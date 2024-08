Las furgonetas cámper y autocaravanas conquistan las carreteras canarias

O te encanta o lo odias. Y la balanza ahora tiende a lo primero. La camperización y el autocaravanismo es un modo de vida cada vez más popular entre los canarios. La pandemia del coronavirus y el confinamiento despertaron las ansias de libertad y de movimiento en la población y muchas empresas isleñas vieron un filón que aprovecharon. Ahora existen decenas de compañías en las Islas que ofrecen servicios de alquiler y venta de vehículo-vivienda de todos los tamaños y formas. Para todos los gustos.

Las empresas de camperización cuentan con listas de espera de meses y los campings que existen en las Islas preparados para las autocaravanas están hasta los topes. «El sector ha crecido muchísimo en los últimos años, tanto que encontrar un vehículo es complicadísimo y por eso muchos optan por camperizar el suyo», afirma el responsable de Camper Canarias, Efrén Carracedo, quien reconoce que en la empresa hay una lista de espera de un año.

Y el mismo éxito tiene la empresa Caracol Camper, que empezó en Tenerife al acabar la pandemia camperizando vehículos en un espacio de 10 metros cuadrados y ahora trabaja en una nave de 600 metros cuadrados, ha multiplicado por seis su plantilla y ya se plantean abrir una segunda sede en Zaragoza. «En un principio parecía que iba a ser una moda pasajera, pero esto ha venido para quedarse», afirma el gerente de la compañía, Francisco Hordanza. Los servicios que ofrecen son personalizados y cuentan con clientes del todo el Archipiélago. Eso sí, el responsable insiste en que antes de comprarse un vehículo de este tipo hay que probarlo, ya que la inversión es importante.

70.000 euros

La elevada demanda también ha provocado un incremento en los precios. Tras la pandemia el coste de este tipo de vehículo ha crecido entre un 30% y un 40% según las estimaciones de Campermax, empresa dedicada a la compra y venta de autocaravanas seminuevas. «Una autocaravana cuesta ahora de media unos 70.000 euros y un vehículo tipo California vale unos 40.000 euros», explica José Luis Díaz, responsable de la compañía, quien puntualiza que el coste siempre dependerá del tamaño y de las prestaciones.

Una furgoneta camperizada. / Juan Castro

También está la opción de camperizar un vehículo propio. Algunas empresas como Camper Canarias ofrecen opciones que van desde instalar un módulo básico por 2.000 euros a una camperización completa de una furgoneta con todo tipo de prestaciones por 30.000 euros. «Ya la gente no se conforma con un mueble básico, quieren un vehículo vivienda y lo ven como una buena inversión», asegura Carracedo, quien explica que muchos clientes prefieren estos vehículos a las autocaravanas porque son más fáciles de aparcar y dan mayor libertad de movimiento.

Así lo sintió Yeray Hatchuell cuando cambió su autocaravana por una furgoneta camperizada. Este puente de la Asunción lo pasó en el camping de Salinetas, pero ya ha recorrido varias islas del Archipiélago disfrutando «de estar a pie de playa». Notó el auge de la camperización y las autocaravanas cuando al ir a vender la suya «se la quitaron de las manos». «Tenía tres o cuatro compradores detrás y el que me lo compró no quiso ni esperar a hacerse socio del camping», recuerda. Ahora aprovecha cada hueco que tiene para disfrutar de esta forma de viajar. «Hace años venías a los campings y no había nadie, ahora se ha formado una gran familia», asegura.

En el espacio ubicado en Salinetas, solo un par de parcelas más allá, disfrutan del puente Jonathan Calcines y toda su familia. Alrededor de una mesa charlan sobre los planes de la jornada. Las opciones van desde ir a la playa, jugar a las cartas o echarse un bingo. Eso sí, siempre con bebida «fresquita» para acompañarlo. «Llevo 16 años viajando así y nunca había visto esto tan lleno», reconoce Calcines, quien ve en la «independencia» una de las mayores ventajas de este tipo de turismo. «Tienes la libertad de ir a donde quieras, si no estás cómodo o no te gustan tus vecinos te mandas a mudar y ya», explica. También es un punto positivo el disfrutar de los festejos que se celebran por toda la isla sin tener que conducir de vuelta a casa. «Acabamos de estar en el FiestoRon y lo pasamos de lujo», apunta.

