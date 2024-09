Carlos Sánchez Sanz: «Canarias pierde competitividad con el turismo de precios altos»

El periodista Carlos Sánchez, experto en Economía internacional presenta mañana en capital grancanaria ‘Capitalismo de Amiguetes’ en que describe cómo las élites económicas mueven los hilos del poder político en España. Sugiere un nuevo modelo de desarrollo enfocado en la innovación.

Este miércoles usted presenta en el hotel Santa Catalina su nuevo libro ‘Capitalismo de Amiguetes’, en el que asegura que la debilidad de la economía de España tiene más que ver con la debilidad de sus instituciones y la corrupción que con otros factores... ¿Por qué?

Las democracias que han tenido mejores instituciones son las que nunca han tenido dictaduras y han tenido un Estado mucho más fuerte sin necesidad de ser autoritario. Estados Unidos o Reino Unido, países anglosajones, no han tenido una dictadura en los últimos 300 años, por ejemplo. La historia de España es otra. Los Estados fuertes se construyen cuando tienes una sociedad civil muy potente, con capacidad de influencia, con capacidad de generar riqueza, con capacidad de sobrevivir a las circunstancias adversas. En España lo que hemos tenido es demasiado Estado y poca sociedad civil. Ahora hay un cambio generacional extraordinario, el país, con el apoyo de la Unión Europea (UE), se está modernizando. Hoy prácticamente más del 40% del producto interior bruto tiene que ver con el comercio exterior y eso hace que haya muchos empresarios que vayan fuera a vender sus mercancías, que haya muchos emprendedores, que haya facultades económicas que ya funcionan realmente bien, escuelas de negocios. El país todavía tiene un déficit estructural, en la calidad de sus instituciones y en la corrupción. Una de las cosas que que está retrasando mucho nuestra modernización es el mal funcionamiento de la Justicia. Y también tenemos una asignatura pendiente con la modernización del aparato administrativo del Estado, para hacerlo más eficiente.

¿Cómo cree que puede mejorar la economía canaria?

La economía canaria vive un momento dulce básicamente por su orientación hacia el turismo, que este año batirá muchísimos récord. Tocó fondo en la pandemia, pero mejorará en los próximos años vinculado al sector servicios. Pero hay un riesgo cierto de que esta enorme dependencia del turismo puede tener consecuencias a medio y largo plazo para las Islas. Es importante que el turismo mantenga su competitividad. Canarias pierde competitividad con el turismo de precios altos. Si los turistas perciben que aquí sus viajes se encarecen demasiado, preferirán optar por otros destinos en Europa, África y otros lugares. La clave es, por un lado, controlar los precios y, por otro, avanzar en un modelo de crecimiento no tan dependiente del turismo y de los servicios que probablemente a medio y largo plazo sea difícilmente sostenible.

¿La singularidad fiscal de Catalaña podría afectar a las Islas?

Creo que no le afectará demasiado porque Canarias tiene un régimen singular que está vinculado a la insularidad. Por tanto, aunque esté dentro del sistema común de financiación autonómica, tiene su propia singularidad, al igual que Baleares. Tanto en la Unión Europea como en España hay políticas específicas para regiones que tienen una problemática propia, como es el caso de los canarios.

España necesita otro modelo de desarrollo

¿España debe mantener su modelo de desarrollo actual?

En cuanto al modelo de crecimiento, creo que España en demasiadas ocasiones se ha dejado abandonar por el corto plazo. Es decir, eso ocurrió antes de la crisis de 2008. Pensamos que el ladrillo, que la construcción, nos iba a resolver todos los problemas, y no ha sido así. Todo lo contrario. Eso nos llevó a una burbuja que estalló y hubo en algún momento más de seis millones de trabajadores en paro. Creo que ese modelo de crecimiento fue un desastre y no ayudó nada a la monetización de España. Ahora mismo estamos cayendo, no digo en el mismo error, pero probablemente estemos colocando demasiados huevos en el mismo cesto vinculado al turismo. Creo que son dos actividades que son muy necesarias, tanto la construcción como el turismo, y más en una región como Canarias, pero creo que hemos abandonado la industria fundamentalmente. Hay sectores que se han desprotegido de manera innecesaria y la innovación tecnológica también tiene que ser una prioridad. España está todavía invirtiendo muy poco en esto, las empresas son muy cortoplacistas y hay que invertir más en Investigación, Desarrollo e Innovación. En España los que más invierten son los gobiernos, pero las empresas privadas invierten bastante menos que la media de la Unión Europea.

Hay casi tres millones de desempleados y muchos fondos de UE invertidos en formación laboral, pero aún las empresas no logran cubrir vacantes ¿Por qué?

Ese desajuste entre oferta y demanda de empleo en España tiene al menos dos causas perfectamente identificadas. Uno es el deficiente funcionamiento de la intermediación laboral. El SEPE, que es el organismo público encargado de ajustar oferta y demanda de empleo, tuvo un presupuesto de 28.277 millones de eurospor en 2023, pero su intermediación efectiva fue de apenas 1,9%, según Adecco. Así que yo creo que en eso se ha fracasado, en lo de buscar y conseguir empleo a gente que está en situación de desempleo. La modernización también es fundamental para nuestro progreso, y no solamente en el aparato judicial sino en el aparato educativo. Hay un deficiente sistema de formación profesional, probablemente las universidades no están pensadas en muchos casos para atender a la demanda actual de las empresas. Hoy en día, en plena revolución tecnológica, tenemos grandes déficits para cubrir puestos vinculados con la ciencia, con la tecnología, con las matemáticas, con ciencias que históricamente España ha despreciado o no ha colocado en el centro de sus preocupaciones. Y como consecuencia de ello tenemos ese desajuste enorme. Evidentemente, el alto nivel de prestaciones sociales también puede influir en que desincentiva la búsqueda de empleo. Mientras los salarios sean tan bajos en tantos sectores es probable que muchos tengan el incentivo de no trabajar. En un estado de bienestar tú no puedes dejar a la gente sin trabajar, sin un salario mínimo de dignidad porque podrían derivar en circunstancias que a ninguno nos convienen. Hay que lograr un equilibrio entre salarios más altos con un mejor patrón de crecimiento.

Recomiendan reformas liberales

¿Cómo evalúa a la banca?

Creo que necesitamos bancos mucho más fuertes, como los que existen en Estados Unidos. El banco más grande de Europa es mucho más pequeño que un banco mediano de Estados Unidos. Y lo que está ocurriendo ahora es un proceso de concentración enorme tutelado por el Banco Central Europeo para que el sistema gane saneamiento.

¿Cree que el gobierno de Pedro Sánchez es capaz de ejecutar las reformas económicas liberales que el país requiere?

En España los partidos controlan prácticamente todo el sistema político, entre otras cosas porque hay un sistema de leyes tan cerradas que evita que gente que plantee alternativas económicas y otra forma de hacer las cosas, pueda influir en los gobiernos. Y por lo tanto ningún ministro de Economía ahora se va a enfrentar a su presidente, para lograrlo, y hay gente con mucho poder en las comunidades que tiene mucho acceso a las diferentes administraciones y a controlar el rumbo de las cosas. Eso frena los cambios. Nos queda aún mucho por hacer para modernizar al país en cuanto a nuevas tecnologías, revolución digital y lucha contra el cambio climático. Afortunadamente este gobierno ha contado con los fondos europeos para avanzar, pero hay viejas inercias que todavía funcionan, fundamentalmente en el funcionamiento no demasiado eficaz de la administración que eso de alguna manera retrasa la modernización del sistema económico.

Suscríbete para seguir leyendo