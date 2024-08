Patricia Ruiz Martínez: "Las empresas tienen beneficios y los salarios suben, pero las familias no lo notan"

Patricia Ruiz Martínez (Madrid, 1979), licenciada en Pedagogía Laboral y antigua trabajadora de la multinacional estadounidense de maquinaria agrícola John Deere, es desde hace dos años secretaria confederal de la Unión General de Trabajadores (UGT) y, por tanto, miembro de la cúpula del sindicato dirigido por el asturiano Pepe Álvarez. Ruiz también tiene vínculos con el Principado: de pequeña solía pasar los veranos en Llanes y su novio es de Gijón. Precisamente a esta ciudad acudió el pasado viernes la dirigente sindical para ofrecer, en la Feria Internacional de Muestras, una charla sobre un reciente éxito de su organización. A raíz de un recurso de UGT, el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), formado por 15 miembros, dictaminó el pasado 29 de julio que la regulación española no compensa de forma suficiente al trabajador despedido sin causas objetivas.

–Una vez conocida la resolución del CEDS, ¿qué cambios en la ley española reclama UGT?

–Nosotros pedimos que España cumpla con sus compromisos con la Carta Social Europea, ya que el CEDS ha afirmado que se está violando el artículo 24 en materia de despido improcedente. Las indemnizaciones actuales no disuaden a las empresas de llevar a cabo despidos injustificados ni restauran de forma suficiente a los trabajadores. Lo que nosotros queremos es que el Ministerio de Trabajo reúna a la Mesa de Diálogo Social para tratar este asunto e intentar establecer un marco para adaptarnos a lo que dice la Carta y que, en caso de que las personas despedidas injustamente no puedan ser readmitidas, sean compensadas de manera adecuada.

–Actualmente el despido improcedente fija una indemnización de 33 días por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades. ¿Cuáles serían para ustedes unos baremos aceptables?

–Pedimos se eleven o bien los días o el máximo de mensualidades de indemnización. Lo que dice la Carta Social es que la ley tiene que atender las necesidades de las personas despedidas. En esta línea, no descartamos que se establezcan unos determinados baremos para fijar indemnizaciones adicionales en función de las circunstancias de los afectados: de empleabilidad, cargas familiares, formación... Hay países, por ejemplo, que tienen una indemnización mínima, en algunos casos de seis meses. Eso también puede estudiarse, sobre todo para aquellas personas con poca antigüedad laboral que aún no tienen derecho a prestación por desempleo y necesitan seguir buscando trabajo.

–Hay sentencias judiciales que ya están citando la Carta Social como argumento para incrementar las indemnizaciones.

–Correcto. Hay jueces que ya están invocando no solo el reciente dictamen del CEDS sino la propia normativa reflejada en la Carta Social. La Carta se firmó en 1961 en Turín y se reformó en 1996, y el Estado español no se adhirió a ella hasta junio de 2021. El año pasado, algunos tribunales superiores de justicia de varias comunidades autónomas empezaron a emitir sentencias decretando el pago de indemnizaciones adicionales, invocando para ello el mandato de la Carta. Incluso una de esas sentencias cita expresamente la reclamación que hicimos desde UGT.

–Ustedes sostienen, además, que hay un dictamen del Ministerio de Justicia del año 2020 que afirma que lo estipulado en la Carta es de obligando cumplimiento para España.

–Exacto. En el debate que se está dando sobre si el contenido de la Carta es de obligado cumplimiento para España, nosotros creemos que sí, y ese dictamen lo refrenda. Varios artículos de la Constitución exigen el cumplimiento de los tratados internacionales. Además, España tardó 25 años en adherirse a la Carta: si sólo se trata de recomendaciones, ¿por qué se tardó tanto tiempo? En junio de 2021, el país adquirió unos determinados compromisos, y ahora algunos opinan que la vinculación no está clara. Para nosotros, para varios jueces y, efectivamente, para el propio Ministerio de Justicia según ese dictamen de 2020, la vinculación sí está clara. Por lo tanto, no entendemos por qué el Gobierno español hizo alegaciones a nuestra reclamación, afirmando que se estaba cumpliendo la legislación. Ya se ha visto que no, que los que teníamos razón éramos nosotros.

–Ante el reforzamiento de la protección por despido, las organizaciones empresariales suelen argumentar que eso supone un aumento de costes laborales que pone en riesgo la supervivencia de las empresas más pequeñas.

–Queremos mandar un mensaje de tranquilidad a las empresas. En caso de una compañía tenga que despedir a alguien por causas objetivas (económicas, organizativas, técnicas...), el dictamen del CEDS no le va a afectar. Esto sólo implica a los despidos arbitrarios.

–La patronal Cepyme aseguró recientemente que el Gobierno está "hostigando" a las empresas. ¿Qué opina?

–Es una acusación injusta hacia los logros que se están consiguiendo. Recientemente hemos tenido muchísimos acuerdos tripartitos [Gobierno, patronal y sindicatos] que benefician a las empresas: el primer acuerdo sobre las pensiones, otro sobre la jubilación activa y el contrato relevo, los protocolos de los derechos LGTBI en los centros de trabajo... Además, el Ministerio de Economía ha publicado un informe que refleja que las compañías no dejan de tener beneficios. Más allá de estos hechos, cuando se dice que este Gobierno aprueba medidas sin consenso, me acuerdo de la reforma laboral aprobada en 2012 [por el Ejecutivo de Mariano Rajoy]. Entonces no se escucharon tantas críticas por parte de los empresarios sobre la falta de diálogo social. Se asumió y punto.

–Otro punto conflictivo es la reducción de la semana laboral.

–Me parece injusto cuando algunos empresarios dicen que eso es "regalar" vacaciones. ¿Y qué pasa con el regalo que hacen los trabajadores a la empresa con la cantidad de horas extra sin pagar o compensar? Es el momento de hacer empresas más competitivas, de incluir y regular la inteligencia artificial, y también de repartir la riqueza en forma de tiempo libre de los trabajadores. Porque, además, eso mejorará la propia actividad de las empresas con menores bajas por problemas de estrés.

–Mencionaba antes los beneficios empresariales. Esa realidad coexiste con la de muchos trabajadores con problemas para llegar a fin de mes.

–El problema de los precios, de la energía y, sobre todo, de la vivienda, impide que la gente llegue a fin de mes. Las empresas y los trabajadores estamos haciendo un buen trabajo y cumpliendo nuestros compromisos de la negociación colectiva acordados hace un año. Los salarios están subiendo en torno a un 4%, incluyendo en muchos convenios la cláusula de revisión según el IPC. Pero, efectivamente, las familias no lo están notando, insisto, por los precios los alimentos y, sobre todo, de la vivienda. El Gobierno está obligado a encontrar una solución.

