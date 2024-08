Un tribunal estadounidense valora que Google incumple las leyes antimonopolio

Un tribunal federal de Estados Unidos ha dictaminado este lunes que Google incumple las leyes antimonopolio estadounidenses tras constatar que controla aproximadamente el 90% del mercado de búsquedas en Internet.

"Tras considerar cuidadosamente y sopesar los testimonios y pruebas, el tribunal ha llegado a la siguiente conclusión: Google es un monopolio y ha actuado como tal para mantener su monopolio", explica el texto del juez Amit Mehta, del Distrito de Columbia. "Ha violado la Sección 2 de la Ley Sherman", ha remachado en referencia a la norma de 1890 que prohíbe los monopolios.

Esta decisión supone un importante revés para el negocio más antiguo e importante de Google en el que ha invertido miles de millones de dólares en contratos de exclusividad para garantizarse una posición dominante como el principal buscador en teléfonos móviles y navegadores de Internet. Esos contratos le han permitido bloquear a posibles rivales como Bing o DuckDuckGo, según la denuncia que ahora resulta en este fallo, promovida durante la Administración de Donald Trump. Ahora esa posición de dominio ha provocado un comportamiento anticompetitivo que debe cesar, según la sentencia del juez federal, recogida por la cadena CNN.

"Esta victoria contra Google es un triunfo histórico para el pueblo estadounidense. Ninguna empresa, por grande o influyente que sea, está por encima de la ley. El Departamento de Justicia seguirá aplicando enérgicamente nuestras leyes antimonopolio", ha declarado el fiscal general estadounidense, Merrick Garland, en un comunicado.

Por su parte, el presidente de Asuntos Globales de Google, Kent Walker, ha anunciado que la compañía pretende apelar esta decisión judicial, según ha recogido la agencia de noticias Bloomberg.

Google tiene contratos de exclusividad con Apple y otras grandes empresas tecnológicas para garantizarse su preponderancia en el sistema de teléfonos móviles, según Mehta. Además, Google ha cobrado tarifas elevadas en publicidad en búsquedas que son consecuencia de su monopolio, ha añadido. Sin embargo, ha concluido que Google no tiene el monopolio del mercado de la publicidad en búsquedas generales, y es que competidores como Amazon.com Inc, Walmart Inc y otras compañías han empezado a ofrecer publicidad relacionada con las búsquedas en sus propias páginas web.