente caras. Por eso hace falta ese impulso que nos han dado los fondos Next Generation que nos permiten ayudar a minimizar ese factor que dificulta que se vaya adelante. Pero la geotermia tiene una gran ventaja.

¿Qué ventajas tiene la geotermia?

La geotermia la tenemos 24 horas al día los 365 días al año, y eso es uno de los problemas graves que tienen la mayor parte de las energías renovables. Tenemos una energía que puede servir de base, y es fácilmente regulable, es decir, que podemos incrementar su potencia simplemente abriendo, digamos, una válvula, y poder producir en esos momentos en que hay esas puntas de demanda.

¿Pero por qué no hay ya estructuras en tantos años?

Llevamos trabajando en el tema pero hace falta una entidad que asuma un proyecto en cuanto a inversión ¿Y qué sociedades pueden llevar a cabo esto? A veces son entidades públicas o entidades privadas, y hay pocas entidades privadas que se quieran meter en el tema de la geotermia, o por lo menos había muy pocas, porque en estos últimos tiempos hemos observado cómo se ha modificado este criterio y hay inversores que quieren meter dinero. Eso nos ha hecho desdoblar nuestra tarea en la Plataforma Española Tecnológica y de Innovación en Geotermia en otro brazo que es Geoenergía, que es una entidad para aglutinar al sector productivo, es decir, se va a dedicar a las empresas y, fundamentalmente, a las políticas y mercado, poder negociar con las administraciones todos los requisitos que demanda el sector para poder obtener unas tarifas adecuadas. Eso es una de las dificultades que normalmente las empresas que se quieren meter en el sector argumentan, que falta una política de precios, de ayudas, que nos garantice que nuestra inversión va a ser rentable a medio largo- plazo.

¿Y son proyectos rentables?

Son totalmente rentables. De hecho la geotermia es una de las energías renovables más rentables. En muy poco tiempo se amortizan esas inversiones. Podemos estar hablando de menos de 10 años en la mayor parte de los casos.

¿Se puede usar la geotermia en turismo?

Hay geotermia profunda y somera. La somera ya tiene un desarrollo amplio e incluso en Canarias hay hoteles que tienen climatización con geotermia, la mayor parte de ellos en zonas costeras, con uso de agua subterránea, en las distintas islas. Esto está ahí, no se suele conocer mucho, O por ejemplo, el Cabildo de Lanzarote tiene su edificio climatizado con geotermia. Este tipo de geotermia es para calor o frío.

Pero la geotermia profunda sigue parada.

La geotermia profunda que en principio se piensa para la producción de electricidad porque es el mayor interés que hay, pues eso lo tenemos con posibilidades en distintas islas. Estamos pensando en una producción grande, como en otras islas oceánicas, en Azores, o como está en Hawái. Y eso tenemos posibilidades, porque somos conscientes de que hay las condiciones geológicas y térmicas para que existan esos yacimientos.

¿A qué profundidad serían las perforaciones?

Depende de los sitios. En la isla que hay que perforar probablemente más profundo es La palma, que tiene una topografía más abrupta y realmente exigiría unas perforaciones más profundas para alcanzar el objetivo. Estamos hablando de 3.000, 4.000 metros, y en Tenerife estamos hablando de 2.000, 3.000 metros. En Gran Canaria, de unas profundidades similares, 2.000, 2.500, 3.000 metros. En Lanzarote es posible que las profundidades sean menores, incluso que no haga falta llegar más allá de 2.000 metros, pero bueno todo esto siempre depende de las empresas que han presentado sus proyectos.

¿Y esas perforaciones no generan daños medioambientales?

No debería generar ninguna dificultad. Las perforaciones duran un tiempo muy limitado, de escasos meses. Siempre estamos hablando en tierra. Evidentemente hay que respetar, y Canarias en ese sentido la mayor parte del territorio está protegido, por medidas de protección diversas, pero en cualquier caso podemos perfectamente perforar y lograr éxito.

¿Cuál es el montante de fondos de esos proyectos?

Ahora mismo son más de 100 millones de euros los que hay en juego en este tema en Canarias. Son fondos europeos que contribuirán a cubrir un porcentaje de los gastos de esa investigación. Hay varios proyectos que se han presentado a la convocatoria. Empresas privadas e instituciones públicas, también colaborando como es el propio Cabildo de Gran Canaria, y en la Palma igual. Es decir, de las cuatro islas con mayor potencial, La Palma, Tenerife y Gran Canaria en principio pues tienen proyectos en marcha. En Lanzarote se está, en estos momentos, gestionando también otro proyecto. Las perspectivas son de lo más favorables.

¿Y qué significaría para Canarias desarrollar ese potencial de geotermia?

En islas como la Palma o como Lanzarote y Fuerteventura, que están conectadas por el tema eléctrico, podría significar casi el 100% de su demanda eléctrica, es decir, podría en estos momentos cubrirse completamente su demanda. En el caso de Tenerife, podría ser un porcentaje más inferior, probablemente, 10 o 15% en una primera instancia. En el caso de Gran Canaria posiblemente será algo inferior, pero si podemos disminuir la carga que tenemos en Canarias de combustibles fósiles con energías que están en nuestro subsuelo y son de nuestra propiedad, no podemos decir que no.

¿Cuándo cree usted que se podría ver algún resultado?

Los primeros resultados se podrían ver cuando se hiciesen las perforaciones, y básicamente el proceso tiene una dificultad que pueden ser los permisos ambientales, aunque la UE ha solicitado a los Estados que faciliten la tramitación de proyectos de este tipo. Pero una vez hechas las perforaciones podemos tener resultados en menos de un año. Yo abogo por que el Gobierno de Canarias haga también su apuesta por la geotermia como ha hecho con otras renovables y nos apoye y nos agilice esos trámites, con rigurosidad, claro.

¿Es Canarias una región óptima para la geotermia, al ser volcánica?

Canarias es un territorio más que favorable. Es volcánico, tenemos manifestaciones de ese termalismo y tenemos datos clarísimos. ¿Hay otras zonas en la Península? También, pero Canarias es el principal territorio de España para desarrollar la geotermia profunda para la producción de electricidad.

