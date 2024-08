Un 70% de los canarios en pobreza extrema no percibe el ingreso mínimo

Hasta un 70% de los canarios que están en situación de extrema pobreza no percibe el Ingreso Mínimo Vital (IMV), el subsidio extraordinario implantado a mediados de 2020 con el objetivo de combatir la exclusión social y promover la inserción laboral de los beneficiarios.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige Elma Saiz, acaba de actualizar la estadística del IMV con los datos al cierre de julio de 2024, es decir, el mes pasado. El cruce de las cifras que maneja el Ministerio con las del estado de la pobreza en el Archipiélago muestra que el ingreso mínimo aún dista mucho, cuando ya han transcurrido cuatro años desde su puesta en práctica, de ser ese balón de oxígeno para los españoles, y por ende canarios, en grave pobreza. Y no tanto por su baja cuantía, que también, como por el hecho de que la gran mayoría de los potenciales beneficiarios sencillamente no cobra el IMV.

Las 30.594 familias del Archipiélago que cobran este subsidio solo reciben 478 euros mensuales

La última Encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística, la de 2023, revela que un 11% de los isleños –dos puntos por encima de la media nacional– sufre pobreza extrema, lo que en la jerga del tercer sector se denomina carencia material y social severa. Esto significa que de los casi 2,24 millones de habitantes de la Comunidad Autónoma –exactamente 2.238.336 a fecha del último 31 de diciembre–, alrededor de 246.000 están en una situación límite, esto es, con una economía doméstica que no les permite cubrir gastos elementales. Pues bien, de acuerdo con los datos del Ministerio de Inclusión, en estos momentos hay en las Islas 72.847 beneficiarios del IMV. No llegan ni al 30% de esos 246.217 canarios en grave pobreza. Así que en torno a 173.000 ciudadanos del Archipiélago se las ven y se las desean para cubrir necesidades básicas sin percibir ni un solo euro del ingreso mínimo vital. Y entre ellos figuran niños y menores de edad que forman parte de hogares en los que apenas entra dinero a comienzos de mes, hogares o familias que sobreviven con lo que arañan en la economía sumergida, con la ayuda de su círculo más cercano y/o con otras prestaciones públicas del Gobierno canario, el cabildo o el ayuntamiento de turno.

246,2 Miles de personas De acuerdo con la ‘Encuesta de condiciones de vida’ del Instituto Nacional de Estadística (INE), en Canarias hay 246.217 personas que sobreviven en la pobreza extrema. 72,8 Miles de beneficiarios El número total de beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en la Comunidad Autónoma es de 72.847 personas, según los datos de la nómina del IMV de julio de 2024. 29,6% Beneficiarios Por cada cien isleños que viven en situación de grave pobreza, apenas una treintena -exactamente un 29,6%- se beneficia del IMV, cuya cuantía es, por otra parte, más que modesta. 478,4 Euros mensuales Las 30.594 familias del Archipiélago que cobraron el mes pasado el ingreso mínimo vital apenas ingresaron una media de 478,42 euros, frente a los 480,88 de la media nacional.

Esa enorme brecha entre el número de perceptores del IMV y la cifra de beneficiarios potenciales se observa también en la cantidad de familias que cobra el ingreso vital. De entrada hay que precisar que esos 72.847 isleños que se benefician del IMV no son todos titulares de este subsidio, no en sentido estricto. El titular de esta ayuda extraordinaria es el o la cabeza de familia, un total de 30.594 patriarcas o matriarcas de hogares en los que viven otras 42.253 personas. Por eso hay en Canarias 30.594 titulares del IMV pero casi 73.000 beneficiarios. El caso es que de las 856.898 familias del Archipiélago –la cifra es de la Estadística continua de población del INE, ya actualizada con los datos del mes pasado–, un 8,4% sobrevive con menos de 500 euros mensuales per cápita o por unidad de consumo, es decir, por cada uno de sus miembros. Son 72.000 hogares en una delicadísima coyuntura socioeconómica –según la estadística oficial, cabe insistir–, frente a los susodichos 30.594 que reciben el IMV. De modo que solo un 42,5% de las familias más depauperadas de la Comunidad Autónoma, menos de la mitad, cuenta con el apoyo económico, por otra parte escuálido, del ingreso mínimo vital.

El número de beneficiarios sigue muy lejos de las cifras que anunció en su día el Gobierno central

No en vano, la cuantía que ingresan esos menos de 31.000 hogares canarios que tienen la suerte de estar en la nómina del IMV ni siquiera alcanza los 500 euros mensuales. El mes pasado, esas familias isleñas percibieron una media de, exactamente, 478 euros y 42 céntimos.

La estadística del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones muestra también que tanto los titulares como los demás beneficiarios del IMV en el Archipiélago son en su mayoría mujeres. De esos 30.594 hogares canarios que reciben el ingreso vital, hasta 20.845, un 68% –casi siete de cada diez–, tienen a una fémina como cabeza de familia. Y de los 72.847 beneficiarios totales, 31.902 son hombres y 40.939 son mujeres –hay seis personas de las que no consta el sexo en la base de datos del Ministerio–.

Además, entre esos cerca de 31.000 hogares que son titulares del IMV hay 10.930 que son unipersonales, esto es, que están formados por un solo hombre o mujer sin descendientes ni ascendientes a su cargo. Los restantes 19.664 los integran uno o más adultos con uno o más menores a cargo –por lo general uno o ambos progenitores con su hijo o hijos– o dos o más adultos sin menores bajo su tutela. Los 72.847 beneficiarios se distribuyen en 49.151 adultos y 23.696 menores de edad.

Hacienda pone la lupa sobre los perceptores El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es la ayuda contra la pobreza diseñada por el Gobierno para quienes tienen dificultades «para cubrir sus necesidades fundamentales». Sin embargo, la ayuda se concede con la declaración de la renta del año anterior y se «recalcula» de la misma manera. Y ese es el problema. Así, beneficiarios del IMV están recibiendo cartas en las que la Seguridad Social les reclama determinadas cuantías por «cantidades indebidas». Ahora el Gobierno está reclamando las cantidades de 2021 que suponen la devolución de miles de euros a quienes percibieron una ayuda por carecer de ingresos para llegar a fin de mes. Las críticas no se han hecho esperar y los afectados se preguntan cómo es posible que ahora les exijan miles de euros por cobros percibidos hace tres años que, además, no sabían que deberían devolver. En el último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) se estima en 3.000 euros «la cuantía media» que está reclamando la Seguridad Social por cobros indebidos. Es más, el mismo informe asegura que uno de cada cuatro beneficiarios del IMV tiene que devolver una parte de lo que ha percibido. Percibir el IMV obliga a realizar la declaración de la renta, con independencia de los ingresos percibidos. Ese es el sistema de control diseñado para el IMV, una ayuda que no se puede «paralizar» de forma temporal ni «modificar» sobre la marcha si cambia la situación que generó la concesión de la ayuda. Por ello, los afectados denuncian «indefensión», mientras las redes sociales y los grupos de afectados se muestran repletos de preguntas que afectan al IMV como «si me contratan los meses en verano ¿me quitarán el IMV?». | Mónica Ros

