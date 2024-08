El auge del turismo llena también las embarcaciones en las Islas

Disfrutar del sol y del mar a bordo de una embarcación, bañarse admirando las costas de las Islas o saborear una exquisita comida en un yate o un velero ya no es solo cosa de los más ricos. Desde hace unos años el alquiler de todo tipo de barcos se extiende en el Archipiélago y se ha convertido en una actividad cada vez más habitual para los turistas que visitan las Islas. Las empresas de arrendamientos proliferan y ofrecen a los interesados multitud de opciones para que subirse a una de ellas esté al alcance de casi todos los bolsillos.

«Cada vez hay más notoriedad, los turistas conocen más la actividad y la solicitan más», expone Virgilio Suárez, gerente de Ocean Charter Club, una de las empresas que ofrece el servicio en Canarias y que dispone de unas 40 embarcaciones. La demanda comenzó a despegar sobre todo después de la pandemia, cuando muchas personas huían de la poca privacidad que ofrecen otro tipo de alojamientos y excursiones y optaban por disfrutar en solitario de unas vacaciones en barco.

Desde ese momento, cada año ha sido diferente, explica Suárez, y el volumen de trabajo depende de muchos factores. «Este verano, por ejemplo, ha costado arrancar por la celebración de la Eurocopa, pero en cuanto terminó notamos un aumento de las solicitudes de reserva», apunta. Las llegadas récord de turistas que se están produciendo durante este año nutren de clientes esta actividad, a la que también se apuntan los residentes en Canarias.

Los usuarios que más la solicitan suelen tener más de 35 años y en su mayoría lo disfrutan en familia o con su grupo de amigos, sobre todo en la temporada de verano. Las celebraciones siempre son una buena excusa para subirse a bordo y entre ellas abundan las despedidas de soltero, ya que desde hace unos años decirle adiós a la soltería disfrutando de un paseo en el mar se ha vuelto cada vez más popular.

Ni siquiera se debe saber navegar porque la oferta incluye también embarcaciones con patrón y tripulación para quienes no sean expertos marinos. En las Islas pueden alquilarse desde barcos para pasar unas horas de excursión en grupo admirando cetáceos o visitando calas, hasta exclusivos yates con todo lo necesario para navegar durante varios días. Los precios, eso sí, no tienen nada que ver. Por 60 euros se puede adquirir un ticket para pasar unas horas a bordo de un barco para ir a ver delfines y desde 600 euros al día se puede disfrutar de una embarcación privada. Hay empresas que en estos precios incluyen el gasoil, la tripulación y hasta un menú para disfrutar durante la excursión, mientras que en otros casos estos gastos se cobrarán como extra.

Alquiler una embarcación en el Archipiélago para disfrutar una día de un recorrido privado por las costas de alguna de las Islas cuesta una media de 600 euros

Si lo que se quiere es salir de crucero, el alquiler de un catamarán por una semana puede costar alrededor de 5.000 euros. Este tipo de barco puede resultar ideal para grupos grandes, ya que ofrece más estabilidad y espacio en alta mar. El precio por día para alquilar un yate para doce personas ronda los 4.000 euros, pero existen opciones más económicas, como un velero por unos 1.100 euros.

Aunque para algunos puedan parecer desorbitados, los precios que se pagan en Canarias no tienen nada que ver con los que se abonan por el mismo servicio en la mayoría de los puntos de la costa del Mediterráneo. Disfrutar de una embarcación en las Islas cuesta hasta un 30% menos. ¿El motivo? «Además de porque los costes son menores aquí, el público que viene no es el mismo que va a Ibiza», explica Suárez, por lo que las empresas también tienen que adaptar sus tarifas para poder conseguir clientes.

Aunque en los últimos años el servicio también se ha encarecido debido al alza de los precios, para muchos este tipo de vacaciones ofrece ventajas, sobre todo si se hacen en grupo, ya que al dividir el coste entre todos puede resultar más económico que otras opciones de alojamiento y da la oportunidad de visitar varias islas en un viaje privado.

A diferencia de lo que ocurre en otros puntos del Mediterráneo, el alquiler de embarcaciones no sufre en Canarias una parálisis tan abrupta en los meses de invierno. Aunque Suárez destaca que es durante el verano cuando la actividad está en auge, a pesar de no ser la temporada alta turística en el Archipiélago. «En invierno viene más gente mayor que suele quedarse más en los hoteles no hacen tantas actividades», valora.

Pasar una semana a bordo de un catamarán sale a partir de 5.000 euros. Este tipo de barcos son perfectos para viajes en grupo, con más espacio y estabilidad

Y, ¿cuáles son las rutas más demandadas? Dentro del Archipiélago las empresas señalan como los mejores lugares para fondear la playa de las Teresitas o del Duque, en Tenerife; la playa de Maspalomas o las Canteras en Gran Canaria; Playa Blanca o Papagayo en Lanzarote; o Corralejo y la playa del Matorral en Fuerteventura.

A las empresas locales se han unido en los últimos años lo que se conoce como Airbnb del mar. Plataformas como SamBoat o Click&Boat que ponen en contacto a propietarios de embarcaciones y clientes interesados en alquilarlas. Según los datos de esta última, la actividad ha crecido en España un 24% este año y la facturación puede alcanzar hasta los 200 millones. La actividad está de moda entre los jóvenes, aseguran, y el 98% hace reservas para solo una jornada. Los propietarios también salen beneficiados, ya que este arrendamiento les sirve para ayudar a sufragar los importantes costes de mantenimiento y atraque de sus barcos, que la mayoría de ellos solo utiliza un par de veces al año.

