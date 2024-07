El fuero canario cumple años: tres decenios del REF más europeo

Mucho más imprescindible que mejorable. Así describen el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) quienes lo analizan, estudian y defienden desde la primera línea. Pasan ya 30 años desde que el 8 de julio de 1994 entró en vigor la versión del fuero isleño que terminó de adaptar la versión tardofranquista de 1972 y la revisión que se hizo de esta en 1991 tras la entrada de España en la Unión Europea (UE).

RIC (Reserva para Inversiones en Canarias), para dinamizar la inversión local; ZEC (Zona Especial Canaria), para atraer capital foráneo, o un ramillete de beneficios económicos, como el 33% de descuento que se aplicó entonces al transporte para los residentes, son algunos ejemplos contenidos en la Ley 19/1994 de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

Hoy no cabe duda de que la pertenencia al proyecto europeo es una de la principales razones para el avance de las Islas en los últimos decenios. «En su momento no se veía así», apunta el director de la Cátedra del REF de la ULPGC, Salvador Miranda. «Se barruntaba», continúa, que las ayudas iban a llegar, pero las dudas existían.

"En 1994 se acreditó la necesidad de contar con incentivos a la inversión" José Ramón Barrera — Comisionado del REF

El paso de los años las han despejado del todo. Miranda recurre al ejemplo de los 1.144 millones de euros inyectados en el tejido productivo canario –el Archipiélago fue la comunidad autónoma que mayor suma recibió– con el objetivo de paliar el impacto que tuvo la pandemia en la actividad económica de las Islas. «Sin estar en la UE, no habríamos conseguido nada», afirma el experto fiscalista.

En la misma línea, el Comisionado del REF del Gobierno de Canarias, José Ramón Barreraseñala que en 1994 «se acreditó la necesidad» de establecer «incentivos a la inversión». El paso del tiempo y el encorsetamiento dejan fuera de juego algunas herramientas de las incluidas en aquella versión del fuero canario. «Es evidente que en un mundo cambiante, también deben variar las ayudas. El ejemplo es muy claro, hoy no tienen sentido los beneficios establecidos por los Reyes Católicos, en algunos casos, sobre bienes que ni existen ya», subraya Barrera.

Medidas inflexibles, no

Cuanto más inflexibles sean los preceptos contenidos en el REF, mayor será la dificultad para mantener su efectividad. Es decir, en la medida en que deje abierta la puerta a la entrada de nuevos procesos productivos y nichos de negocio, más rápida podrá ser su adaptación y mayor rédito otorgarán las medidas incluidas en él.

En todo caso, la ley aprobada en 1994 ha dado fruto y «ha mostrado también lo que debe cambiarse», señala Barrera. Esta ley y, sobre todo, como destaca Salvador Miranda, el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE –ultraperificidad– consagran el diferente trato que ha de recibir Canarias para ocupar en la línea de salida una posición más o menos pareja con respecto a los territorios de la Europa continental.

Todo ello sin obviar que la batalla por hacer entender al resto de territorios esas supuestas ventajas es un trabajo que no parece tener fin, y que en muchas ocasiones no cuenta con el apoyo de la Justicia. No son pocas las veces en las que se frustra el interés de los asesores fiscales por conocer la doctrina que fija el Tribuna Supremo ante una cuestión concreta. «Esperamos una decisión clarificadora y nos encontramos con resoluciones que no escapan de la condición de interpretables en uno u otro sentido», lamenta el director de la Cátedra del REF.

En julio de 2018, la bonificación en los billetes de avión para los residentes alcanzó el actual 75%

En el año 2007, aún en el apogeo de la economía española, las empresas canarias dotaron a la RIC 1.640 millones de euros, según la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Entre regularizaciones voluntarias alimentadas por la indefinición en la letra pequeña y actas instadas por los propios inspectores de Hacienda, esa cifra se redujo el 6,8%.

