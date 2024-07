Canarias ya negocia con Madrid una compensación por el impuesto mínimo

El Gobierno de Canarias está en conversaciones con el Ministerio de Hacienda para tratar de arrancarle una compensación por el llamado impuesto mínimo global. Las negociaciones aún están en fase embrionaria y, de hecho, en el Ministerio todavía no están convencidos de que la puesta en práctica de la tributación mínima menoscabe los intereses de la región. No en vano, España votó en su día en Bruselas a favor de que todas las grandes empresas, radiquen donde radiquen, paguen por el Impuesto sobre Sociedades (IS) una suma equivalente al 15% de su resultado contable. Eso como poco. El Gobierno central no tuvo entonces en cuenta las singularidades tributarias del Archipiélago y de su Régimen Económico y Fiscal (REF), que, grosso modo, se traducen en que las empresas y compañías que operen o se decidan a operar desde las Islas podrán disfrutar a cambio de una menor factura impositiva. Ambas cosas al mismo tiempo –rebajas tributarias por un lado y pago mínimo por otro– parecen irreconciliables, al menos en apariencia, lo que no obstó para que España votase a favor de una medida que pudo haber vetado hasta que se solucionara la cuestión canaria. Como no fue así, el Ejecutivo autonómico anda ahora peleándose con el Ministerio que dirige María Jesús Montero para intentar que se compense al Archipiélago.

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, explicó este miércoles en comisión parlamentaria que se está en conversaciones con el Ministerio, «haciéndole ver nuestro punto de vista en aras de una compensación», precisó. La representante del Gabinete presidido por Fernando Clavijo incluso planteó dos posibles fórmulas para resarcir a las Islas por la próxima puesta en práctica del impuesto mínimo global: con algún tipo de «ventaja fiscal» o con una compensación económica propiamente dicha, esto es, con fondos extras. De lo que se trata, ahondó la responsable de las finanzas públicas autonómicas, es de que «se nos compense de alguna manera».

En cualquier caso, Asián hizo hincapié en que más allá de las negociaciones que su departamento mantiene con el Ministerio, será necesaria la participación del Parlamento regional para conseguir el objetivo, algo que la consejera ya ha repetido en varias ocasiones. Su intención es que una vez que todos los grupos parlamentarios sean conscientes de los perjuicios que la tributación mínima le acarrea a la economía isleña, sea la misma Cámara, en bloque, la que exija una compensación para Canarias.

El PSOE se muestra contrario a la idea de que la RIC pueda usarse para levantar viviendas

Los argumentos de la Consejería de Hacienda en pos de una compensación para el Archipiélago no residen tanto en el impacto directo del impuesto mínimo global como en sus posibles efectos indirectos. En principio, las empresas sujetas a esta nueva medida tributaria son aquellas con una cifra de negocio de más de 750 millones de euros, que no precisamente abundan en las Islas. Así que la repercusión en la Comunidad Autónoma será nula, o como mucho, residual. Sin embargo, Asián sí tiene claro, como ya ha manifestado en distintas ocasiones, que el impuesto mínimo «nos quita [a Canarias] capacidad a futuro». Y para entender por qué la consejera afirma tal cosa hay que irse a la letra pequeña de la directiva comunitaria.

La de la región es una economía caracterizada y limitada por la lejanía de la Europa continental, la fragmentación del territorio, la pequeña dimensión del mercado interior y una enorme dependencia del exterior. Por eso la industria exportadora, por ejemplo, tiene tan poco peso en el PIB autonómico, porque siempre es mucho más difícil exportar cuando se está a más de dos mil kilómetros de distancia que cuando se está en Cádiz, Madrid o Barcelona, es decir, a tiro de piedra de un mercado potencial de 750 millones de personas. Y esto explica a su vez por qué la economía isleña es débil en activos tangibles: en maquinaria, en inventario, en oficinas, por supuesto en terrenos y edificios y también en materiales y productos. En cambio, Canarias sí está en igualdad de condiciones en esa vertiente de la economía vinculada a los activos intangibles, en todas esas florecientes actividades de I+D+i, programación, videojuegos, exportación de servicios –que no de productos o materias primas–, propiedad intelectual, patentes... Todo eso donde lo físico, lo tangible –como la maquinaria–, no es el centro del negocio. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el impuesto mínimo? Pues que a efectos de su aplicación, a los beneficios o ganancias del grupo o compañía se les restará el 5% de los costes salariales y otro 5% del valor de los activos tangibles o materiales. El 5% de los activos de menor peso y posibilidades en el tejido productivo canario.

Tangibles e intangibles

En definitiva, y en línea con el argumentario de la Consejería de Hacienda, digamos que se bonifican los activos materiales o tangibles pero no los inmateriales o intangibles. Y esto, según entienden en el Ejecutivo de CC y PP, convierte a las Islas no ya en la región española más perjudicada por la aplicación del impuesto mínimo global, sino en la más perjudicada de Europa. «Nosotros nunca podremos ser fuertes en activos materiales por más que nos empeñemos en ello», viene insistiendo Asián, que considera que «nos han limitado nuestras expectativas de crecimiento futuro». Todo esto es lo que está detrás de la exigencia de una compensación.

