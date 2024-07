Skoda desafía a Magyar Vagon y propone una integración con Talgo sin 'contraopa'

El fabricante checo de trenes Skoda ha pedido acceso a las cuentas de Talgo para analizar una potencial integración. Este requerimiento de información llega en medio de la oferta pública de adquisición lanzada (opa) hace semanas por la húngara Magyar Vagon, comandada por András Tombor, que valora el fabricante español en 619 millones de euros, equivalente a cinco euros por acción.

La potencial oferta de Skoda cuenta con el respaldo del Gobierno de España, que en todo momento se ha opuesto a la oferta lanzada por el consorcio húngaro. Sin embargo, esta no sería una compra directa a través de una 'contraopa', que obligaría a ofrecer un precio superior, sino de una integración que no superaría valorar a la española por encima de los 3,5 euros por la acción, según ha adelantado Colpisa, aunque fuentes oficiales de Talgo aseguran "no tener información al respecto".

Claramente, si existiese una 'contraopa', para que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la aceptase, debería de mejorar el precio de la inicial. Como no sería así, esta operación, de llegar a buen puerto, se articularía a través de un intercambio accionarial a ejecutar en los próximos tres años. Sin embargo, a corto plazo se antoja difícil porque la opa de Magyar Vagon está en marcha: solo cabría la opción de que los húngaros la retirasen —lo cual, a priori, no es una opción— o que el Gobierno la rechazase, devolviendo la operación a la casilla de salida.

Hasta el momento, el Ejecutivo ha demorado los plazos todo lo posible para tomar la decisión definitiva, si autorizar o no la opa de Magyar, algo que corresponde al Consejo de Ministros. Según trasladó el consorcio húngaro hace unas semanas, en una rueda de prensa con medios de comunicación, esto no será antes del próximo 10 de agosto, aunque podría retrasarse más si exigen más documentación al potencial inversor.

Óscar Puente dirige las negociaciones

Al frente de una opción a la opa de Magyar Vagon está Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, que desde el primer momento vio con malos ojos la operación, considerando que detrás de esta operación se ocultaban inversores rusos, tal y como adelantó este periódico.

Sin embargo, más allá de las gestiones de Puente, que hace solo unas semanas estuvo de viaje en República Checa, la opa involucra a otros ministerios y también a Moncloa. Sin ir más lejos, el Jinvex, un organismo dependiente del Ministerio de Economía y Comercio, es el que debe elaborar el informe no preceptivo con el que el Consejo de Ministros tomará la decisión final.

Para facilitar la operación, Magyar Vagon se ha mostrado flexible con el Gobierno, abriendo la puerta a permitir la entrada de inversores nacionales en la operación y garantizando la 'españolidad' de Talgo, el empleo y su cotización, sin que estas garantías, al menos por el momento, hayan servido para convencer al Ejecutivo. La principal preocupación de este es que la tecnología del fabricante español acabe en manos no deseadas.