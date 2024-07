Récord de pernoctaciones en los hoteles de Canarias en el primer semestre

Los hoteles canarios viven un momento dulce. La llegada de turistas no se detiene y el número de pernoctaciones que registraron este tipo de alojamientos tocó techo en el primer semestre del año. De acuerdo con los datos de Coyuntura Turística Hotelera, difundidos este miércoles 24 de julio por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los establecimientos hoteleros del Archipiélago anotaron 35,1 millones de pernoctaciones. Y todo esto, a pesar de que el encarecimiento de las habitaciones continúa imparable y en junio los precios subieron un 6,7%.

Una pernoctación es el número de noches que se aloja cada viajero en el establecimiento. Es decir que si, por ejemplo, en una habitación se hospedan una pareja y su hijo en una cama supletoria, esto dará lugar a tres pernoctaciones por cada noche que disfruten en el hotel. De ahí que su número sea superior al de viajeros que se alojaron en los hoteles de las Islas. A lo largo de estos seis primeros meses de 2024, 5,4 millones de turistas pasaron sus vacaciones en un establecimiento hotelero en Canarias. Solo en junio hubo 901.162 alojados, un 4,2% más que el año anterior. De ellos, el 28% eran nacionales mientras que el 72% restante procedía de otros países. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 3,3% y los extranjeros aumentaron un 4,6%.

Y todo esto, a pesar de que en los últimos meses, las críticas contra el turismo masivo no han cesado en el Archipiélago, donde una parte de la población reclama medidas para evitar la degradación que consideran que causa esta actividad a lo parajes naturales y servicios públicos de las Islas. Sin embargo, el sector parece ajeno a la polémica, al menos en lo que a las cifras se refiere. No solo el número de pernoctaciones se ha elevado por encima del anterior récord para un primer semestre -en 2017 cuando en este mismo periodo se registraron 33,9 millones- sino en las tarifas de las habitaciones que no dejan de subir.

De media, reservar una habitación de hotel en Canarias costaba 112 euros en junio. Una cifra que supone un 6,7% más que el año pasado, aunque es la mitad de lo que subieron en mayo. Y el alza de precios no se detiene. Los establecimientos del Archipiélago llevan 37 meses consecutivos elevando las tarifas. Esto es más de tres años de encarecimientos, después de que la pandemia y el cero turístico los desplomara. De hecho, el llamado RevPAR -los ingresos por habitación disponible, uno de los principales indicadores de rentabilidad del sector hotelero- alcanzó en junio 89,6 euros, la cuantía más alta para el sexto mes del año desde que existen estadísticas.

Sin embargo, desde el sector recuerdan que a pesar de la subida de la facturación, a lo largo de estos últimos años han experimentado un extraordinario aumento de los costes de actividad, que todavía persiste al calor de los conflictos en Ucrania o Gaza. Las empresas también tienen que hacer frente a la subida extraordinaria del precio de los alimentos con los que llenan sus buffet, a la de la electricidad, la gasolina y los materiales para renovar sus establecimientos. Una ola inflacionaria que llegó además cuando todavía no se habían recuperado de las pérdidas ocasionadas por la pandemia, cuando tuvieron que permanecer cerrados durante varios meses.

Pero tras la contención motivada por el covid, el turismo parece haber vuelto con más fuerza que nunca. La llegada de viajeros, tanto nacionales como internacionales, no cesa, a pesar de que los precios están más caros que nunca. Algo que habrá podido comprobar cualquiera que haya intentado reservar una habitación para pasar unos días a lo largo del verano. Unas vacaciones que se han convertido en las más caras de la historia, pero que no reducen las estancias en los hoteles. La ocupación en el mes de julio alcanzó el 72,1% en los alojamientos de Canarias, la segunda más alta solo por detrás de la de Baleares que superó el 80%.

Además, a diferencia de lo que ocurre en otros lugares turísticos de España donde los huéspedes están reduciendo el número de noches para tratar de ahorrar algo de dinero, en Canarias las estancias se mantienen casi inalterables. De media, cada viajero se queda 6,7 noches, el periodo más alto todo el país.

Récord de viajeros y pernoctaciones en las Islas que también trae consigo cifras extraordinarias en el empleo en esta actividad. En el mes de junio trabajaban en los hoteles del Archipiélago 56.309 personas, según el INE. No solo es la cifra más alta para un mes de junio de la historia, sino que tan solo ha sido más elevada en marzo y abril de este año. Un dato que evidencia el músculo del sector en el mercado laboral, en un momento en el que vive un pico de actividad. Si se echa la vista atrás puede comprobarse cuánto ha avanzado la actividad en lo que a puestos de trabajo se refiere: el sector emplea ahora a 18.400 personas más que hace diez años.

