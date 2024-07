La gastronomía siempre ha sido una pieza clave en la economía y la identidad cultural de cualquier región. Con el paso del tiempo y el avance tecnológico, la producción de alimentos ha experimentado cambios significativos. Desde métodos de cultivo más eficientes hasta técnicas de cocción innovadoras, la forma en que se preparan y consumen los alimentos ha evolucionado drásticamente. Hoy en día, los productos llegan a nuestra mesa mucho más rápido gracias a estos desarrollos.

Predicción sobre la comida impresa en 3D

Santiago Niño Becerra, un reconocido economista famoso por predecir la crisis financiera de 2008, ha expresado recientemente su asombro ante los avances en la impresión de carne en 3D. En su perfil de X (anteriormente conocido como Twitter), Niño Becerra compartió una información de El Nacional de Cataluña sobre la proliferación de carne 'auténtica' impresa en 3D.

"Ya ha llegado: el bistec o el lomo de pescado auténtico obtenido por producción aditiva, es decir, impreso", comentó Niño Becerra. Además, reflexionó sobre el futuro de la alimentación: "Lo que digo siempre: imaginan dentro de 10 años".

Controversia en redes sociales

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. Muchos usuarios criticaron duramente la promoción de la comida impresa en 3D. Un comentario notable fue: "Llamar 'auténtica' la comida 3D que no tiene ninguna fuente de proteína alimenticia para el ser humano es de ser un ignorante elevado al cubo que no ha investigado una mie**a. Investiga más antes de envenenar a tus seguidores con tu mierda de márketing para comer basura 3D".

Este tipo de reacciones resalta la controversia y el escepticismo que rodea a los alimentos impresos en 3D. A pesar de los avances tecnológicos, muchos aún dudan de su valor nutricional y su impacto en la salud humana.

La carne impresa en 3D: ¿una realidad inevitable?

La carne impresa en 3D, también conocida como carne cultivada, ha sido un tema de interés creciente en los últimos años. Esta tecnología utiliza células animales para crear carne real sin la necesidad de criar y sacrificar animales. Según un informe de Good Food Institute, esta tecnología no solo es sostenible, sino que también podría reducir significativamente el impacto ambiental de la producción de carne tradicional.

Un estudio de McKinsey & Company estima que para el año 2030, la carne cultivada podría representar una parte considerable del mercado de proteínas, con un crecimiento continuo impulsado por la innovación y la aceptación del consumidor.

Beneficios y desafíos

Uno de los principales beneficios de la carne impresa en 3D es su potencial para reducir la huella ambiental. La producción de carne tradicional es responsable de una gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, uso excesivo de agua y deforestación. En contraste, la carne cultivada utiliza menos recursos y genera menos emisiones.

Sin embargo, existen desafíos significativos. La aceptación del consumidor es uno de los mayores obstáculos. Muchas personas aún tienen reservas sobre la seguridad y el valor nutricional de estos productos. Además, los costos de producción son actualmente altos, lo que limita su accesibilidad.

Novameat lanza su última creación: Carne vegetal impresa en 3D / La Provincia

La respuesta de la ciencia y la industria

Para abordar estas preocupaciones, numerosos estudios e investigaciones están en marcha. Instituciones como The Cultured Meat Foundation están trabajando para mejorar las técnicas de cultivo celular y reducir los costos de producción. Al mismo tiempo, empresas como Memphis Meats y Mosa Meat están liderando el camino en la comercialización de estos productos.

La pregunta que surge es: ¿cómo será la alimentación en el futuro? Con avances tecnológicos continuos, es probable que veamos una diversificación aún mayor en las opciones alimenticias. La carne impresa en 3D y otros alimentos cultivados podrían convertirse en una parte integral de nuestra dieta, ofreciendo soluciones sostenibles y éticas.

El economista Niño Becerra / La Provincia

Santiago Niño Becerra y otros visionarios creen que estos cambios son solo el comienzo. La próxima década podría traer innovaciones aún más sorprendentes en la forma en que producimos y consumimos alimentos. Con un enfoque en la sostenibilidad y la eficiencia, el futuro de la gastronomía promete ser emocionante y revolucionario.

En conclusión, aunque la carne impresa en 3D genera debates y controversias, representa un paso significativo hacia un sistema alimentario más sostenible. A medida que la tecnología avanza y la ciencia respalda sus beneficios, es probable que estos productos se vuelvan más comunes en nuestra dieta diaria.