El paro baja en julio en Canarias al mínimo de los últimos 196 meses

Canarias despidió julio con 163.488 parados, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Para encontrar un mes con menos desempleados en las Islas hay que retrotraerse a marzo de 2008, cuando la crisis financiera acababa de estallar. Entonces había 158.842. Al mes siguiente, en abril de aquel primer año de la Gran Recesión, el número de parados ya aumentó hasta los 166.241. Así que los servicios públicos de empleo contabilizan hoy en el Archipiélago la menor cifra de parados en casi 16 años y medio, exactamente la menor cifra de los últimos 196 meses.

El desempleo se redujo en julio en Canarias en 972 personas, un 0,6%. Una reducción ligeramente mayor que en el conjunto de España, donde la bolsa de parados se aminoró un 0,4%. En términos interanuales, es decir, en comparación con las cifras de julio de 2023, hoy hay en la Comunidad Autónoma 8.995 desocupados menos, un 5,2% menos. Una notable disminución que, de nuevo, es superior a la experimentada a nivel nacional. La cantidad de desempleados cayó el último año en todo el Estado un 4,8%, cuatro décimas menos que en el Archipiélago. El único lunar, por otra parte muy pequeño, es que el paro disminuyó en las Islas en julio del año anterior en 1.536 personas, con lo que lo hizo con mayor intensidad que el mes pasado. Con independencia de esto último, no extraña que la viceconsejera de Empleo del Gobierno de Canarias, Isabel León, calificase este viernes de «histórica» la evolución del paro en las Islas. Una evolución positiva que se mantiene casi desde el fin mismo de la crisis de la covid y que en julio se extendió a todos los grandes sectores de actividad.

Las Islas ya llevan nueve meses por encima de los 900.000 afiliados a la Seguridad Social

El número de desempleados bajó el último mes en el sector primario –agricultura, ganadería y pesca– en 33 personas. Lo hizo también en la industria, en 109 trabajadores, y en los servicios, el motor de la economía regional, donde se redujo en 188. Y disminuyó en otras 225 personas en la construcción y en hasta 417 en el colectivo de quienes buscan su primera ocupación. Con estos datos, el paro se redujo en las dos provincias canarias: en 483 personas en la demarcación de Santa Cruz de Tenerife, donde ahora hay 78.518 desempleados, y en 489 en la provincia de Las Palmas, donde en estos momentos se contabilizan 84.970 desocupados.

La particular cruz de la moneda está esta vez en la estadística de afiliados en alta laboral, que en su caso publica el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Si en junio se volvió a batir el récord de trabajadores en alta en la Seguridad Social –trabajadores que como tal cotizan puntualmente para el sostenimiento del sistema público de pensiones–, el mes pasado se perdieron 5.028 empleos. Se pasó de 910.547 afiliados en junio –la plusmarca histórica, cabe insistir– a 905.519 en julio. Sin embargo, no se trata de una caída ni preocupante ni inesperada, más bien al contrario. No en vano, la causa fundamental tiene más que ver con el calendario, y en concreto con el calendario escolar, que con un deterioro del mercado laboral propiamente dicho. El fin de curso es lo que explica, un año más, que el mes pasado se perdieran hasta 8.290 empleos en el ámbito educativo, una notable disminución del número de afiliados a la Seguridad Social que no pudo compensarse con las mejoras en actividades como la hostelería, que ganó 1.014 trabajadores; las actividades sanitarias, que incorporaron 1.593 empleados; o el comercio, que cerró el mes con 1.815 personas más en nómina. En cambio, se destruyó también empleo en los transportes, que perdieron 865 afiliados –entre otras cosas por la pausa de las guaguas escolares–; en las actividades administrativas y servicios auxiliares, donde se perdieron 794 puestos de trabajo; y en la Administración pública (-671).

El número de parados se reduce en la región a mayor ritmo que en el conjunto de España

No obstante, y pese a esos 5.028 empleos destruidos en julio –en términos relativos la bajada solo es de un 0,55%–, la cifra de afiliados a la Seguridad Social se mantiene en las Islas por encima de la histórica barrera de los 900.000, que se superó por primera vez en noviembre del año pasado. De hecho, es la comparativa interanual la que muestra a las claras la bonanza que atraviesa el mercado laboral de la Comunidad Autónoma –cuando menos en lo cuantitativo, ya que otra cosa son los sueldos, la temporalidad o la parcialidad, esto es, la calidad del empleo creado–. El caso es que el Archipiélago tiene hoy 30.416 trabajadores más que hace un año, un crecimiento del 3,5%.