En la autocaravana de Calcines entran seis personas a dormir, pero parte de la familia muchas veces se suma a los planes que hay en el camping acudiendo en su vehículo propio. Mientras pican algo, se quejan de la «fama» que tiene este tipo de turismo en algunos municipios de las Islas. «No sabemos por qué no les gusta esto, nosotros siempre consumimos en los establecimientos locales y la gran mayoría cumple con las normas de civismo», apunta el padre de la familia.

Los hay como Hatchuell que tienden, con el paso del tiempo, a buscar vehículos más pequeños, pero la tendencia suele darse hacia el lado contrario. Vanesa Padrón también es una enamorada de esta forma de vida. Hace solo un año se compró la autocaravana, pero antes tenían un furgón camperizado. Ahora viaja con su pareja José Ramírez, sus hijos y sus dos perros mucho más cómoda. «Nos pasamos los tres meses de verano de vacaciones de los niños en la autocaravana, ellos aquí hacen amigos, juegan y disfrutan», explica la joven. Padrón reconoce que este tipo de vida le corre por las venas, desde muy chica hacía acampadas en Playa de las Mujeres y su hija a los seis meses ya había probado lo que es dormir en una caseta. «Estamos acostumbrados a esto y lo disfrutamos muchísimo», reconoce.

Más espacio

Yedey Segura y su pareja también se están pensando invertir en un coche camperizado un poco más grande de la Renault Trafic que tienen desde hace ocho años. Esta es la tercera furgoneta que tienen y al incluir en los planes al pequeño de la casa, se ha quedado un poco justa. «Sobre todo por el niño nos gustaría un vehículo con un poco más de espacio», reconoce. Segura ha notado la fama que ha ido adquiriendo la camperización porque cada vez son más los amigos que le llaman para pedirle consejo debido a su experiencia. Al igual que Calcines, nota ese «desconocimiento» que hasta ahora ha existido en la sociedad sobre esta forma de vida, pero afirma que cada vez son menos los que están en contra. «Se ha ido normalizando y ahora todo el mundo quiere moverse en furgoneta y disfrutar de las playas sin molestar a nadie», añade.

Yedey Segura en su furgoneta camperizada. / Juan Castro

El salto del furgón a la autocaravana sí lo ha dado Jonathan Santana y su familia. Hace unos quince años que empezaron a moverse en este tipo de vehículos y hace dos meses que compraron la autocaravana de segunda mano con todas las prestaciones. «¿Por qué esta vida? La tranquilidad, la paz mental y la desconexión», confiesa la pareja de Santana, Luisa Gonzaga. Dos televisiones, cocina completamente equipada, más de cinco plazas para dormir y un baño completo son solo algunas de las características del vehículo. «Estamos tan cómodos que tenemos nuestra casa aquí al lado y preferimos pasar los días libres aquí», explica Santana.

Los hay con mucha experiencia y años de vida camper, pero otros como Raúl Mahugo y Sara Vera estrenaron en este puente de la Asunción su Volkswagen California camperizada. Ya habían probado la experiencia en los coches de familiares y amigos y se fueron enamorando de esta forma de viajar. «Nos hemos tirado a la piscina, nos gustó la idea y nos lanzamos», explica Mahugo quien se encargó de la camperización. «Está muy de moda, comprar cualquier cosa en Canarias ahora es muy difícil está todo el mundo como loco», afirma. Junto a la parejita viaja su gata egipcia Shein, lo que complica un poco los traslados. «Estamos experimentando a ver cómo se porta y si está bien para ver si podemos hacer trayectos más largos con ella», explica Vera.

