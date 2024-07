Miguel Borra Izquierdo «Es muy difícil que la tasa de interinidad de los funcionarios se reduzca al 8%»

¿Cómo ve el proceso de estabilización de los interinos que acaba el 31 de diciembre? ¿Se reducirá la tasa de temporalidad al 8% como se ha comprometido el Gobierno?

El compromiso es con la Unión Europea para que el 31 de diciembre la temporalidad en las administraciones públicas baje al 8%. Nosotros vemos muy difícil que se cumpla, sí bajará la tasa de temporalidad, aunque no hay que olvidar que partimos de una media del 30%. Hay abiertas centenares de oposiciones de estabilización y por eso bajará la interinidad pero será muy difícil llegar a ese 8% a final de año. Mientras no se elimine la tasa de reposición, no vamos a conseguir acabar con la precariedad en el empleo público.

¿Y cuáles serían las consecuencias de incumplir ese compromiso con la UE?

Esa pregunta es para el Gobierno. Desconozco las sanciones que pueda poner la Unión Europea, de todas formas ya estamos viendo que se están produciendo otro tipo de incumplimientos acordados con Bruselas. Lo que sí sabemos es la sanción que está imponiendo este Gobierno a todos los empleados públicos que están en una situación precaria y que son los trabajadores de Justicia, los sanitarios o los docentes, que ven como pasan los años y la temporalidad en su empleo a la que están sometidos no termina de solucionarse.

"La sentencia del TJUE hay que leerla completa y dice que la Justicia española es la que sanciona"

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido dos sentencias este año sobre la situación del personal interino ¿Hay que aplicarlas al margen de lo que decida el Tribunal Supremo?

Lo importante de las sentencias del TJUE y de cualquier otro tribunal es leerlas completas y no solo los párrafos que interesan. Las interpretaciones que se están realizando son de parte. El CSIF lo que manifiesta es su comprensión y solidaridad con las personas afectadas, que son esos cientos de miles de interinos que están en precario. El TJUE dice claramente que son los tribunales españoles los que se tienen que pronunciar sobre las medidas sancionadoras a aplicar siempre y cuando no contravengan el Derecho nacional. Lo que está claro es que ni el Gobierno ni otras administraciones están aplicando de manera adecuada los plazos que marca la ley. Quien primero incumplió los plazos de convocatoria de los procesos de oposiciones es la Administración General del Estado y nosotros hemos exigido que se elimine la tasa de reposición, porque mientras continúe en vigor seguirá alimentando esta terrible bola de nieve. También hemos exigido que se agilicen los procesos selectivos, es decir, no es de recibo que haya opositores que hayan sacado su plaza y continúen sin incorporarse a la misma. La tercera medida que exigimos es que a las administraciones que no cumplan se les sancione porque si no seguiremos igual. Esta situación no se puede volver a repetir.

"Hay que eliminar la tasa de reposición, agilizar procesos selectivos y castigar a los que incumplen"

El TJUE cuestiona tanto la estabilización en curso como las indemnizaciones para los que se queden fuera ¿Cuál sería la compensación adecuada?

La compensación que figura en la Ley 20/2021 nos parece insuficiente y tampoco es una vía para evitar la precariedad. Los tribunales también se están pronunciando sobre las indemnizaciones, elevando la cantidad que fija la ley, pero no sé hasta qué punto se puede generalizar. Pero nuestro objetivo es que los cientos de miles de trabajadores de las administraciones públicas que están en precario puedan estabilizar sus situaciones tanto profesionales como personales.

¿Qué otros problemas tienen sobre la mesa los trabajadores públicos?

Tenemos el problema de la pérdida del poder adquisitivo, que en los dos últimos ejercicios supera el 6% y con esta subida del 2% que llega tarde nos sigue condenando a perder más poder adquisitivo. Si el actual ministro, José Luis Escrivá, se va a otra responsabilidad la situación se volverá a ralentizar porque las negociaciones con el Ministerio ya de por sí van lentísimas.

"En la digitalización hay que avanzar más, el programa informático del Sepe tiene 40 años"

¿Realmente se está modernizando la Administración pública, como aseguran los responsables políticos?

Todavía no. En el tema de la digitalización queda mucho por avanzar. Pero es que tenemos un Gobierno central con el que es muy complicado sentarse porque tiene otras prioridades que no son el funcionamiento de la Administración. A eso hay que añadir la falta de personal y un ejemplo es el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe), que está en una situación calamitosa con miles de puestos de trabajo que se han perdido y no han sido cubiertos debido a la tasa de reposición. Es muy difícil prestar un servicio a la ciudadanía con calidad si no hay personal o el programa informático para pagar las prestaciones por desempleo tiene 40 años. Los trámites y requisitos no los marcamos los funcionarios, sino lo políticos, que son los que hacen las leyes y aprueban los procedimientos.

