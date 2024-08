Canarias se sitúa como la comunidad que más crece y la menos endeudada

Canarias no es una Comunidad Autónoma que suela figurar en las primeras posiciones de casi ningún ranking socioeconómico. Más bien al contrario: las Islas suelen aparecer a la cola, junto a Andalucía y Extremadura, en las clasificaciones, listados o enumeraciones de las regiones del país en materias como los sueldos, la productividad, la renta per cápita, la inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) o la competitividad. Y aunque en todo ello tiene el Archipiélago mucho camino por delante hasta al menos situarse en la media española, llama la atención que haya sido capaz de salir de los habituales últimos puestos para encabezar la tabla de las comunidades menos endeudadas del país y también la lista de las de mayor crecimiento económico.

Así lo corroboran los datos del Instituto Canario de Estadística (Istac) y de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), datos que le servirán al Gobierno de Canarias, sobre todo los que evidencian el bajo nivel de deuda pública de las Islas, para exhibir músculo y buena gestión de cara a la futura negociación del Sistema de Financiación Autonómica (SFA), que de algún modo ha comenzado ya con las concesiones fiscales de Pedro Sánchez y el PSOE al independentismo catalán aun a costa de acabar con el principio de solidaridad entre regiones.

En lo macroeconómico, la Autoridad Fiscal, que es el organismo creado en 2013 a instancias de la Unión Europea para velar por el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en la Administración pública, avanzó hace solo días que el Archipiélago no solo es una de las regiones donde más creció el Producto Interior Bruto (PIB) en el segundo trimestre de 2024, sino que de hecho es donde más lo hizo. El PIB de Canarias se incrementó ligeramente por encima del 3,2% entre abril y junio de este año, lo suficiente para relegar a Andalucía al segundo cajón de un podio nacional que completa Murcia, cuya economía creció durante el segundo cuarto del ejercicio un nada desdeñable 3,1%. El Producto Interior Bruto de las Islas aumentó así entre el cuarto y sexto meses del año tres décimas más que la media estatal (2,9%) en términos interanuales, es decir, en comparación con el mismo período de 2023. Y esto según los cálculos de la AIReF, porque los del Istac, publicados ayer, elevan el alza del PIB regional cinco décimas por encima, hasta el 3,7%.

Ese mayor dinamismo de la economía canaria se observa también en la evolución intertrimestral del PIB, esto es, al comparar el crecimiento experimentado en el primer trimestre de 2024 con el registrado en los siguientes tres meses. La economía isleña creció nueve décimas -0,9%- en abril-junio en comparación con el trimestre inmediatamente anterior (enero-marzo). Es una décima más que la media estatal -0,8%-, con lo que el Archipiélago no solo es la región en que más se incrementó el PIB en los meses de abril, mayo y junio en términos interanuales, sino que, además, es una de las únicas cuatro comunidades autónomas, junto con Cataluña -0,9%- y Baleares y Andalucía -ambas con un 1,1%-, donde aumentó por encima de la media nacional también en términos intertrimestrales. Es más, si en vez de las estimaciones de la AIReF se cogen las del Istac, el crecimiento intertrimestral del PIB canario es de un punto porcentual, una décima más.

La bonanza turística es el motor que lleva el PIB autonómico al mayor crecimiento de toda España

En los datos de la AIReF, que no son definitivos, aunque sí suelen ser certeros, y que cada trimestre se convierten en la primera estimación oficial de acceso libre sobre la evolución del PIB de las distintas comunidades españolas, subyace el extraordinario comportamiento que viene teniendo la industria turística, el motor de la economía isleña, desde que se diese por superada la crisis de la covid. Ya no solo se trata de que en 2023 se superasen por primera vez los 16 millones de turistas, ni siquiera de que este año se vayan a rebasar, con toda seguridad, los 17 millones, sino de que el gasto de todos esos visitantes, que es a su vez un ingreso para las empresas del Archipiélago, está en máximos históricos. Y lo está no por efecto de la disparatada inflación que azota las economías occidentales desde abril de 2021, que no es ni la única ni la principal razón, sino sobre todo por la bonanza de una actividad que se ve bien a las claras en la evolución del negocio hotelero.

