La demanda para alquilar una habitación se dispara en Canarias

Alquilar una habitación ya no es solo cosa de estudiantes. Los disparatados precios del alquiler en Canarias han convertido los inmuebles completos en un lujo que muchos no se pueden permitir. De esta manera, la demanda para acceder a una habitación ha aumentado un 42% en el último año en las capitales canarias. Impulsada por este interés creciente, la oferta de pisos compartidos se agranda, por la necesidad de los inquilinos de dividir la renta y los gastos, así como por la pericia de muchos propietarios que recurren al arrendamiento por habitaciones para obtener un mayor rendimiento de su propiedad y sortear, de paso, las limitaciones que impone la Ley de Vivienda.

A diferencia de lo que ocurre en otras grandes ciudades como Madrid o Barcelona, los precios del alquiler de una habitación no son tan altos en Canarias, ni tampoco resulta tan difícil acceder a ellas. Pero esto no quiere decir que arrendar una no cueste ahora en el Archipiélago prácticamente lo mismo que la renta por un inmueble entero de hace unos años. De media el año pasado, el coste de una habitación en las Islas rondó los 393 euros, de acuerdo con el portal inmobiliario especializado Fotocasa. Supone un aumento del 13,8% respecto al año anterior –más del doble que la media en toda España–, pero si se compara con lo que se pagaba para vivir en un piso compartido hace ocho años, el coste se ha visto incrementado hasta en un 42,1%.

Ejemplo de esa oferta creciente es lo que ha ocurrido en Santa Cruz de Tenerife. La capital tinerfeña ha incrementado en un 85% la disponibilidad de habitaciones en pisos compartidos y los anuncios que buscan este tipo de inquilinos crecen a pasos agigantados, cuando en el pasado este tipo de inmuebles apenas existía más allá de La Laguna, donde eran habituales los pisos de estudiantes. En Las Palmas de Gran Canaria el incremento no ha sido tan notable, quizá porque al ser ya ciudad universitaria la presencia de pisos compartidos era más habitual que en la otra capital canaria.

Las razones

Ante la gran demanda, son muchos los propietarios que están trasladando sus pisos del alquiler tradicional al arrendamiento de temporada o por habitaciones. Antes no era algo demasiado común, ya que es un proceso mucho más engorroso al tener que buscar a más inquilinos, pero ahora a muchos parece compensarles. ¿Los motivos? Primero su mayor rentabilidad. No es lo mismo arrendar una propiedad por un único pago a un inquilino que poder obtener tres o cuatro rentas –más bajas pero que al final sumarán un montante más alto– por el mismo espacio. De hecho, la rentabilidad podría rondar el 25 o 30%, frente al 7% del tradicional.

En segundo lugar, también son muchos los que buscan escapar de las restricciones que impone la nueva Ley de Vivienda. Una de ellas es la limitación a la hora de subir el precio del alquiler. La norma capó en el 2% el incremento de las rentas en 2023 y al 3% durante este año. Sin embargo, en los contratos temporales no se aplica esta acotación y el propietario es libre de fijar el precio en función del mercado. Tampoco se aplica la prórroga de los contratos de al menos cinco años, ya que este tipo de alquileres están pensados precisamente para atender una necesidad temporal de vivienda por motivos laborales o formativos y no para cubrir un requerimiento permanente del arrendatario.

Lo que ocurre es que en muchas ocasiones se está recurriendo a este tipo de contratos cuando en realidad no se trata de esta casuística, solo para sortear la ley. Pero esto puede tener los días contados si llegase a prosperar la proposición de ley que Sumar, Podemos, ERC, Bildu y BNG han presentado en el Congreso de los Diputados para equiparar estos alquileres a los tradicionales. La propuesta, elaborada por el Sindicato de Inquilinos, busca eliminar el limbo en el que hasta ahora han estado estos arrendamientos.

Entre las medidas propuestas se encuentra que se puedan aplicar los límites de precios que recoge la Ley de Vivienda para zonas tensionadas y al mismo tiempo anular la capacidad de los propietarios de alquilar este tipo de inmuebles con un contrato menor a los cinco años, a no ser que la causa de temporalidad esté debidamente justificada, para evitar fraudes. De esta manera, se quiere establecer un tiempo máximo de seis meses para alquilar una vivienda en régimen temporal y que todo lo que exceda de ese plazo sea considerado residencia habitual, al igual que si el contrato temporal se prorrogase más de una vez.

Suscríbete para seguir leyendo