La justicia anula la antigüedad del convenio de hostelería tinerfeño

El artículo 36 del convenio de hostelería de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que regulaba hasta ahora el complemento salarial de antigüedad, es contrario al principio de igualdad de la Constitución Española. Así lo determina el Juzgado de Instrucción Número 7 en una sentencia en la que anula este punto del acuerdo laboral del sector, estimando de manera parcial la denuncia que los sindicatos CCOO y UGT presentaron contra la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) y la Asociación Canaria de Empresarios de Ocio y Restauración (Aero). La jueza determina que es discriminatorio para una parte de los trabajadores, sin embargo, con su decisión falla al mismo tiempo en sentido contrario al que pretendían los representantes de los trabajadores, ya que no extiende este complemento a aquellos que no lo venían cobrando hasta ahora, sino que lo anula para todos los empleados.

¿Dejarán de cobrarlo los que ya lo hacían?

En principio no parece que quienes hayan estado disfrutando de este complemento –entre un 15% y un 20% de los trabajadores, según la patronal– vayan a ver una merma en su nómina a partir del mes que viene. Los sindicatos denunciantes ya han manifestado su voluntad de interponer un recurso contra la sentencia, lo que suspendería su aplicación hasta que se dirimiera el proceso en instancias superiores. El secretario general de la Federación de Servicios de CCOO, Borja Suárez, aseguró ayer que no están del todo decepcionados porque la jueza ha determinado que sí existe una situación de discriminación. Ahora recurrirán la sentencia para tratar de revertirla sin que perjudique a quienes ya lo perciben. Las patronales también se mostraron cautas y señalaron que «por ahora» están estudiando las diferentes interpretaciones jurídicas que se pueden realizar. «De momento no sabemos qué vamos a hacer, pedimos tranquilidad, pero nosotros siempre haremos lo adecuado para que haya paz sectorial», apuntó el presidente de Ashotel, Jorge Marichal. «Haremos lo que digan nuestros servicios jurídicos, pero tendremos en cuenta a nuestros trabajadores, no se trata de quitar el sueldo a nadie», manifestó Manuel Fariña, presidente de la patronal de la restauración.

¿Cómo se ha llegado a esta situación?

El convenio de la hostelería firmado en 1995 ya anuló el complemento de antigüedad en el sector. Desde esa fecha se acordó que lo seguirían disfrutando aquellas personas que hubieran empezado su relación laboral con fecha anterior al 1 de enero de ese año y que este pasaría a llamarse «complemento personal». Pero en 1996 las patronales, junto a CCOO y UGT, acordaron actualizar este complemento en línea con los incrementos salariales, pero solo para el personal que ya lo tuviese incluido en la nómina. El mismo artículo se ha ido repitiendo en los sucesivos convenios de hostelería de la provincia hasta ahora cuando los dos sindicatos –mayoritarios a nivel nacional, pero minoritarios en la mesa negociadora sectorial donde Sindicalistas de Base cuenta con mayor representación– decidieron llevar la situación al juzgado. Estos entendían que como se trata de un complemento «dinámico», es decir que varía a lo largo del tiempo, debe pagarse a todos los trabajadores, aduciendo que esto cuenta con el aval del Tribunal Supremo.

¿Cuál ha sido el fallo?

La jueza anula el contenido total del artículo al considerarlo contrario al principio de igualdad, ya que genera una «desigualdad retributiva anudada exclusivamente en la fecha de su incorporación a la empresa». La magistrada aclara en la sentencia que su misión ha sido analizar si es discriminatorio o no el artículo 36 y declarar su nulidad conforme a derecho. No puede, por tanto, efectuar una «ilegalidad limitada» y realizar ella misma una nueva redacción del artículo que reactive un complemento de antigüedad que está suprimido desde el primer convenio colectivo de hostelería «con el visto bueno de ambos sindicatos demandantes». Además, señala que la pretensión de los sindicatos de extender el ahora llamado «complemento personal» a todos los trabajadores es «inviable», ya que como su propio nombre indica el complemento atiende a circunstancias propias de cada trabajador derivadas de una antigüedad que quedó congelada hace casi 30 años, por lo que no habría ahora forma de calcularlo. Aclara que diferente hubiera sido que se hubiera instado a la reactivación del extinto complemento de antigüedad, aunque añade que para hacerlo solo están legitimados las partes negociadoras del convenio.

¿Qué ocurre con el resto del artículo?

El artículo 36 del convenio de hostelería de la provincia tinerfeña no solo sentenciaba el final del plus de antigüedad y lo convertía en el complemento personal, también regulaba el conocido como «premio de vinculación». Una retribución que se otorga a quienes finalicen su relación laboral con una empresa en la que tengan más de 16 años de antigüedad. Al anular la sentencia este artículo, la aplicación de estos premios también queda en entredicho. Por este motivo, ayer Sindicalistas de Base –sindicato mayoritario que se ha mantenido al margen de esta denuncia interpuesta por CCOO y UGT– solicitó una aclaración al Juzgado de lo Social respecto a este tema. «Hemos tenido que pedirla de manera urgente porque con esta sentencia se han metido en un lío y han vendido la piel del oso antes de cazarlo», apunta Manuel Fitas, secretario general de Sindicalistas de Base, lamentando no solo que no se haya conseguido la pretendida mejora salarial para los trabajadores, sino que se hayan generado unas expectativas que no van a cumplirse.

¿Se abrirá un nuevo proceso de negociación?

La sentencia establece que la supresión de este artículo no debe traducirse en la nulidad del convenio en su totalidad, pero sí recuerda lo que prevé el artículo 49, en caso de que la Jurisdicción Social dejara sin efecto alguno de los artículos deberá reconsiderarse su contenido global en el ámbito de la Comisión Negociadora. De esta manera, todas las partes están dispuestas a sentarse a dialogar, aunque sus posturas no parecen estar cerca. Las patronales han señalado que ellos trataron de llegar a un acuerdo hasta el último momento para evitar el juicio -Ashotel ofreció alzas salariales de hasta un 9% extra en dos años y AERO de medio punto sobre la subida ya pactada, que CCOO y UGT rechazaron al considerarla insuficiente para retirar la demanda– pero que tras la sentencia las circunstancias han cambiado. Comisiones Obreras destacó ayer que no se llegará a un acuerdo si la representación empresarial acude con la misma voluntad de la pasada negociación, mientras que Sindicalistas de Base también anunció que espera lograr mejoras salariales sustanciales que trasladen las cifras récord que está registrando el sector.

