La posición de Santiago Niño Becerra sobre la prohibición de los pisos turísticos en España

La situación de la vivienda en España es un tema que preocupa profundamente a los ciudadanos y a las esferas políticas. En particular, el turismo ha sido señalado como uno de los factores que más influyen en la crisis de la vivienda, especialmente en términos de alquileres. Los pisos turísticos incrementan la demanda de viviendas y contribuyen a la masificación de las ciudades. Un ejemplo reciente de esta tensión se observó en Málaga, donde más de 15,000 personas se manifestaron en contra del turismo masivo y sus efectos adversos.

Frente a este problema, han surgido diversas propuestas. Una de las más polémicas provino de la ministra de Vivienda, quien en el programa "Hora 25" afirmó que "hay que prohibir el alquiler turístico". Sin embargo, Santiago Niño Becerra, economista de renombre, expresó su desacuerdo con esta medida en "La Ventana de los números". Becerra considera que el vínculo entre turismo y vivienda en España es complejo y que las soluciones drásticas pueden no ser efectivas.

El turismo en la economía española

Un dato clave que destaca Niño Becerra es que "el 70.5% del crecimiento que España tuvo el año pasado lo generó el turismo", lo cual califica como "demoledor" para la economía del país. Este elevado porcentaje plantea una importante disyuntiva para España: cambiar el modelo turístico invirtiendo en nuevas estrategias o aceptar una disminución en el número de turistas, lo cual afectaría al PIB.

Pisos turísticos en Ciutat Vella. / / JOSEP GARCIA

Más allá de la disyuntiva económica, Becerra señala la falta de implicación real tanto a nivel social como político en la resolución del problema de la vivienda. La pasividad de las partes implicadas ha llevado a un aumento de las manifestaciones y al crecimiento del rechazo hacia los turistas, creando una situación de limbo sin soluciones claras.

En respuesta a las declaraciones de la ministra de Vivienda sobre la prohibición de los pisos turísticos, Niño Becerra ha mostrado su rechazo de manera conciliadora. Considera que eliminar plataformas como Airbnb no es la solución definitiva. En su lugar, aboga por normas y regulaciones que ataquen el problema desde su raíz. Según Becerra, la prohibición total de los pisos turísticos no resolverá los problemas de fondo, y se está vendiendo la idea de que estas soluciones son efectivas cuando en realidad no lo son.

Regulación, no prohibición

La regulación en lugar de la prohibición es una solución que Niño Becerra defiende. Afirma que esta postura es aceptada por una amplia gama de ideologías, desde los liberales hasta los capitalistas más radicales. Critica la falacia propagada por las plataformas de alquiler turístico masivo que argumentaban que podían complementar a una renta familiar o personal, lo cual ha terminado causando un daño mayor al bien público.

Como única solución eficaz, Santiago Niño Becerra propone la adopción de una política de vivienda pública. Esta es una medida que no se ha abordado adecuadamente durante décadas. El economista sugiere que "el Gobierno debería poner 30,000 millones de euros en ayuda a vivienda pública".

Para respaldar estas afirmaciones, es importante mencionar diversos estudios y datos que reflejan la situación actual. Según un informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio de los alquileres ha aumentado significativamente en las ciudades más turísticas de España. Además, un estudio de la Universidad de Barcelona concluye que la proliferación de pisos turísticos tiene un impacto directo en el incremento de los precios del alquiler, reduciendo la disponibilidad de viviendas para los residentes locales.

Una pareja de turistas pasea por la orilla de una playa del sur de Tenerife. / Andrés Gutiérrez

El impacto del turismo en las ciudades

El impacto del turismo en las ciudades no solo se refleja en el mercado de la vivienda, sino también en la calidad de vida de los residentes. La Organización Mundial del Turismo (OMT) ha señalado que el turismo masivo puede llevar a la degradación de los recursos locales y a la pérdida de identidad cultural en las ciudades más visitadas.

En resumen, la posición de Santiago Niño Becerra respecto a la prohibición de los pisos turísticos es clara: aboga por la regulación en lugar de la prohibición y destaca la necesidad de una política de vivienda pública robusta. Su perspectiva subraya la complejidad del problema de la vivienda en España y la importancia de abordar este desafío con soluciones que sean tanto efectivas como sostenibles a largo plazo.