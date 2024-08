El futuro del trabajo según Niño Becerra: "El postrabajo es una utopía"

En los últimos años, la conversación en torno al futuro del trabajo ha tomado un giro radical, especialmente con la creciente popularidad de conceptos como el 'postrabajo'. Esta idea plantea la posibilidad de eliminar la necesidad de empleo remunerado y sustituirlo por una renta básica universal que cubra las necesidades de la población. Sin embargo, el economista Santiago Niño Becerra, conocido por sus apariciones en medios de comunicación y su actividad en redes sociales, ha expresado su escepticismo respecto a esta visión del futuro laboral.

El 'postrabajo': ¿una evolución necesaria o una utopía?

La idea del 'postrabajo' ha ganado adeptos en un contexto donde la automatización y la inteligencia artificial avanzan rápidamente, amenazando con reemplazar millones de empleos en todo el mundo. Algunos expertos y académicos ven en este cambio una oportunidad para replantear la distribución de la riqueza y mejorar la calidad de vida de las personas. No obstante, Niño Becerra sostiene que esta visión es, en gran medida, utópica. Según el economista, mientras la productividad no alcance un nivel lo suficientemente alto como para generar una renta equivalente a un salario, la idea del 'postrabajo' seguirá siendo una mera fantasía.

La creciente popularidad de conceptos como el 'postrabajo' / La Provincia

Un informe reciente de la Universidad de Oxford, que analizó el impacto de la automatización en el empleo, apoya esta afirmación, indicando que aunque la tecnología puede reemplazar ciertas tareas, la transición hacia un modelo de renta básica universal es compleja y llena de desafíos económicos y sociales. Este estudio subraya que, para que el 'postrabajo' sea viable, se necesitaría una reestructuración profunda del sistema económico, algo que actualmente parece poco probable.

La productividad y su rol en el debate del 'postrabajo'

Niño Becerra pone un énfasis particular en el concepto de productividad como un factor crítico para la implementación de un modelo de 'postrabajo'. En un hilo publicado en X, antes conocido como Twitter, el economista subrayó que "mientras la productividad no sea lo suficientemente elevada como para pagar una renta equivalente al salario, pienso que es mera utopía". Este argumento es central en la discusión, ya que la productividad es un indicador clave de la capacidad de una economía para generar valor.

La productividad ha sido un tema recurrente en estudios económicos recientes, como el informe del Instituto McKinsey Global, que señala que aunque la automatización podría aumentar la productividad en un 0.8% a 1.4% anualmente, este aumento podría no ser suficiente para compensar la pérdida de empleos y la necesidad de un sistema de ingresos garantizados. La implementación de un sistema de renta básica universal requeriría una productividad extremadamente alta, lo que plantea la pregunta de si la tecnología actual o futura será capaz de alcanzar esos niveles.

El concepto de 'postpoblación' según Niño Becerra

Otro punto interesante que Niño Becerra trae a la mesa es el concepto de 'postpoblación'. Según el economista, si la productividad generada por máquinas se eleva significativamente, la necesidad de una gran parte de la población podría disminuir drásticamente. En palabras de Niño Becerra, "si la productividad -generada por máquinas, evidentemente- es elevadísima, ¿para qué va a ser necesaria la mayoría de una población que consumirá unos recursos muy superiores a los que consumieron las máquinas sin aportar nada?".

El control poblacional vuelve a escena / La Provincia.

Este escenario plantea un desafío ético y social considerable. Según Niño Becerra, llegados a ese punto, se podría hablar de un nuevo concepto: la 'postpoblación'. Este término hace referencia a un núcleo demográfico mínimo, necesario para mantener el sistema económico y social, que según el economista, podría reducirse al 5% de la población actual. Esta idea se basa en las teorías del sociólogo Jeremy Rifkin, quien hace casi quince años ya advertía sobre las implicaciones sociales de un futuro donde la automatización dominara la economía.

Desafíos y reflexiones sobre el futuro del trabajo

El debate sobre el 'postrabajo' y la 'postpoblación' está lejos de resolverse, y las opiniones al respecto son variadas y complejas. Mientras que algunos ven en la automatización una oportunidad para liberar a la humanidad del trabajo, otros, como Niño Becerra, advierten sobre las dificultades prácticas y éticas que este cambio implicaría. La discusión no solo gira en torno a la viabilidad económica del 'postrabajo', sino también sobre su impacto social y la redefinición del valor del trabajo en nuestras vidas.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, atiende a medios tras una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros el pasado julio. / A. Pérez Meca

Además, estudios como el realizado por el World Economic Forum sugieren que la automatización podría generar nuevas formas de empleo, aunque posiblemente menos numerosas que las que eliminaría. Esto implica que, aunque la tecnología pueda aumentar la productividad, también podría exacerbar la desigualdad si no se gestiona adecuadamente.

En conclusión, mientras que la idea del 'postrabajo' sigue siendo objeto de debate, las opiniones como las de Niño Becerra nos recuerdan que la transición hacia un futuro sin trabajo tradicional está llena de retos y complejidades. El futuro del trabajo, tal como lo conocemos, está en evolución, pero su destino final aún es incierto y depende de múltiples factores, incluidos los avances tecnológicos, las decisiones políticas y las dinámicas sociales.