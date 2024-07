Martín Krause, profesor de la Universidad de las Hespérides: "La disputa Sánchez-Milei no afecta a la relación entre españoles y argentinos"

El profesor de la Universidad de las Hespérides Martín Krause (Buenos Aires, 1952) es economista y ha ofrecido recientemente una conferencia en la sede que el centro académico tiene en el barrio de Vegueta de la capital grancanaria. Amigo del presidente argentino, Javier Milei, destaca el papel que desempeñan los emprendedores de ideas, capacitados para ofrecer unas nuevas cuando la sociedad las demanda.

¿Crece el mercado de ideas cuando se reduce el de bienes?

El crecimiento o decrecimiento de las de las ideas, y me refiero nada más que a las que dibujan el futuro político económico de la sociedad, se multiplica cuando existe una percepción de crisis. Del mismo modo, se reduce si esa percepción de crisis es menor.

¿Por qué sucede así?

Porque cuando no hay ninguna crisis en el horizonte, la gente demanda otro tipo de ideas, le preocupan el deporte, las vacaciones o la música, por ejemplo. Ahora bien, de pronto cuando hay alguna crisis, como le digo, aumenta la demanda de forma importante.

¿Y el agotamiento de la idea? También recurre a Friedman para describir la frustración que genera comprobar que la propuesta no puede solucionar todo lo que promete inicialmente. ¿También ese fenómeno dispara la demanda de ideas?

Sí, la gente empieza a buscar nuevas ideas cuando entiende que las viejas ya no están brindándole respuestas o soluciones a los problemas que empiezan a surgir. Demandan esas nuevas y ahí aparece una oportunidad para quienes son capaces de presentarlas, para los emprendedores de ideas.

En un mundo veloz, de elevado consumo de imagen, como el actual, ¿en qué medida la presentación, el envoltorio, es definitiva para su éxito?

Siempre ha sido importante. Ahora, con la tecnología, eso ha cambiado radicalmente. Antes las ideas se generaban cuando un filósofo escribía un libro y ahora puede suceder simplemente con un meme que se viraliza de forma extraordinaria. De pronto, el volumen de la idea, lo que ocupa su desarrollo, es mucho menor, y, sin embargo, el impacto puede llegar a ser mucho mayor.

¿Solo en su difusión o también en la capacidad que tiene de convencer? Javier Milei sacó una motosierra para describir la idea que tenía para reducir el tamaño de la Administración de Argentina y ganó de manera holgada las elecciones.

Cuanto más compleja la idea, menor es la cantidad de gente que accede a ella. Y al revés, cuanto más simple, mayor es el recorrido, la capacidad de extenderse que tiene. Lo de la motosierra es algo que entiende una gran cantidad de público. Esa misma idea de recortar el gasto podría presentarse como teoría económica, pero el volumen de gente que va a entenderla es mucho más pequeño; esa idea o teoría puede salir publicada en una revista académica y puede tener su impacto, por supuesto, pero la recibe poco público. El impacto de la motosierra fue masivo.

¿Se simplifican las ideas para, precisamente, ser entendibles? ¿Y algunas se desvirtúan por ello y se convierten en algo distinto de lo que pretendían?

Si muere la original, es porque ha llegado un competidor que ha presentado otra simplificada con la que se ha ganado la atención.

"Antes las ideas se generaban cuando un filósofo escribía un libro, ahora puede bastar un meme viral"

Centrémonos en Argentina. A Milei le han votado escuchándole decir que visitarán el infierno antes de que llegue la mejoría. Mantiene un 55% de aceptación, ¿hasta cuándo puede durar la tolerancia?

Es una gran intriga. Por ahora aguantan, ¿Cuánto más? No lo sé. Sí es cierto que estoy cansado de leer artículos en los diarios en los que expertos, entre comillas, dicen que esto ya se acaba, pero después sale una encuesta que dice lo contrario. No sé cuál es la verdad. Si buscamos un test, en octubre del año que viene hay una primera elección legislativa, ahí se va a ver qué es lo que la gente piensa y cómo vota. Eso es lo único que vale, lo que determina el rumbo.

Sonó usted para hacerse cargo de la educación argentina en la Administración Milei.

Sí, me lo ofreció, pero por suerte pude darme cuenta de que la política no es para mí, hay que poseer unas habilidades distintas. Una cosa es poder participar en el mundo de las ideas y otra diferente, en el de la política. Yo para eso no sirvo.

¿Es la política en no pocas ocasiones la muerte de la idea? ¿La constatación de que no es aplicable como se pretendía o de que en la práctica da un resultado muy diferente?

No estoy seguro, de lo que sí lo estoy es de que carezco de habilidades para ejercer la política.

¿Qué está ocurriendo en el mundo que hasta los alemanes viajan obviando la mala salud de su economía? Es, como se dice, ¿una reacción a las restricciones por la pandemia?

Desde luego si están viniendo, podría afirmarse. En puridad, no lo sé, pero que estén más dispuestos a disfrutar del corto plazo que a prever para el largo puede explicarlo la postpandemia.

¿Se normalizarán las relaciones entre España y Argentina tras el enfrentamiento entre Pedro Sánchez y Javier Milei?

Son episodios que deben tomarse como personales entre dos actores que tienen visiones distintas y que discuten entre sí, en ningún caso esos sucesos afectan a los españoles y a los argentinos. Se han mezclado cuestiones de índole personal, me dijiste esto, te contesto con aquello; pero eso no tiene nada que ver en la relación entre españoles y argentinos, hay millones de relaciones familiares de viajes, de negocios..., eso no se ve alterado.

¿Conviene a Argentina y España darse la espalda?

No. ¿Qué sentido tendría? No lo tiene, ninguno.