Un sueño

También gracias a su familia, nació el sueño de Rafael Jorge de comprarse una furgoneta camperizada. Hace un año y medio se dio cuenta de que sus ahorros no le permitirían comprarse una vivienda a corto o medio plazo, pero sí un vehículo con el que disfrutar de los viajes que realiza. «Mi intención es hacerle una camperización más completa para poder pasarme un mes fuera», explica el joven, quien sueña con llegar al punto más al norte de Europa. Pero eso es un futuro, ahora se conforma con disfrutar de Fuerteventura, que a pesar de haberla visitado «muchas veces» asegura que la sensación en furgoneta es «muy distinta».

No todos los amantes de la camperización tienen un colchón económico y unas condiciones que les permitan comprar un vehículo de estas características, por eso muchos acuden a empresas de alquiler para probar la experiencia o para repetir. La empresa Rent Camper Canarias ofrece desde hace diez años este servicio en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife. El verano es una de sus temporadas altas y recomiendan reservar con dos meses de antelación para poder tener acceso a todo el catálogo de vehículos que lo conforman un total de 45 automóviles. Todo depende de la elección del cliente, pero de media una estancia de siete días cuesta alrededor de 800 euros. «Viajar de esta manera se ha hecho viral, es lo que gusta, la novedad. Es un mundo espectacular muy diferente y atrae a muchas personas por la libertad que te da», asegura la responsable de ventas y alquileres de Rent Camper Canarias, Oihane Goñi.

De lo que se quejan las empresas del sector y los propios autocaravanistas es de lo «poco preparadas» que están las Islas, de la falta de infraestructuras y de servicios para este tipo de turismo. Hay pocos campings en el Archipiélago y escasos puntos para descargar las aguas de este tipo de vehículos. Muy lejos de la realidad que existe en la Península y en el resto de Europa. «Las administraciones deberían apoyarnos como apoyan a otros sectores y no se nos deberían de poner tantas trabas», reclama Goñi. El responsable de Camper Canarias también se queja del trato. «Sería muy interesante que el sector de las caravanas se pusiera de acuerdo y se manifestara con el objetivo de mejorar las zonas», apunta.

Preguntas clave ¿La cámper y la autocaravana se pueden aparcar en cualquier sitio? Sí, este tipo de vehículos se pueden aparcan en cualquier sitio en el que esté permitido estacionar, siempre que no está expresamente indicado lo contrario. Y siempre que el vehículo no tenga ningún elemento fuera de la superficie como mesas, sillas, toldos, etc. Otra cosa muy diferente es acampar. ¿Qué diferencia hay entre pernoctar y acampar? Son dos cosas completamente diferentes. Porque acampar incluye sacar las cosas fuera del vehículo. Es cuando sacas sillas, mesas, toldos o casetas. Estacionar y pernoctar, que lo permite la ley, implica quedarte dentro del vehículo. ¿Cualquiera puede conducir una cámper y una autocaravana? Podrás conducir una autocaravana con el carnet de conducir B para turismos si no excede los 3.500 kilos de peso y las nueve plazas. Con las campers ocurre lo mismo, se pueden conducir siempre que se cuente con un permiso B. ¿Dónde se pueden vaciar los depósitos del váter químico y de aguas grises del depósito de agua? Para vaciar el depósito de aguas negras habrá que dirigirse a los puntos habilitados especificamente para el vaciado de este tipo de aguas. Hay gasolineras de las Islas que cuentan con estos servicios. También los campings de autocaravanas permiten el vaciado de depósitos. ¿Hay que homologar los vehículos camperizados? Es legal camperizar sin homologar, siempre que cumplas la normativa. Las homologaciones se hacen en el caso de que cambie alguna característica de la ficha técnica del vehículo, así que, si no modificas ningún elemento relacionado con la ITV, no es necesario homologarlo. ¿Cuál es la velocidad crucero de una autocaravana y de una cámper? La velocidad máxima permitida en España para este tipo de vehículos es de 90 kilómetros por hora en carreteras secundarias y de 110 kilómetros por hora en autovías y autopistas. Y el uso de cinturón de seguridad es obligatorio tanto en cabina como en habitáculo.