Ya son 39 meses consecutivos de incrementos interanuales de los ingresos medios por habitación disponible u ofertada, lo que en la jerga del sector se conoce como RevPAR, uno de los principales indicadores de rentabilidad de la industria hotelera. En junio, el último mes del que hay datos oficiales, los establecimientos de la Comunidad Autónoma facturaron una media de 89,61 euros por cada habitación en venta. Es un 9,7% más que en el mismo mes de 2023, cuando a su vez, con un RevPAR medio de 81,71 euros, se facturó un 6,8% más que en junio de 2022. En el sexto mes de 2019, el último año precovid, el RevPAR no llegó a los 70 euros. El caso del negocio hotelero sirve así de botón de muestra del buen momento del turismo y, por ende, de la economía regional, siempre tan dependiente, para lo malo y ahora para lo bueno, de la industria de la felicidad.

Pero la AIReF -y el Istac- no solo bendice a Canarias por su crecimiento económico, sino también por el férreo control de su deuda pública, algo de lo que pueden presumir todos los consejeros de Hacienda que han desfilado por el Ejecutivo autonómico desde que a finales de 2007 estallase la crisis financiera con aquel primer capítulo de las hipotecas subprime o basura en los Estados Unidos. Mientras que otros gobiernos regionales ignoraron los llamamientos a la disciplina presupuestaria y se dedicaron a gastar y a endeudarse a espuertas, entre ellos el Gobierno catalán, el mismo al que ahora Sánchez y el PSOE premian con una financiación a la carta al estilo del cupo vasco, el Ejecutivo canario se apretó el cinturón -y se lo apretó a sus ciudadanos- para, en cambio, ver hoy cómo no se atiende su petición de usar el superávit e incluso tener que prepararse para defender que los dineros que derivan del Régimen Económico y Fiscal (REF) no se resten, como ocurría antes de la última reforma, de los fondos ordinarios del SFA que les corresponden a las Islas.

El caso es que los datos de la AIReF, que a su vez son los del Banco de España, sitúan al Archipiélago como la autonomía menos endeudada del país. Canarias cerró el primer trimestre de 2024 con un débito público de 6.329 millones de euros, lo que dicho así puede parecer una cifra astronómica pero que en realidad no es tal cosa. Esos poco más de 6.300 millones equivalen al 11,7% del PIB regional, con lo que las Islas no solo cumplen con creces el objetivo de deuda -esta no debe superar la suma equivalente al 13% del PIB de la comunidad de que se trate-, sino que de hecho son la única autonomía de régimen común que lo cumple. No en vano, las otras dos cuyo debe público está por debajo de la referencia del 13% del PIB son justamente las forales País Vasco, con un 12,7%, y Navarra, que con un 11,7% empata con Canarias como el territorio menos endeudado de España. Una situación que contrasta sobremanera con la de la Comunidad Valenciana, con un débito de 57.676 millones de euros, la friolera del 41,5% de su PIB, o la de la mencionada Cataluña, con una deuda gigantesca de 87.253 millones -Sánchez ya le ha prometido a Esquerra la condonación de un buen pellizco, lo que en realidad supondrá que esa parte del débito catalán la asuman todos los ciudadanos del país- que equivale al 31,1% de su Producto Interior Bruto.

+3,7% II trimestre de 2024 El Producto Interior Bruto (PIB) de Canarias creció en el segundo trimestre de 2024 un 3,7% en comparación con el mismo período del año pasado, según los datos del Istac. 11,7% Ratio deuda/PIB La deuda pública del Archipiélago equivale al 11,7% del PIB regional, de acuerdo con las cifras que maneja el Banco de España, lo que sitúa a las Islas con el débito más bajo del país.

