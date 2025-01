La industria ‘gamer’ canaria sube de nivel y se consolida como alternativa

Poco a poco. Sin prisa, pero sin pausa. La industria de videojuegos ha ido abriéndose un hueco en la economía canaria. Se ha ganado un espacio de manera gradual, creciendo de forma sostenible y logrando un reconocimiento que traspasa fronteras. Es un sector incipiente cuyos números todavía no pueden compararse con los de otros sectores más asentados, pero que ya da muchas muestras de que va a convertirse en una vía clave para la ansiada diversificación económica de las Islas. Gracias, en gran parte, a los incentivos fiscales que presenta el Archipiélago para este tipo de empresas tecnológicas. Lo que cada año atrae a más compañías nacionales e internacionales.

El último estudio interesado ha sido Route24, una empresa japonesa que aunque no está instalada en las Islas –por el momento– si ha firmado un contrato histórico de dos millones de euros con el estudio canario Quantum Box Games para elaborar conjuntamente un nuevo videojuego. Es la primera vez que España y Japón colaboran en un proyecto de estas características.

El acuerdo pone a las Islas en el foco y servirá para que otras empresas internacionales se interesen por el trabajo made in Canarias y se planteen instalarse en las Islas. El grupo de las que ya han tomado esa decisión cada vez es mayor. Basta con ver los datos de empresas implantadas en la Zona Especial Canaria (ZEC) para percatarse de la evolución. Hasta 2020 solo había cuatro entidades dedicadas al sector de los videojuegos y ahora ya son 19. Y la cifra es mayor si se elimina el filtro de la ZEC. Según los datos del Programa de apoyo para la internacionalización de las empresas canarias (Proexca), en la actualidad hay más de 30 estudios en el Archipiélago dedicados al desarrollo de este tipo de juegos. Hace diez años, el dato ni existía.

Este pequeño -por el momento- tejido empresarial genera más de 200 puestos de trabajo directos. Un 500% más que hace seis años, cuando tan solo aprecian registrados treinta empleos.

Todas partes del mundo

Ahora el ecosistema se nutre de profesionales que llegan desde todas las partes del mundo. Atraídos, la mayoría, por un conglomerado de ventajas fiscales únicas en el mundo. Las Islas cuentan -gracias al Régimen Económico y Fiscal del Canarias (REF)- con una deducción fiscal de un 45% sobre gastos elegibles en actividades de innovación tecnológica, siempre y cuando dichos gastos sean ejecutados por estudios canarios. La deducción a nivel nacional es de solo un 12%.

Además, la ZEC ofrece la posibilidad de establecer empresas en las Islas con una tributación reducida del 4% en el Impuesto de Sociedades. Esto convierte al Archipiélago en un lugar lleno de oportunidades para la creación, desarrollo y crecimiento de la industria de los videojuegos. «Canarias se convierte también en hub para los videojuegos por las incontables ventajas que presenta para estas industrias, no solo fiscales, sino por la calidad de vida que fomenta la atracción de talento y la creatividad de los profesionales, también por las conexiones de las Islas, por ser puente para Latinoamérica y África, y especialmente por el apoyo de la administración pública al sector privado para su implantación», apuntan desde Proexca.

Se trata de una de las industrias de ocio que más dinero genera, por encima de la música y el cine. Este sector representa ya en torno al 3% del PIB en las Islas, y la previsión del Ejecutivo canario es que en los próximos años se duplique alcanzando el 6%. Canarias aglutina el 2,6% de esta industria en España, un dato que la convierte en la séptima comunidad autónoma en un ránking que lideran Madrid y Barcelona, con un 25,4% cada una.

El goteo de empresas que cada año se asientan en Canarias es constante. Muchas reconocen que gran parte del éxito que está adquiriendo el sector es debido al papel que están ejerciendo las administraciones canarias en la tarea de atracción. Canarias figura como la cuarta comunidad de España que más apoya al sector del videojuego en el informe anual de Desarrollo de videojuegos en España de 2023 publicado por la Asociación Española de Desarrolladores de Videojuegos. «Se está haciendo un buen trabajo, no tienen la aspiración de pegar un bombazo. Es un crecimiento sostenible que permite el desarrollo de la industria», afirma uno de los diseñadores de Quantum Box Games, Sergio Prieto.

«Lo tiene todo»

Los estudios instalados aquí solo aprecian ventajas. «No hay dudas, es el mejor espacio del planeta para desarrollar videojuegos», afirma el CEO de Drakhar Studio, Luis Torres, que lleva desde 2019 asentado en Tenerife. Desde su punto de vista, Canarias lo tiene todo: «fiscalidad, talento, buena educación, buenas condiciones laborales y buena calidad de vida».