La Reserva es un buen ejemplo de la continua necesidad de introducir mejoras. Catorce años después, en 2021, la dotación alcanzó los 821,4 millones de euros. La caída viene explicada en buena parte por el parón turístico al que obligó la pandemia todavía durante una parte de ese año, pero también por la desconfianza generada por experiencias, propias o de otros, padecidas en el pasado. La marcha atrás propia o promovida por la inspección alcanzó en ese ejercicio al 40,7% del capital destinado a la RIC.

No obstante, disfunciones al margen, Miranda destaca que en el otro archipiélago español se ha creado una RIB (Reserva para Inversiones de Baleares), «un copia y pega de la RIC». Una iniciativa que puede tenerse por perjudicial por limar la diferencia estructural que exhibe Canarias para demandar un trato específico. Sin embargo, «ahora son dos las comunidades autónomas», explica Miranda, que pueden ponerse frente al Gobierno del Estado para exigir respeto por sus fueros.

Por la seguridad jurídica trabaja José Ramón Barrera, que ha hallado en la reserva de capitalización instaurada para toda España en 2015 una puerta de entrada más segura. «No obliga a invertir y ha funcionado bien, tanto que el Gobierno ha ampliado hasta el 15%» la dotación máxima del beneficio a la reserva. La estrategia declarada por el Comisionado pasa por, «siguiendo el esquema de otras deducciones», conseguir para las Islas, «un diferencial mayor». ¿De cuánto? La idea es iniciar la negociación en torno al 60%.

Los activos de todas las empresas que operaban en la ZEC en 2022 sumaban 4.410 millones de euros

La ZEC –zona de baja tributación–, otro de los pilares fiscales de la reforma del REF, tenía en 2022 –último con memoria publicada– 757 empresas inscritas, de las que 619 estaban en funcionamiento. Los activos de todas sumaban 4.410 millones de euros y daban empleo a 10.629 personas. El despegue del sector audiovisual es un claro ejemplo de su utilidad y de la efectividad que tienen todas estas herramientas cuando la capacidad de adaptación a los cambios es alta.

Figuras fiscales al margen, el REF también trajo la consagración de otras ventajas. Por ejemplo, llevó hasta el 33% el descuento en los billetes de avión para los residentes canarios que se desplazaban a la Península; los vuelos interinsulares se quedaron en el 10%. Otro ejemplo de cómo las Islas han ganado terreno merced a la negociación política. Primero, la bonificación se elevó hasta el 50% y, por último, creció hasta el 75% en el verano de 2018.

Los peligros

Y del mismo modo que las mejoras llegan también puede hacerlo la pérdida de ventajas. Durante el primer Gobierno de Fernando Clavijo (2015-2019), la comunidad autónoma consiguió que se dejaran de computar parte de las ayudas del REF como ingresos del sistema de financiación autonómica (SFA). Pues bien, «hay una corriente que pretende computar ayudas de Estado» contenidas en el fuero canario como parte de los fondos que el Gobierno estatal reparte entre las comunidades para sufragar los servicios básicos.

Lo advierte Miranda, que no duda en señalar el «gran problema» que supondría eso. El director de la Cátedra del REF de la ULPGC alerta de que el impacto sería mayor que el de la introducción de «la imposición mínima» del 15%, que, por ser una corriente mundial, entiende que terminará por llegar y se llevará por delante ventajas que ofrece hoy la ZEC, como tributar solo por el 4% de los beneficios. Pagar menos impuestos interesa a un grupo menor del que se vería afectado por la pérdida de fondos para sanidad o educación.

Régimen Económico y Fiscal 40,7% regularizado La inseguridad jurídica no decae con los años. En el año 2012, el 40,7% del capital dotado a la RIC salió de la reserva por el temor a enfrentarse a requerimientos de la Hacienda estatal. 10.629 trabajadores en la ZEC Las 619 empresas que permanecían activas en el Zona Especial de Canarias (ZEC) en 2022 -último computado- daban empleo a un total de 10.629 personas. 15% imposición mínima El economista Salvador Miranda estima que la corriente mundial que defiende una tributación mínima del 15% terminará por imponerse y llegará también al Archipiélago.

