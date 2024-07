Turismo de borrachera: el acto vandálico de un turista británico en Canarias

Un turista en busca de "diversión" rápida y fácil ha desatado la polémica en Tenerife al aceptar tirarse a una fuente pública a cambio de 20 euros. El incidente ocurrió en la fuente de las Américas, situada frente al Hard Rock Cafe Tenerife, en Los Cristianos, Arona.

El joven, sin camiseta, en bañador y con cholas, protagonizó un vídeo en el que uno de sus acompañantes le ofrece 20 euros a cambio de "hacer la gracia". Sin dudarlo, el joven acepta el desafío. Antes de lanzarse, entrega sus gafas de sol y el dinero ganado a otra persona y corre hacia la fuente, lanzándose en plancha ante las carcajadas de sus amigos.

Intervención de la seguridad

La diversión del grupo fue interrumpida por dos miembros de seguridad, quienes sacaron rápidamente al joven de la fuente. En el vídeo se ve a una de las personas de seguridad empapada, al turista sin una de sus cholas y resbalándose mientras es escoltado fuera de la fuente.

El vídeo ha despertado una gran indignación entre los canarios. Los comentarios no se hicieron esperar, con muchos criticando la actitud del turista y la percepción que este tipo de comportamiento genera sobre el turismo en la Isla. Entre los comentarios más destacados, se encuentran aquellos que ironizan sobre el "turismo de calidad" que atraen los políticos canarios y lamentan que el joven no se haya encontrado con la fuente vacía.

El incidente ha reavivado el debate sobre el tipo de turismo que se promueve en las Islas Canarias y las consecuencias de acciones irresponsables por parte de los visitantes. La final de la Eurocopa se jugó en Berlín, pero tuvo su repercusión en tierras canarias. En Tenerife, la colonia británica, formada por turistas y residentes, se reunió en el sur de la Isla con la intención de ver el partido juntos y celebrar o llorar en familia. Tocó lo segundo, y mientras que el comportamiento durante la jornada del pasado domingo fue de respeto y concordia, siempre hay una oveja negra en el rebaño.

En este caso, se pudo encontrar en la Avenida de Las Américas. Allí, en la zona comercial conocida como la 'Milla de Oro', una persona de habla inglesa protagonizó la nota discordante. En un vídeo subido hace tres días a TikTok, se puede ver cómo un joven sin camiseta es arengado por otras personas para que salte en la fuente central de la zona comercial. Él acepta tras ofrecerle 20 euros a cambio. El joven coge carrerilla, se sube al primer muro y salta por los aires hacia el interior de la fuente. Por la altura del salto, es de esperar que se haya llevado un golpe curioso, ya que el nivel del agua no da para amortiguar esa caída antes de tocar el fondo.

Consecuencias y críticas

Por esta característica, podría haber sucedido un hecho peor al que estamos contando. Tras saltar en la fuente, es sacado por el personal de seguridad del centro comercial. Lo hace con un elemento menos en su vestimenta. Si nos fijamos, entra con dos cholas y sale con una, que se quedó en el agua.

El vídeo ha generado cierta polémica por la actitud del joven. Con las movilizaciones del 20A en favor de regularizar el turismo en Canarias todavía en la retina, son muchos los que comentan acerca de esta situación. Tanto locales como extranjeros.

Desde "Disgraceful behavior no wonder the Spanish don't like the English" (Comportamiento vergonzoso, no es de extrañar que a los españoles no les gusten los ingleses) hasta "That is why they hate English. Sorry lovely ppl of Tenerife for all of them. Not all of us, tourists are like this, only ones from UK" (Por eso odian a los ingleses. Lo siento, querida gente de Tenerife, por todos ellos. No todos los turistas somos así. Solo los del Reino Unido).