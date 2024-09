Días festivos de lo que resta de 2024: ¿caen mal?

Con la vuelta a la rutina tras las vacaciones de verano, muchos trabajadores echan un vistazo al calendario para ver cuáles serán los próximos días festivos hasta el final del año. La planificación de puentes y escapadas rápidas es una estrategia común para hacer más llevadero el regreso al trabajo. Sin embargo, las noticias no son del todo alentadoras para aquellos que esperaban aprovechar al máximo los días festivos restantes en 2024. Algunos de estos días caen en fechas que podrían no ser tan beneficiosas para la mayoría de los trabajadores. A continuación, analizamos detalladamente cómo se distribuyen los días festivos nacionales que quedan y qué oportunidades o desventajas pueden suponer.

Festivos restantes en 2024: ¿Qué esperar?

En lo que queda del año 2024, el calendario nos ofrece cinco días festivos nacionales que, dependiendo de cómo caigan, pueden ser una bendición o una pequeña decepción para quienes buscan prolongar sus fines de semana. Estos son los días festivos que restan:

Sábado 12 de octubre : Fiesta Nacional de España

: Fiesta Nacional de España Viernes 1 de noviembre : Festividad de Todos los Santos

: Festividad de Todos los Santos Viernes 6 de diciembre : Día de la Constitución Española

: Día de la Constitución Española Domingo 8 de diciembre : Inmaculada Concepción

: Inmaculada Concepción Miércoles 25 de diciembre: Navidad

A primera vista, podemos observar que de estos cinco días, dos caen en fin de semana, lo cual puede ser un inconveniente para muchos trabajadores. Especialmente considerando que uno de ellos, el 12 de octubre, es la Fiesta Nacional de España, una de las fechas más importantes del calendario festivo en el país. Sin embargo, no todo está perdido, ya que aún hay oportunidades para disfrutar de algunos de estos festivos.

¿Por qué los festivos que caen en fin de semana son problemáticos?

La situación de que un festivo caiga en sábado o domingo puede ser un problema para muchos trabajadores que cuentan con esos días libres de todos modos. Según un informe de la empresa de recursos humanos Adecco, aproximadamente un 30% de los trabajadores españoles pierden el beneficio de disfrutar de un día libre extra cuando un festivo coincide con el fin de semana. Esto ocurre porque, en muchas comunidades autónomas, no se traslada el festivo a otro día laborable, lo que significa que no se disfruta de un día libre adicional. Esta situación genera cierta frustración, especialmente cuando se trata de días festivos nacionales que no se compensan.

La Fiesta Nacional de España: un día menos para descansar

El sábado 12 de octubre se celebra la Fiesta Nacional de España, una fecha que este año no será tan favorable para los trabajadores, ya que cae en sábado. Esto significa que, para aquellos que trabajan de lunes a viernes, no habrá un día libre adicional esa semana. Para algunos, es un día más que se pierde para descansar o realizar actividades de ocio.

La Fiesta Nacional de España / La Provincia

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el sector servicios es el que más sufre en estos casos, ya que muchos empleados en este sector trabajan los fines de semana, y perder un festivo no les supone un gran cambio en su rutina. En cambio, para los trabajadores en otros sectores con jornadas laborales más tradicionales, la pérdida de un festivo es más notable.

Oportunidades para escapadas: Puentes de noviembre y diciembre

A pesar de las malas noticias que trae la Fiesta Nacional, el calendario ofrece algunas oportunidades interesantes para organizar escapadas rápidas antes de que finalice el año. El 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, cae en viernes, lo que abre la puerta a un fin de semana largo que puede ser aprovechado para viajar o descansar.

Asimismo, el 6 de diciembre, Día de la Constitución Española, también cae en viernes, permitiendo otro fin de semana largo justo antes de la Navidad. Aunque el 8 de diciembre, Inmaculada Concepción, cae en domingo, el viernes anterior ya es festivo, lo que puede convertirse en un puente perfecto para los que buscan una escapada prenavideña.

En este sentido, una encuesta realizada por la agencia de viajes online Rumbo revela que el puente de diciembre es uno de los más populares entre los españoles para realizar viajes cortos dentro del país. Destinos como Madrid, Barcelona y Sevilla se encuentran entre los favoritos, especialmente debido al ambiente festivo que ya se vive en estas ciudades durante el mes de diciembre, con alumbrados navideños y mercadillos típicos.

Turistas descansan en una playa de Tenerife. / CARSTEN W. LAURITSEN

El impacto económico de los días festivos

El calendario de festivos no solo afecta a los trabajadores, sino también a la economía. Según un estudio de la consultora PwC, los días festivos pueden tener un impacto significativo en la productividad de las empresas, especialmente en aquellas que operan en sectores como la manufactura y la construcción. La misma investigación también señala que los festivos, cuando caen en días laborables, pueden influir en los patrones de consumo, incrementando las ventas en ciertos sectores como el comercio minorista y el turismo.

Planificación, clave para aprovechar los días festivos

En resumen, aunque algunos días festivos de lo que queda de 2024 no caen en las fechas más favorables, sigue habiendo oportunidades para disfrutar de descansos prolongados y escapadas. La clave está en la planificación. Con un poco de antelación, es posible organizarse para sacar el máximo partido a los días festivos, incluso cuando no caen en las mejores fechas. Aprovechar los puentes de noviembre y diciembre, y considerar la posibilidad de tomarse algún día libre adicional en torno a esos festivos, puede hacer que el final del año sea más llevadero y menos estresante.