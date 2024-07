Dos exempleados de Google que tejen redes sociales desde Canarias

Laura González, canaria, y Alfonso Verdugo, madrileño, se conocieron en Irlanda cuando ambos trabajaban para Google. Decidieron emprender juntos, dejaron la multinacional tecnológica y se hicieron la pregunta del millón: ¿dónde? La respuesta, siendo ella de Tenerife, no fue complicada. "Qué mejor lugar para vivir" que unas islas que, además, cuentan con un régimen económico y fiscal (REF) cada vez más orientado hacia la exportación de servicios y hacia industrias emergentes como la audiovisual y la del videojuego. Así que cambiaron la fría Irlanda por el cálido archipiélago y en 2012 fundaron Optimanova Solutions, una agencia internacional de márketing que desde sus oficinas en el Puerto de la Cruz, al norte de Tenerife, trabaja o ha trabajado para gigantes en sus respectivos ámbitos como Disneyland París, Just Eat, Louis Vuitton, Four Seasons y Expedia, y estos son solo unos pocos ejemplos.

Cuando se habla de márketing digital, lo primero que viene a la cabeza son las redes sociales, cuya buena gestión en multinacionales como las que figuran entre los clientes de Optimanova Solutions resulta en estos tiempos tan fundamental como cualquier otra vertiente de la política comunicativa de la empresa, e incluso más. Sin embargo, el márketing digital es más, "mucho más", que las redes, puntualiza Serge Arzoumanian, responsable de esta área clave en la cartera de servicios de Optimanova.

¿Que un negocio quiere posicionarse bien en el motor de búsqueda de Google? Pues para ello es necesario que su sitio web esté en línea con lo que el motor de Google demanda a la hora de colocar entre los primeros resultados de la búsqueda a una empresa en detrimento de otra. Y de esto se encargan los técnicos de Optimanova: de optimizar la web del negocio en cuestión, lo que no tiene tanto que ver con el diseño de la página, con lo que ve el internauta, como con esas rutinas y procesos que el sitio debe cumplir para que Google no la ignore.

Luego están también esas empresas, sobre todo muchas que acaban de arrancar, a las que les resulta muy difícil aparecer entre los primeros resultados de una búsqueda de Google por más que su web esté en condiciones. De modo que no les queda más remedio que invertir, que pagarle a la multinacional, para ganar visibilidad. En estos casos, en Optimanova Solutions se aseguran de que la inversión de la empresa sea exitosa y de que esta, efectivamente, tenga la presencia que debe tener en la red de redes, una tarea que para el profano puede parecer sencilla y que, sin embargo, "es un trabajo muy complejo", precisa Arzoumanian.

Las otras dos principales patas del negocio de Optimanova son el data analyst y, por supuesto, las redes sociales. En el data analyst, o análisis de datos, los técnicos de la agencia de marketing digital analizan, a partir de la información de la propia empresa, "dónde hay oportunidades de mejora, qué es lo que se está haciendo bien, qué es lo que no se está haciendo tan bien…". Y luego está, claro, la gestión de las redes sociales, que a su vez, y como ocurre con las búsquedas de Google, es un área en la que el trabajo de Optimanova varía en función de si esa empresa busca rentabilizar su inversión en una red social equis (Facebook, X, Tik Tok…), de si necesita cambiar de estrategia para ganar seguidores o de ambas cosas.

Firmas en las antípodas

En todos esos ámbitos han trabajado los profesionales de Optimanova Solutions, desde sus oficinas en el pequeño y turístico Puerto de la Cruz, para firmas de medio mundo. Su cartera de clientes llega hasta las antípodas. Sunglass Fix es una empresa australiana de recambios para gafas de sol de distintas marcas: Hawkers, Ray-Ban, Oakley… Una idea de negocio tan sencilla como exitosa (Sunglass Fix ha crecido a pasos agigantados) que se apoya en el ámbito del márketing digital en los expertos de Optimanova.

En consonancia con su vocación internacional, las 15 personas que forman parte de la plantilla de la compañía hablan y piensan en varios idiomas: inglés, francés, italiano, alemán… De hecho, esta multiculturalidad empezó siendo una obligación, precisamente por la variedad de clientes de distintos países, pero ha acabado formando parte de la esencia y los principios de la empresa. "Los primeros clientes no eran de aquí, apenas teníamos clientes locales o nacionales, así que empezó siendo una necesidad que luego se incorporó a la cultura de nuestra empresa", recuerda Arzoumanian, que comenta que todavía hoy, cuando Optimanova Solutions ya supera los 10 años de vida, la mayoría de las firmas para las que trabajan son o bien extranjeras, o bien multinacionales de origen extranjero.

Esa vocación de universalidad de Optimanova desaparece, eso sí, en lo estrictamente societario. Esta agencia de márketing digital es de capital cien por cien isleño. Comenzó su andadura bajo el paraguas de la zona especial canaria (ZEC), el área de baja tributación del archipiélago donde las empresas pueden llegar a pagar el impuesto sobre sociedades a un tipo hiperreducido del 4%, siempre que a cambio cumplan una serie de compromisos en términos de empleo e inversión. La ZEC es uno de los grandes incentivos del REF, cuya razón de ser nada tiene que ver con privilegios fiscales. Muy al contrario: el REF es la herramienta, amparada por Bruselas, para compensar las desventajas inherentes de una región alejada de la Europa continental, con un territorio fragmentado, con un pequeño mercado interior y, en definitiva, dependiente hasta el extremo del exterior. El volumen de negocio se sitúa alrededor del millón de euros y creció el 17,36% en 2023 respecto al año anterior.

¿Y cómo consigue una pyme tener una cartera de clientes de tanto renombre como la que luce esta asesoría digital cien por cien canaria en poco más de 10 años de vida? Porque, a parte de las ya mencionadas, ahí figuran también Hotels.com, VistaPrint, Canva, Crumpler y Vitality4Life. El secreto está en los contactos (amén de en su buen hacer, por supuesto). "Laura y Alfonso estaban en Google, así que todo empezó por contactos, y a partir de ahí, las relaciones con los clientes fueron positivas… Fíjate, con uno de nuestros clientes llevamos 12 años trabajando; con otro, nueve años; con otro, seis…", ahonda Arzoumanian.

"Y luego, a través de esa experiencia positiva con nosotros, nos recomiendan. Incluso hay empleados que dejan una empresa importante para irse a otra y que también nos recomiendan, con lo que seguimos trabajando con esa persona pero a lo mejor en un contexto o actividad diferentes. Esto ha pasado en muchas ocasiones", agrega el responsable de la compañía.