La consejera, que este miércoles tuvo que intervenir en la Cámara autonómica por partida doble, primero en la comisión de Presupuestos y Hacienda y más tarde en la de Asuntos Europeos y Acción Exterior, habló también, a petición del PSOE, sobre la propuesta de que la Reserva para Inversiones en Canarias, la RIC, pueda destinarse para la construcción de viviendas. Una propuesta que avanzaron días atrás el comisionado del REF, José Ramón Barrera, y el vicepresidente del Ejecutivo canario, Manuel Domínguez, a su vez líder del PP en el Archipiélago. En estos momentos, tras la última reforma de la ley, la posibilidad de que la RIC pueda usarse para levantar casas se circunscribe a viviendas de protección oficial. El problema, tal como recordó Asián, es que ya sea por hache o por be, «nadie» invierte en este tipo de inmueble, lo que a su vez ha contribuido a que la RIC esté de capa caída, es decir, a que se use cada vez menos, y ello aun cuando sobre el papel es uno de los incentivos más potentes del REF.

Ya sea porque invertir en viviendas de protección oficial no es rentable –a pesar de los beneficios fiscales– o por la consabida falta de suelo donde construir, lo cierto es que el porcentaje de utilización de la RIC para este fin es testimonial, anecdótico. Es más, la reserva para inversiones se usa cada vez menos, y ello con independencia del sector para el que se destine. Un problema para las empresas y en última instancia también para la eficiencia del propio REF, toda vez que la RIC, cabe insistir, es una de sus principales herramientas.

El Gobierno canario descarta por ahora una ley propia para regular la inteligencia artificial

En línea con lo anterior, Matilde Asián explicó que «hay un importante montante acumulado» en la RIC que sencillamente «no se invierte». Este es el marco en que el vicepresidente canario y el comisionado del REF han puesto sobre la mesa la posibilidad de modificar la ley para que la reserva de inversiones pueda utilizarse, más allá de la vivienda de promoción pública, también para rehabilitar inmuebles o terminar de levantar otros que estén a medio acabar. «Nosotros sabemos que esta medida no va a solucionar totalmente el problema de la falta de vivienda, porque aquí tenemos un problema con la ley del suelo», ahondó la consejera de Hacienda, que, no obstante, puntualizó que sí puede ser una más de las acciones para «paliar» la carestía de inmuebles que padecen los isleños.

De todas formas, y ante las críticas del PSOE por lo que entienden un anuncio precipitado e incluso contraproducente de Domínguez y Barrera, la representante del Gobierno canario pasó de algún modo al ataque y deslizó algunas medidas del Ejecutivo central que no precisamente contribuyen a meter más casas y pisos en el mercado del alquiler. En este sentido, la consejera expuso que la ley nacional ha resultado en que muchos propietarios hayan decidido no poner su inmueble en arrendamiento, amén de que la normativa para la protección del derecho a la vivienda, «interviniendo el mercado, ha hecho prácticamente imposible la existencia del concepto arrendador», agregó Asián, que en todo caso puntualizó que este tipo de propuesta, como la de que la RIC pueda utilizarse para la rehabilitación o construcción de casas, tiene un recorrido «muy largo».

Inteligencia artificial

Otro de los asuntos abordados este miércoles en la comisión parlamentaria fue el de la inteligencia artificial, tan en boga de un tiempo a esta parte. Al respecto, la responsable de las áreas de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea descartó que el Ejecutivo regional se plantee una regulación propia de la inteligencia artificial hasta comprobar cómo evoluciona la legislación europea, que entrará en vigor el 1 de agosto y se aplicará de manera escalonada.

El reglamento comunitario sobre la IA se publicó el 12 de julio para su entrada en vigor escalonada a partir del 1 de agosto y hasta 2026, indicó la consejera, para quien es necesario que pase un tiempo razonable para conocer bien su aplicación y también «observar cómo funcionan» los órganos de gobierno, informó Efe.

«Hay que recuperar la cultura del pago» La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, aprovechó este miércoles una de sus intervenciones en comisión parlamentaria para hacer un alegato en favor de la vuelta a la «cultura del pago», a su juicio muy deteriorada. Fue durante la pregunta del PSOE sobre la propuesta de que la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) pueda usarse para la construcción de casas –más allá de para vivienda de promoción pública– cuando Asián introdujo la cuestión. La representante del Ejecutivo autonómico expuso que la cultura del pago estaba «antes» muy «asentada», cosa que ahora no ocurre. «Esa cultura del pago ya no existe, así que volvamos a la cultura del pago, pongamos suelo a disposición y, con la ayuda de todos, podremos salir de la emergencia ocupacional que nos ocupa», subrayó la consejera en una crítica apenas velada a las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de vivienda, que entre otras cosas han supuesto, de facto, una intervención en el libre mercado. | M.Á.M.

