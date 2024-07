Eloy, el joven que se ha hecho una casa-contenedor en Canarias con pocos recursos

Eloy Quijada es un joven que no se lo pensó dos veces cuando vio un viejo contenedor de mercancías y pensó que lo podía convertir en su nuevo hogar. Sus ingresos no eran muchos y no tenía un contrato fijo, convencido de que ningún banco le daría una hipoteca. Decidió comprar un terreno a un precio asequible e instalar una enorme caja de metal deteriorada. El siguiente paso fue reconvertir ese viejo contenedor en su vivienda, una 'casa-contenedor' de apenas 31 metros cuadrados con las comodidades más esenciales.

"La principal dificultad que encontré fue el aislamiento", añade Quijada. "Pero con maña y esfuerzo, y muchos tutoriales, he conseguido un hogar". Este joven de Albacete, que lleva viviendo tres años en Tenerife dentro de este contenedor, asegura que se ha podido ahorrar unos 200.000 euros con esta decisión. Él mismo ha adaptado toda su casa con materiales reciclados. "Yo siempre digo que tengo una cosa de 30 metros cuadrados y más de mil metros de jardín privado".

Influencia en redes sociales

Eloy ha creado un perfil en internet y redes, 'Fabrica tu sueño', en el que acumula miles de seguidores. Un creador de contenidos donde da consejos de fabricación y adaptación, los que a él le han servido en su sueño de conseguir esta casa-contenedor. Su hogar tiene salón-cocina, un baño con agua caliente gracias a placas solares, y un dormitorio creado con palés de madera. Comparte casa con su perro Rocky, que también se ha sabido adaptar al contenedor.

"No me arrepiento de la decisión, ni me veo en treinta años pagando hipoteca para estar en el mismo lugar", dice Eloy. "Para mí es una casa con la que decido irme a otra punta de España. Cojo mi casa contenedor y me voy. Es como una caravana, pero sin ruedas".

Amparo tomó la misma decisión que Eloy tras subirle las letras de la hipoteca. La historia de Amparo es distinta a la de Eloy. Ella sí tenía una casa con su familia, pero empezaron a subirle la letra de la hipoteca. Su hija iba a la Universidad y solo trabajaba su marido. No se lo pensaron dos veces. Vendió el piso y compró una autocaravana. Ahora viven en un camping. "Estoy feliz, y cuando quiero nos montamos al volante de la autocaravana y viajamos y vamos donde queremos", dice Amparo.

El Banco de España explica que existe un déficit de obra nueva que lejos de solucionarse, se agrava. Este año faltan viviendas, y el próximo seguirán faltando. Calcula que España necesita 600.000 casas nuevas. Según Diana Sánchez de 'ABS Casas Modulares', cada vez se encarece más la vivienda y es difícil encontrar y pagar una casa. Ella es arquitecta de casas modulares y nos cuenta que es otra opción ante este problema.