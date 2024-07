Canarias se enroca para pelear la agenda canaria y la flexibilización del gasto en el Presupuesto estatal de 2025

El Gobierno de Canarias va a pelear al cien por cien por el cumplimiento de la agenda canaria en los Presupuestos del Estado de 2025 que se empiezan a negociar. El Consejo de Ministros acordó este martes un límite del gasto no financiero de 195.353 millones de euros, sin contar con los fondos europeos, lo que supone un incremento del 3,2% respecto al aprobado para 2024, año en el que finalmente no se presentaron presupuestos.

Este es el crecimiento que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dio el pasado lunes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) a las comunidades autónomas y, por lo tanto, por ahora será el que aplique «al máximo» el Gobierno canario en sus cuentas, explicó ayer la consejera de Hacienda regional, Matilde Asian.

Los Presupuestos canarios crecen un 3,2%

Para el Ejecutivo, y es algo en lo que está directamente implicado el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo –puntualizó Asian–, es imprescindible que se cumpla la agenda canaria, y también es de suma importancia que se flexibilice, como en Europa, la regla de gasto. Por tanto, los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma crecerán como mínimo, un 3,2%, el máximo que por ahora permite a Hacienda. En 2024, los primeros del Gobierno de CC, PP, ASG y AHI, aumentaron un 11% respecto a los de 2023, y alcanzaron los 11.301 millones de euros.

Para Asian, en «Canarias no tenemos problemas para cumplir con el déficit y la deuda la tenemos muy baja», por lo que pidió a Montero el lunes en el CPFF que al igual «que en las nuevas reglas europeas se ha flexibilizado el cómputo del indicador de gasto primario neto, que también se traslade al ordenamiento español y a las comunidades autónomas». A juicio de la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea de Canarias, «no es comprensible que en el ámbito europeo se hayan flexibilizado las reglas fiscales y en España no lo hagamos».

Asian reclama a Montero que permita, como Europa, que las Islas gasten su superávit

Pero la respuesta de Montero fue que «no estaba en el horizonte hacerlo», censuró Asian.

Más ingresos que no se pueden gastar

Según la consejera, Canarias va a terminar 2024 con más ingresos que ese 3,2% y no podrán destinarlos a gasto sino que el superávit será para compensar a los bancos. Por tanto, si no les hacen caso, «en 2025 tendremos ingresos que no podremos gastar».

Asian expuso que, al principio, Canarias fue de las primeras comunidades autónomas que pedía esta flexibilización de la regla de gasto por ser cumplidora con la deuda «pero ahora ya hay más autonomías que van a a generar superávit, y le viene muy bien al Gobierno central porque además se reserva el 96% de déficit para ellos y a las comunidades autónomas permiten una décima». Por tanto, concluye, si las autonomías van a tener superávit «supondrá que la Administración General del Estado enjuague su propio déficit».

Además, aunque la también vicepresidenta Montero anunció que las entregas a cuenta iban a subir, «en Canarias ocurre que la liquidación de 2023 va a ser inferior a la de 2022 y el incremento neto que vamos a tener real será del 2%». Montero indicó que les va a comunicar «individualmente» a cada comunidad «sus previsiones», pero también hay que tener en cuenta, recordó Asian, el incremento salarial de los empleados públicos, lo que puede conllevar a que el crecimiento sea para pagar nóminas.

No a la financiación singular de Cataluña

Con todo, desde el Gobierno canario tienen claro que no permitirán una financiación singular para Cataluña. Lo mismo piensa la diputada nacional de CC, Cristina Valido, y recuerda que así lo ha expresado Fernando Clavijo.

Ahora el objetivo de CC es conseguir que la agenda canaria se refleje en las cuentas estatales de 2025, si es que salen adelante, en cuestiones como el convenio de obras hidráulicas, reeditar el de carreteras o el de infraestructuras educativas. Valido recordó que el voto de CC es decisivo en la Comisión de Presupuestos del Congreso pues es la única representante del Grupo Mixto. Antes eran tres personas pero ahora, con la incorporación de Podemos, son ocho, y el voto es ponderado con lo que nadie le dice lo que ha de votar, «igual que a Ione Belarra en otras comisiones», apostilló.

