Juan Bola, director de Operación de REE en los sistemas eléctricos no peninsulares: "Todo sistema puede sufrir un apagón, pero el nivel de seguridad aquí es alto"

Juan Bola (Madrid, 1978) vigila la salud de los sistemas eléctricos que no están en la Península. Afirma que en ningún rincón del mundo se está a salvo de sufrir un apagón, pero considera elevado el nivel de seguridad que hay en Canarias. Garantizar el suministro y propiciar la entrada de fuentes de generación renovables son los dos objetivos primordiales que gobiernan su labor.

¿Qué seguridad podemos tener de que no habrá apagones?

No hay ningún sistema en el mundo que esté exento de que pueda aparecer un apagón. El objetivo es estar lo más lejos posible de esa situación. Todo lo que hagamos para alejarnos contribuye a la seguridad del sistema.

Se lo pregunto de otro modo. ¿Qué riesgo de apagones tenemos en Canarias?

La probabilidad de incidentes de este tipo en los sistemas canarios es baja, bastante más baja que en muchos sistemas en el mundo.

Se refiere a sistemas de parecidas características, ¿no?

Obviamente los sistemas canarios son más pequeños y, por ello, más débiles estructuralmente. Desde ese punto de vista, pueden tener más probabilidad de que se produzca un incidente grave que uno grande como puede ser el sistema europeo continental. Sin embargo, eso no impide alcanzar un elevado grado de seguridad para el suministro y toda España en su conjunto, incluidos los sistemas no peninsulares, tiene muy buen nivel.

Estamos en la parte final de un periodo de planificación. ¿Qué falta por hacer y en qué medida sumará lo hecho hasta ahora para la seguridad de suministro de la que hablamos?

Los proyectos que estaban planificados para Canarias están en marcha o ya se han culminado. En junio, por ejemplo, la red de transporte de Tenerife ha cambiado por completo porque hemos puesto en servicio tres subestaciones nuevas de 220 kilovoltios; creo que nunca ha habido este nivel de puesta en servicio de instalaciones. El año pasado pusimos en marcha el nuevo enlace entre Lanzarote y Fuerteventura, y están en curso otros muchos trabajos en esas islas. Y, sobre todo, una de las piezas fundamentales que hay en esta planificación es el enlace Tenerife-La Gomera, que iniciamos en marzo de 2023 y, si todo va bien, entrará en servicio a finales de 2025.

¿Qué presencia tiene en esa planificación la penetración de fuentes renovables?

Por supuesto tienen que atenderse los desarrollos en la red de transporte que están encaminados a que las instalaciones renovables se sigan conectando.

¿Veremos subestaciones en el océano cuando lleguen los parques eólicos marinos?

Esa pregunta es imposible de resolver hoy, cuando no hay un concurso convocado ni está resuelto el marco regulatorio. Se habla de al menos 6 kilómetros de distancia a la costa...

¿Entonces?

No, ese es solo un dato que por sí solo no lo determina todo. Está claro que la energía tiene que llegar a tierra, pero cómo lo haga dependerá de varios factores. Para empezar, de la ubicación exacta del primer parque eólico marino, que hasta hoy no se conoce. Ahora mismo la solución técnica es algo imposible de determinar.

"Los grupos térmicos a renovar no estaban pensados para integrar energía renovable"

Hace tres meses el director general de Energía del Gobierno de Canarias, Alberto Hernández, calificó como escasa la inversión del 0,2% del PIB para la red de transporte. ¿Se puede funcionar con esa cantidad?

La normativa es la que es. Puede que en otros países europeos sea un poquito más alta la inversión, pero no se trata de medir por la cantidad, sino de aprobar la suma suficiente para sostener la decisión que se tome sobre cómo alcanzar los objetivos de, por ejemplo, descarbonización. Hay que trazar un camino y preguntarse qué instalaciones son necesarias para recorrerlo. Esa es la inversión a realizar. Por supuesto guiándose siempre por parámetros de eficiencia, porque no podemos olvidar que al final son los consumidores quienes soportan los costes.

Para la próxima planificación los actores públicos y privados han hecho 7.000 aportaciones. ¿Es habitual o es un síntoma de la importancia del momento?

Siempre ha habido interés por parte de las administraciones, pero las dos últimas planificaciones se abrieron al interés general y eso ha provocado que lleguen muchas más propuestas. Sin fijarnos en el número, lo que está claro es que existe un interés muy grande en seguir desarrollando los sistemas, también desde el ámbito privado, y en que la planificación deje resueltos la mayor parte de los problemas que pueden surgir.

¿Les dará ventaja operar cuando entren en funcionamiento almacenamientos como Salto de Chira?

Hay un objetivo primordial que es la seguridad de suministro. Eso es irrenunciable. Después viene el de integrar el mayor contingente posible de renovables y es ahí donde entra el almacenamiento. Se instala mucha generación renovable en los sistemas para poder llegar al mayor porcentaje posible del mix, pero eso provoca que en muchas situaciones esa generación renovable sea mayor que el consumo.

Por fin se ha convocado el concurso para la renovación de los grupos térmicos de generación. ¿Los nuevos sí les darán más flexibilidad?

Estamos en lo mismo, volvemos a la seguridad de suministro y la integración de renovables.

¿No son esas máquinas con la vida útil agotada hace tiempo responsables de tener que parar aerogeneradores?

Fueron diseñadas para un sistema diferente. Ahora abogamos por dar entrada a fuentes limpias, algo en lo que no se pensaba cuando se instalaron aquellas máquinas. Hemos vivido situaciones en que la eólica ha pasado, en cuestión de horas, de cubrir en torno al 40% o el 50% del consumo a una producción cero. Los grupos antiguos no estaban pensados para cubrir esa variabilidad, sino, simplemente, para atender las variaciones de la demanda. La renovación hará posible operar con mayor flexibilidad.

"Operamos sobre demanda en tiempo real y eso nos permite limitar al mínimo los vertidos"

Con el parque de generación actual, ¿podrían ser menos conservadores y dar entrada a mayor porcentaje de renovables?

No somos conservadores. Como operadores del sistema hemos sido innovadores en integración renovable desde que se empezaron a instalar estas tecnologías. Hemos implementado innovaciones que permiten basar las limitaciones de producción con renovables en tiempo real si surge un problema en la red que obliga a bajarla. Eso no ocurre en otros sistemas del mundo. El sistema de control de las renovables que hay en toda España ha sido un ejemplo para integrar renovables en muchas otras partes del mundo. A lo mejor la gente no lo conoce, pero los niveles de vertidos que tenemos son los mínimos.

¿También en Canarias a pesar de la obsolescencia de los grupos que se van a renovar?

También, y no depende de las máquinas, sino de cómo operamos nosotros los sistemas, que lo hacemos, insisto, en función de la demanda en tiempo real. A partir de esa variable decidimos las distintas fuentes de producción para al final conseguir el objetivo final e irrenunciable del balance entre generación y consumo.

