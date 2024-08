¿Existe la lealtad laboral en el siglo XXI? Análisis y perspectivas

En un mundo en constante cambio, las relaciones laborales han experimentado una transformación significativa en las últimas décadas. El concepto de lealtad entre la empresa y el trabajador, alguna vez considerado un pilar fundamental del empleo, ha evolucionado de manera drástica. Santiago Niño Becerra, un destacado economista catalán, reflexionó sobre este cambio en su reciente publicación en X (antes Twitter). Su análisis pone de relieve una realidad cada vez más evidente: la lealtad laboral, tal como la conocían las generaciones anteriores, está desapareciendo.

El cambio de paradigma en la lealtad laboral

Santiago Niño Becerra, al citar un recuerdo de sus padres, ilustra cómo ha cambiado la percepción de la lealtad en el ámbito laboral. "Mis padres me decían: 'No cambies de empresa, crece en una empresa, sé leal a una empresa y ellos te serán leales a ti'", rememoró el economista, para luego contrastar esta idea con la realidad actual. Según él, esta mentalidad era válida en el pasado, pero ya no lo es en el mundo laboral contemporáneo.

Este cambio de paradigma se puede observar en la creciente desvinculación emocional de los empleados hacia las empresas. Lo que antes se conocía como una relación de lealtad mutua ha sido reemplazado por un enfoque más transaccional, donde ambas partes están menos comprometidas a largo plazo.

La polarización generacional

Uno de los puntos clave que destaca Niño Becerra es la polarización generacional en la percepción de la lealtad laboral. Según un artículo de Business Insider citado por el economista, las generaciones mayores tienden a mantener un enfoque tradicional en su relación con el empleo, valorando la estabilidad y la lealtad a largo plazo. Por otro lado, las generaciones más jóvenes cuestionan la efectividad de este modelo, dudando de que las empresas les devuelvan la misma lealtad que esperan.

Un estudio de Deloitte en 2023 sobre la "Generación Millennial y Z" confirma esta tendencia. Según el informe, el 49% de los jóvenes trabajadores cambiarían de empleo en los próximos dos años si se presentara una mejor oportunidad, evidenciando la falta de confianza en un compromiso a largo plazo por parte de sus empleadores. Este comportamiento refleja un desajuste en las expectativas entre empleados y empleadores, algo que se ha agudizado con el tiempo.

El contrato psicológico en el trabajo

El concepto de "contrato psicológico" en el entorno laboral se refiere a las expectativas no escritas que existen entre empleados y empleadores. Según Business Insider, este contrato se ha ido deteriorando, como lo demuestra el fenómeno de las "dimisiones silenciosas" o "quiet quitting". Este término se refiere a la práctica de los empleados que cumplen solo con lo mínimo necesario en sus roles, sin un compromiso genuino con la organización.

La desconfianza entre empleados y empleadores se ha acentuado tras la pandemia, especialmente con la controversia sobre la vuelta a la oficina. Según un estudio realizado por Microsoft, el 41% de los trabajadores globales consideró dejar su empleo en 2021 debido a la falta de flexibilidad laboral. Este malestar se ha manifestado en una disminución del compromiso, lo que a su vez ha llevado a una reducción en la productividad y en el deseo de permanecer en una misma empresa.

Un trabajador de oficina ficha al iniciar su jornada laboral. / La Provincia

El impacto de la globalización y la seguridad laboral

Otro factor que Niño Becerra señala como responsable del declive en la lealtad laboral es la globalización. Durante las décadas de prosperidad, especialmente en Estados Unidos, existía una fuerte sensación de seguridad laboral. Las empresas solían recompensar la lealtad de sus empleados con beneficios y estabilidad. Sin embargo, la globalización introdujo una competencia más feroz, lo que llevó a muchas empresas a externalizar trabajos y a enfocarse en reducir costos, a menudo a expensas de sus empleados más leales.

Un estudio de la Universidad de Harvard muestra cómo, desde la década de 1980, las empresas comenzaron a priorizar las ganancias sobre la lealtad hacia sus empleados, lo que generó una cultura de trabajo más precaria. Las empresas han sido criticadas por penalizar la lealtad de sus empleados, ofreciendo salarios más altos a los nuevos contratados en lugar de recompensar a aquellos que han permanecido fieles a la compañía.

El círculo vicioso de la desconfianza

El resultado de esta situación es lo que Niño Becerra describe como un "círculo vicioso". A medida que las empresas recortan beneficios y reducen la seguridad laboral, los empleados responden con un menor compromiso y dedicación. Este ciclo de desconfianza mutua ha llevado a una erosión de la lealtad, con consecuencias negativas tanto para las empresas como para los trabajadores.

La falta de compromiso por parte de los trabajadores puede traducirse en una menor productividad, un aumento en la rotación de personal y una pérdida de talento. Por su parte, las empresas que no logran retener a sus empleados leales pueden enfrentar mayores costos de contratación y una pérdida de cohesión interna.

La lealtad, que alguna vez fue un valor central en el mundo laboral, ha perdido relevancia / La provincia

La reflexión de Santiago Niño Becerra sobre la lealtad laboral pone en evidencia un cambio profundo en la relación entre trabajadores y empleadores. La lealtad, que alguna vez fue un valor central en el mundo laboral, ha perdido relevancia en un contexto donde la globalización, la precariedad laboral y las expectativas cambiantes han redefinido las reglas del juego.

En este nuevo entorno, tanto las empresas como los empleados deben adaptarse y buscar formas de reconstruir la confianza mutua. Sin embargo, queda claro que el modelo de lealtad tradicional ya no se aplica de la misma manera, y que el futuro de las relaciones laborales dependerá de cómo ambas partes negocien este nuevo contrato social.