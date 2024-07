La subida salarial de Ashotel responde a una demanda millonaria de los sindicatos

La subida salarial del 9% que ha anunciado la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) en aras de garantizar «la paz social» tras el 20A, pero solo se aplicaría si los sindicatos retiran una denuncia que lleva más de un año sobre la mesa por irregularidades en el convenio colectivo. Solo quedan tres días –el próximo 9 de julio– para que la patronal hotelera se enfrente al inicio del juicio por esta demanda de UGT y CCOO que, de fallar a favor de los sindicatos, podría suponer un gasto «astronómico» para los establecimientos del sector de la hostelería en Santa Cruz de Tenerife.

Este viernes el presidente de la patronal, Jorge Marichal, prometió en rueda de prensa «duplicar» la subida salarial prevista para este y el próximo año (2024-2025) en el convenio del sector –fijada en el 4,5%– hasta alcanzar «un más que considerable» 9% de incremento.

El presidente de Ashotel vinculó este compromiso a las protestas masivas contra el modelo turístico del 20 de abril, aludiendo a que es una forma de apaciguar las aguas. «No somos sordos ni ajenos al 20A, y por eso estamos aquí hoy haciendo esta propuesta, que se une a otras iniciativas ya en marcha», resaltó Marichal.

Lo que no explicó ni siquiera mencionó es que sobre todo el sector de la Hostelería de la provincia pesa desde hace más de un año una denuncia al convenio colectivo interpuesta por parte CCOO y UGT que podría costar millones al sector por haber «discriminado» a una parte de sus trabajadores desde 1995.

«La patronal quería colgarse la medalla social vinculando su propuesta al 20A cuando esto se debe a una situación sobrevenida por un conflicto colectivo», resalta Francisco González, vicesecretario general y de Política Sindical de la UGT que añade: «quieren hacerse los buenos de la película como si el guión no estuviese escrito». Sus palabras son ratificadas por el secretario general de la Federación de Servicios de CCOO, Borja Suárez, que denuncia que Marichal «está mintiendo a la sociedad» e intentando «utilizar» a los sindicatos «como cómplices».

Un "chapucero" acuerdo

El motivo de la demanda es un «chapucero» acuerdo que buscaba congelar el complemento de antigüedad, pero que siguió siendo «dinámico». Es decir, ha variado a razón de los aumentos salariales durante todos estos años, pero solo para las personas que lo tuvieran en su nómina antes de esa fecha. «Quienes negociaron en aquel momento pactaron congelarlo, pero lo hicieron de aquella manera», argumenta González, que insiste que ya «el Tribunal Supremo ha fallado que al ser dinámico hay que pagárselo a todo el mundo».

De darle la razón a los sindicatos, las empresas del sector de la provincia se enfrentarían a un «conflicto millonario», pues se verían obligados a abonar los impagos a todos aquel personal que lleve más de seis meses trabajando. «Hay personas que han calculado que les deben pagar 7.000 euros, en otros casos el montante llega a 20.000», resalta González, que ya advierte que «van a ser muchísimos los trabajadores» que van a recurrir a la vía de la denuncia. UGT calcula que se podría estar hablando de más de 30 millones de euros.

El juicio comenzará el próximo martes 9 de julio y los sindicatos han advertido que no se achantarán ante la patronal que ha supeditado su compromiso a que ellos retiren la demanda. «La propuesta está sobre la mesa, y confiamos ahora en que con la misma lealtad que nosotros hemos negociado, ellos actúen por un objetivo común: la paz social y laboral que realmente siempre ha imperado en nuestro sector», apuntó Marichal, que indicó que el concepto por el que están luchando –la antigüedad– se resolvió hace 15 años.

Pero tanto CCOO como UGT han coincidido, y así lo han adelantado a este periódico, que no retirarán la denuncia. «Si no hay una propuesta de incremento salarial sustancial no la quitaremos», afirma González. Sus palabras son ratificadas por Suárez: «No vamos a retirar la demanda, y menos con estas prácticas»

Cuando empezaron a negociar, el propósito inicial de los sindicatos sí que era retirar la demanda, pero solo si conseguían un acuerdo. De esta manera conseguirían efectos inmediatos y en todos los trabajadores. «Hay que tener en cuenta que la resolución de un juicio como este puede tardar entre 2 o 3 años si llega al Tribunal Supremo», recuerda González.

Los sindicatos han estado negociando los últimos cuatro meses una subida salarial buscando precisamente no llegar a los juzgados. Sin embargo, al no haber alcanzado ni siquiera un principio de acuerdo, han decidido seguir adelante. De hecho, como asegura Suárez, esta última propuesta de Ashotel ni siquiera ha llegado a la mesa de negociación, pese a las declaraciones de Marichal.

Misma premisa, diferentes propuestas

Las propuestas de ambas fuerzas sindicales son dispares pero se sustentan bajo la misma premisa: conseguir un aumento salarial que los trabajadores noten en sus bolsillos a final de mes. CCOO, en este sentido, ha trasladado hasta tres propuestas a la patronal –ninguna de ellas ha obtenido respuesta–, siendo lo primordial para el sindicato conseguir una subida salarial que acerque las condiciones de los empleados de Santa Cruz de Tenerife a los de Las Palmas de Gran Canaria. No en vano, se calcula que los salarios de la provincia oriental son entre un 15% y un 18% más altos que los que se ofertan en Santa Cruz de Tenerife.

Para el secretario general de la Federación de Servicios de CCOO la propuesta de Ashotel es insuficiente. «La propuesta de patronal es una propina», resalta. En su opinión, no llega a paliar las necesidades de los trabajadores de la provincia, «muchos de ellos con problemas de acceso a la vivienda o para afrontar la adquisición de productos básicos». Y es que, como explica Suárez, como ya está fijada una subida del 4,5% por el convenio en vigor, la promesa de Ashotel solo supondría un aumento más del 4,5%. Es decir, «unos 50 euros más para un sueldo de 1.300 euros», como destaca Suárez.

UGT se muestra más abierto a aceptar una subida salarial del 9%, pero insiste en que no puede ser la única mejora y califica la propuesta de Ashotel de «tramposa». Desde UGT también apuestan por incrementar las prestaciones del complemento de viaje hasta, al menos, igualar el que tienen los trabajadores en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria. «En Santa Cruz de Tenerife tenemos 48 días de vacaciones con una bolsa de vacaciones de 300 euros, mientras que en Las Palmas son 48 días de vacaciones con 1.440 euros de bolsa de vacaciones», indica González.

Ni CCOO ni UGT se atreven a dar una previsión sobre el posible fallo judicial, pero no descartan que los letrados les den la razón. «El martes se empezará a celebrar el juicio y si sale será una mejora sustancial para quien ha trabajado en la hostelería desde hace más de seis meses», indica Suárez.

Todo este revuelo en el sector ocurre mientras los colectivos sociales vuelven a reorganizarse para retomar las protestas en las calles. Así lo ha anunciado Canarias tiene un límite en sus redes sociales, que sin aún concretar fecha para la nueva manifestación, sí que ha adelantado su intención de que se realice en las zonas turísticas.