Fracasa la negociación por la subida salarial de la hostelería en Tenerife

Sin acuerdo. Sindicatos y patronales se levantaron ayer de la mesa de negociación sobre los sueldos del personal de la hostelería de la provincia de Santa Cruz de Tenerife sin que la situación cambiase ni un ápice. Los representantes de los trabajadores no están dispuestos a retirar la demanda interpuesta en su día por el complemento de antigüedad y los representantes de los empresarios no aplicarán la mejora salarial propuesta por Ashotel si la demanda se mantiene. Así que salvo que se produzca un improbable acuerdo in extremis, hoy arrancará el juicio, a las 11.30 horas de la mañana, que dirimirá la controversia sobre el plus de antigüedad.

La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) anunció el jueves su intención de subir las nóminas de los trabajadores bajo el paraguas del convenio provincial de hostelería un 9% en los dos próximos años (2024-2025). Según recoge el convenio colectivo, el alza salarial para ese bienio sería del 4,5%, con lo que la oferta de la patronal supondría, en principio, doblar el incremento estipulado. Sin embargo, la propuesta de Ashotel está supeditada a que dos de los tres sindicatos con representación en la mesa negociadora -Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT)- retiren la demanda contra la patronal por presuntos incumplimientos en lo relacionado con el complemento de antigüedad. Es este último el motivo del juicio que hoy comienza en Santa Cruz de Tenerife.

La mesa que en su día negoció el convenio del sector de la hostelería de la provincia tinerfeña la integran Ashotel, como principal representante de la patronal; la Asociación Empresarial de Restauración y Ocio (AERO); y los sindicatos UGT, con dos miembros, CCOO, con tres, y Sindicalistas de Base (SB), con los restantes diez que les corresponden a los representantes de los trabajadores. La atomización de la parte sindical tiene su origen en la escisión que se produjo en su momento en CCOO, una ruptura que está en el origen de SB.

De hecho fue el sector crítico de Comisiones Obreras, liderado por Manuel Fitas, el que tras la escisión constituyó Sindicalistas de Base, que de inmediato se convirtió en el sindicato mayoritario en el sector. El caso es que SB no apoyó la demanda de los dos sindicatos minoritarios -que de forma paradójica son las dos grandes centrales sindicales del país- por la cuestión del complemento de antigüedad, con lo que de algún modo se mantiene como el convidado de piedra en medio de esta controversia.

La demanda de CCOO y UGT podría costarle al sector de la hostelería cantidades millonarias y tiene que ver con la revalorización del complemento de antigüedad a partir de 1995. Al parecer, este plus ha venido actualizándose al alza, en línea con los incrementos salariales, pero solo para el personal que ya lo tenía en nómina antes de aquel año. Los dos sindicatos entienden que el complemento debe pagarse en los mismos términos y condiciones a todos los trabajadores, un argumento que, aseguran, cuenta con el aval del Tribunal Supremo, que en su momento dejó claro que se trata de un complemento «dinámico». Esto es lo que está detrás de la propuesta de Ashotel, cuyo presidente, Jorge Marichal, explicó el jueves que, en pos de la «paz social», los empresarios están dispuestos a duplicar el alza salarial que el convenio establece para el bienio 2024-2025.

A cambio, la patronal pide a Comisiones y UGT que no sigan adelante con la demanda. Sin embargo, los dos grandes sindicatos del país entienden que retirar la demanda, lo que supondría la cancelación del juicio que arranca hoy y la renuncia a emprender nuevas acciones legales por la cuestión del complemento de antigüedad, exige mucho más que ese 4,5% de revalorización salarial extra que Ashotel ofreció el jueves de manera pública. ¿Cuánto más exigen los dos sindicatos? El porcentaje que está sobre la mesa es el 14%. Esa es la revalorización que plantean los dos grandes sindicatos para retirar la demanda, que en sí misma nunca ha sido un objetivo.

La idea de CCOO y UGT siempre ha sido mejorar un convenio que en lo fundamental está por debajo y hasta muy por debajo del de la provincia de Las Palmas. Los trabajadores del sector de las islas orientales cobran, por lo general, entre un 15 y un 20% más que sus compañeros de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En el caso de las camareras de piso, por ejemplo, esto supone unos cien euros más al mes en los hoteles de la demarcación de Las Palmas.

