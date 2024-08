125 foráneos logran la residencia con inversiones en fincas de lujo en Canarias

Si uno pone en Google ‘golden visa Canarias’, entre los primeros resultados de la búsqueda le aparecerán varios anuncios de despachos de abogados y de agentes inmobiliarios especializados en el segmento de las casas, villas o fincas de lujo. No en vano, la golden visa, visado de oro o visado dorado, es la fórmula idónea para que las grandes fortunas de fuera de la Unión Europea (UE) logren el permiso de residencia en España, o más bien para que compren el permiso de residencia en España. La vía más habitual para que un millonario saudí, brasileño, argentino o singapurense consiga la golden visa es «realizar una inversión inmobiliaria de al menos 500.000 euros.

Esta inversión puede realizarse tanto en un único inmueble como en varios. Siempre que la suma de todos los inmuebles alcance los 500.000 euros, será posible solicitar el visado», explican en el sitio web de una «agencia exclusiva especializada en la compra, venta y alquiler dentro del sector inmobiliario de lujo» con sedes en San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, y en Buenavista del Norte, en Tenerife. Hasta el 31 de diciembre de 2023, con lo que la cifra aún no incluye los visados dorados expedidos en lo que va de año, 125 potentados se hicieron con una golden visa gracias a sus inversiones en chalets, mansiones y demás inmuebles suntuarios ubicados en el Archipiélago.

Que un millonario pueda obtener el permiso de residencia por el simple hecho de serlo –quién si no podría permitirse invertir un mínimo de 500.000 euros en ladrillo– es una posibilidad establecida en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a emprendedores y su internacionalización. La normativa plantea varios supuestos de cara a la obtención de este tipo de visado: por traslado intraempresarial –la persona deja de trabajar en un centro de Bangladesh para hacerlo en uno de Tenerife o de Gran Canaria, pero dentro de la misma multinacional–; por formación e investigación; si se es personal altamente cualificado; en el caso de emprendedores; y, por último, también en el caso de inversores.

Tener el visado de oro les ha costado a esos 125 potentados un montante de al menos 62,5 millones

Es esta última vía para conseguir el permiso de residencia la que más polémica viene generando desde la promulgación de la ley. Una polémica que se agravó tras la invasión de Ucrania, toda vez que las sanciones impuestas por la UE al régimen de Vladímir Putin y a los gerifaltes rusos incluyeron el fin de las golden visa para los ciudadanos de la Federación. Fue entonces cuando se descubrió que buena parte de los visados de oro expedidos en España hasta ese momento había ido a parar precisamente a millonarios rusos. Sin embargo, no fue esta la razón que llevó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a anunciar el pasado abril su intención de acabar con las golden visa que se conceden a cambio de inversiones inmobiliarias. La razón es que esta controvertida fórmula para arañar fondos extranjeros coincide con una carestía de la vivienda sin precedentes, una carestía que en Canarias tiene tintes casi dramáticos.

14 países

España no es el único Estado con visados dorados en vigor, ni mucho menos. Son 14 países los que a lo largo y ancho del planeta cuentan con leyes similares a la 14/2013 de apoyo a emprendedores y su internacionalización. No obstante, sí es cierto que no abundan los datos sobre el número de beneficiarios de las golden visa o sobre el montante de la inversión a cambio de la que se han expedido los permisos de residencia. Con todo, una sesión de buceo en las bases de datos de las Cortes Generales permite comprobar que el Archipiélago es, efectivamente, una de las regiones del país que más se prestan a la compra de viviendas de lujo para lograr el visado.

Pedro Sánchez anunció en abril que pondrá fin a los visados dorados por invertir en ladrillo

El Gobierno central, en una respuesta por escrito al entonces diputado en el Congreso Carles Campuzano, se felicitaba a finales de 2018 –más de cuatro años después de promulgarse la ley 14/2013– por el «éxito» de la normativa. Hasta ese momento, el número de visados concedidos a extranjeros por inversiones inmobiliarias de más de 500.000 euros era de 3.405, de los que 56 se habían expedido por operaciones en las Islas, en su mayoría por compras de mansiones u hoteles. Y también en su mayoría estaban detrás súbditos de China, en un 37,5% de las operaciones, y Rusia, en el 26% de los casos. Curiosamente, la tercera nacionalidad que más recurre o recurría a las golden visa en España es o era la ucraniana, aunque ya muy lejos de chinos y rusos –menos del 4%–. Cataluña, la Comunidad de Madrid, Andalucía, la Comunidad Valenciana y los dos archipiélagos –Baleares y Canarias– son las autonomías que concentran la mayor parte de las inversiones.

6.272 visados

Más reciente, de abril de este año, es la información suministrada por el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez a varios diputados del PP en la Cámara Baja. En esta respuesta por escrito, a la que ha tenido acceso este diario, el Gobierno central explica que «desde la entrada en vigor de la Ley [14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a emprendedores y su internacionalización] y hasta el 31 de diciembre de 2023 se ha expedido un total de 6.272 visados para inversores en bienes inmuebles regulados en el artículo 63.2 b) de la Ley», que es el epígrafe bajo el cual se establece esa inversión mínima de 500.000 euros para poder solicitar la golden visa.

El caso es que de esos 6.272 visados o permisos, en torno a un 2% tiene su origen en la compra de villas, fincas, mansiones o viviendas de lujo en Canarias, los susodichos 125. En autonomías como Baleares, también eminentemente turísticas, los visados de oro llegan a 140, y en Cataluña, por ejemplo, a 1.593. Si se tiene en cuenta que la inversión mínima ha de ser de medio millón de euros, resulta así que las 125 golden visa expedidas en las Islas les han costado a sus titulares un mínimo de 62,5 millones de euros.

500 Mil euros Una de las vías para lograr la ‘golden visa’ es invertir un mínimo de 500.000 euros en inmuebles, ya sea en uno o en varios que sumen al menos esa cuantía. 6.272 ‘Golden visa’ En toda España se expidieron entre la promulgación de la ley 14/2013 y el 31 de diciembre de 2023 hasta 6.272 ‘golden visa’ por inversiones en activos inmobiliarios.

Y si se considera que en todo el país se han repartido los susodichos 6.272 visados de oro –a falta de contabilizar los que pudieran haberse expedido durante 2024–, entonces resulta que los beneficiarios han tenido que invertir en ladrillo en España la friolera de, como poco, 3.136 millones de euros. Eso, cabe repetir, como poco, es decir, para el caso de que los 6.272 titulares de las golden visa hubieran desembolsado en el mercado inmobiliario nacional el mínimo exigido para obtener el permiso de residencia, esos mencionados 500.000 euros.

A tenor de las cifras, miles de millones de euros, que las golden visa han movilizado en todo el país desde su puesta en práctica en 2013 no sorprende que el sector inmobiliario nacional mostrase su desaprobación tras el anuncio de Sánchez de que suprimirá su concesión por la inversión en ladrillo.

