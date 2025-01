Las protestas contra el turismo masivo ya dañan la reputación del destino

¿Quién quiere hacer turismo donde los lugareños sufren tu presencia? Esto es lo que se pregunta la conocida Guía de Viajes Fodor´s, que sentencia que visitar uno de estos destinos raramente hace felices a los viajeros. Este prestigioso medio americano, que cuenta con más de 700 investigadores en todo el mundo, ha incluido a Canarias en la lista de destinos a los que los interesados deben reconsiderar su viaje este año. ¿El motivo? El malestar que se ha fraguado entre una parte de los residentes contra el turismo masivo. Un malestar que cristalizó en las dos manifestaciones que llenaron las calles del Archipiélago el 20 de abril y de nuevo en octubre con carteles como «Canarias tiene un límite» o «Vuestro lujo, nuestra miseria».

Las Islas no son las únicas. La lista incluye otros destinos españoles como Mallorca o Barcelona, lugares donde también se llevaron a cabo manifestaciones multitudinarias e incluso se ha llegado a increpar a algún turista, rociándoles con pistolas de agua cuando estaban desprevenidos.

Un cambio de actitud que la guía califica de «radical», ya que como otros destinos que han sido vetados, el Archipiélago lleva años realizando campañas de marketing para tratar de atraer cada vez a más visitantes. De hecho, a falta de los datos oficiales del mes de diciembre, Canarias cerró 2024 con un nuevo récord en la llegada de turistas. En los once primeros meses del año se superaron los 16 millones –entre nacionales y extranjeros– y se estima que el dato final pueda alcanzar los 18 millones.

Una afluencia masiva que no se ha experimentado solo en el Archipiélago sino en prácticamente toda Europa, ya que el número de visitantes fue un 7,2% mayor que el de antes de la pandemia. Un alza que, tal y como indica la Guía Fodor´s está congestionando las ciudades y alterando el tejido social debido al aumento del coste de la vida y la sobrecarga de las infraestructuras y de los espacios naturales. Precisamente, estas son algunas de las quejas que se esgrimieron en las manifestaciones del pasado año. «Ante lo que ahora parece una amenaza existencial, los lugareños están dirigiendo su ira hacia las multitudes de turistas», sostiene la guía acerca de los destinos europeos incluidos en la lista. Y aunque recalca que no aboga por realizar boicots a estos lugares, sí considera que su inclusión puede ser un primer paso para señalarlos como destinos «en los que el turismo ejerce presiones insostenibles sobre la tierra y las comunidades locales». Presiones que, insiste, deben abordarse, aunque por el momento no han servido para resentir las cifras de llegada de viajeros.

Sin embargo, estas quejas contra el turismo masivo, además de para incentivar a que se replantee el modelo, también tienen incidencia en la reputación y la imagen de un sector del que viven buena parte de las familias en Canarias. Esta no es la primera vez que se señala al Archipiélago por sus críticas hacia los turistas. La multinacional especializada en estudios y análisis de mercados YouGov, ya corroboró cómo las marchas del 20 de abril –las primeras que se llevaron a cabo– tuvieron consecuencias inmediatas. Una de ellas fue la proliferación de ruido mediático negativo, es decir, la generación de mensajes, noticias e informaciones de desprestigio, que provoca a su vez una merma en la estima de las Islas como destino.

Unas consecuencias sobre las que la Consejería de Turismo no quiso pronunciarse, tras la inclusión del Archipiélago en la lista negra de la reconocida guía americana. El daño reputacional tampoco llega en muy buen momento, ya que el miércoles de la próxima semana arranca la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en la que Canarias debe tratar de cerrar nuevos contratos y seducir a las empresas para seguir alimentando a un sector que es la locomotora de la economía en las Islas.

Los aeropuertos canarios cierran el año con una nueva cifra récord Nuevo récord de pasajeros para los aeropuertos canarios. Los aeródromos isleños cerraron 2024 rozando los 53 millones de pasajeros, una cifra histórica alcanzada gracias a la fiebre turística pospandémica, que ha elevado la llegada de visitantes como nunca antes se había visto. En concreto, los aeropuertos finalizaron el año con un tráfico de pasajeros de 52,8 millones, que suponen un 9% más que en 2023, y con 471.248 operaciones, que se han incrementado un 7,3%. Unos magníficos datos que, sin embargo, también dejan al descubierto las cada vez más numerosas carencias de la red aeroportuaria en el Archipiélago, tal y como adelantó este diario. Carencia provocan que la congestión de estas instalaciones se haya incrementado y que algunos de ellos estén ya cerca de alcanzar su capacidad máxima. De los 52,8 millones de pasajeros que transitaron por alguno de los aeropuertos, 21,5 millones tuvieron un origen o destino nacional, un 8,7% más, y el resto, 30,9 millones llegaron o tomaron un vuelo conectado con algún punto fuera de España. Esta última cifra supone un incremento del 9,7% Asimismo, se transportaron 33.284 toneladas de mercancías, un 8,4% extra. Los incrementos de pasajeros son generalizados. Tenerife Sur es el que experimenta un mayor aumento, del 11,4%, y es el segundo en volumen de pasajeros. Gran Canaria también creció un 9% y fue el aeródromo con más número de usuarios, superando los 15 millones. El de Lanzarote anotó 8,7 millones, situándose en tercer lugar, seguido de Tenerife Norte, que registró 6,7 millones. Fuerteventura también superó los seis millones y La Palma rozó los 1,5. El Hierro se quedó en 322.000 pasajeros y La Gomera en 120.707.

