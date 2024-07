El Gobierno se da tres meses más para decidir si veta la opa húngara sobre Talgo

Tres meses más. Es el plazo que se ha dado el Gobierno para tomar una decisión definitiva sobre el veto a la OPA que la húngara Magyar Vagon lanzó sobre Talgo. En una carta remitida la Junta de Inversiones Exteriores (Jinvex) a la que ha tenido acceso ACTIVOS, vertical económico de Prensa Ibérica, el Ejecutivo ha decidido suspender los plazos para resolver el expediente solicitado al grupo húngaro que vencía el próximo 10 de agosto. En dicha oferta, el fabricante húngaro de trenes propuso adquirir el 100% de las acciones de Talgo a un precio de 5 euros por acción, lo que representa una prima del 40% sobre el precio de mercado.

Cuando se conoció la oferta, el Gobierno declaró a Talgo como una empresa estratégica, por lo que la operación requería la autorización de Jinvex, órgano colegiado compuesto por varios ministerios y adscrito a la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía.

Según apunta la resolución de Jinvex, después de que el 22 de marzo se tuviera conocimiento del lanzamiento de la OPA, el ejecutivo español lanzó el 1 de abril un primer requerimiento de información que fue respondido el día 11 de ese mismo mes. Entonces, comenzaron a correr los plazos, cuyo periodo máximo es de tres meses para resolver la solicitud y notificarla al interesado.

No obstante, el ejecutivo realizó tres requerimientos más de información, siendo el cuarto y último enviado el 25 de junio y respondido el pasasdo 3 de julio. Fuentes internas señalan que se comunicó al grupo húngaro que el plazo para dar una respuesta era el próximo 10 de agosto.

De esta manera, Jinvex se ampara en el artículo 22.1 de la Ley 39/2015 para "suspender el plazo para resolver cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses". Así, hasta el próximo 1 de octubre, el Ejecutivo no tomará una decisión definitiva sobre la OPA húngara sobre Talgo.

En plena ofensiva de Skoda

La comunicación de la Subdirección General de Inversiones Exteriores se produce el mismo día en que Skoda hizo públicas sus intenciones de frenar la oferta húngara mediante una propuesta de fusión de actividades industriales con Talgo, evitando así la presentación de una contraoferta por un precio superior al existente, ya que Skoda afirma que no busca tomar el control de la empresa española.

La oferta, no obstante, no responde a ninguna de las cuestiones que planteaba, ni en el plano económico ni de capacidad financiera e industrial. Se trata de una ampliación de información que no va más allá de su anterior muestra de interés por Talgo y, por lo tanto, no parece que vaya a ser vinculante.

Por el momento, Talgo no ha hecho ninguna comunicación sobre la propuesta ampliada recibida por Skoda a la CNMV. Hace una semana le comunicó que el grupo había planteado una integración de las compañías. Tras ello, Talgo envió una comunicación a Skoda en la que le pedía que especificase sus intenciones en un plazo que no excediera de ayer, 25 de julio.