El equipo de Drakhar Studio se mudó en 2019 desde Madrid y aunque el traslado «puede marear un poco», el cambio «valió la pena». Han hecho juegos como el de MasterChef, la Patrulla Canina, My Little Pony 2 o el Hotel Transilvania y reconocen que les va «mejor que nunca». Sus cifras así lo confirman, cuando llegaron eran nueve personas y en la actualidad trabajan entre 30 y 45 ­–según las necesidades de los proyectos–. «Desde 2019 hemos multiplicado por diez la facturación», afirma Torres, quien asegura que los incentivos fiscales les permiten «ser ultracompetitivos a la hora de presentar presupuestos» cuando trabajan con empresas de EEUU, Inglaterra o España. Para él, el Archipiélago no tiene nada que envidiarle a regiones como Japón o Canadá. «Puede jugar en primera», afirma.

Imagen del juego ‘My little pony’ de Drakhar Studio. / Drakhar Studio

Las compañías asentadas en Canarias, además, funcionan como las mejores embajadoras del destino. Cuando acuden a ferias y eventos internacionales siempre aparece algún curioso preguntando por las Islas. «Cada vez que presentas el caso de éxito hay interés por los estudios grandes y te preguntan por cómo ha sido el proceso» reconoce el CEO de Drakhar Studio.

Y lo mismo le ocurre al fundador de Rising Pixel, Luca Contato, cuando viaja al extranjero y se encuentra con «colegas» de profesión. Creó la empresa en Gran Canaria en 2016 junto a un socio con el objetivo de utilizar los juegos como una herramienta de aprendizaje y ya son 15 en plantilla. Trabajan con compañías como BMW, Carolina Herrera o Nissan y cuentan con proyectos en EEUU con empresas del sector del cine y animación. Contato decidió mudarse a Canarias por «los impuestos», pero se quedó «por las personas». «Me encanta vivir aquí, la actitud que tiene la gente y por supuesto el clima ayuda», afirma entre risas.

Antes de trasladarse a las Islas, los fundadores de Rising Pixel ya sabían que existían ventajas fiscales, pero no estaban del todo «informados». «Lo fuimos descubriendo poco a poco, aprendimos por el camino y cometimos muchos errores», reconoce Contato, quien asegura que «lo más complicado del principio» fue precisamente entender los tipos de bonificaciones. El fundador no cree que Canarias se convierta, a corto plazo, en una «potencia» al nivel de Japón, pero sí en un punto estratégico para atraer talento e inversiones del exterior. «No tenemos que competir con Japón, tenemos que aprovecharnos de la competencia que hay fuera», explica.

Uno de los proyectos de la empresa Rising Pixel. / Rising Pixel

Para Quantum Box la decisión de trasladarse a Canarias hace dos años vino motivada por los incentivos fiscales, pero también por las «ganas de experimentar algo nuevo». Fue la ZEC quien contactó con ellos para animarlos a venirse al Archipiélago. «Cuando ven que hay veteranos del sector en la Península que son interesantes, muestran interés», explica Prieto. El equipo se lio la manta a la cabeza y cogió un avión desde Galicia. «Tenemos trabajos muy sedentarios, para nosotros es importantísimo tener sol al acabar la jornada», reconoce el diseñador entre risas.

Dar el paso

Para este estudio el traslado «fue muy dulce», pero no todas las empresas se atreven a dar el paso. «La mayoría sabe que existen las ventajas fiscales, pero están metidas en el bucle del trabajo y ni se lo plantean», afirma. El equipo de Quantum Box sí lo hizo y ahora disfruta de las «facilidades que Canarias ofrece para crecer». Aprovechan la devolución de hasta el 45% de la inversión en videojuegos. «Lo que nos interesa es hacer un juego y tener oportunidades para hacer el siguiente y seguir evolucionando», reconoce Prieto.

A ellos no les ha ido nada mal, han duplicado su plantilla en dos años y con el nuevo acuerdo de colaboración con la empresa japonesa, esperan triplicarla. Eso sí por ahora todos son gastos. «Hasta que no se pone el producto creado en el mercado todos son gastos y estos proyectos duran años», explica. El ingreso en este caso viene por el contrato firmado con Route24 por un valor de dos millones de euros. Su fundador, Kenichi Nishi, es veterano de la empresa Square Enix, donde trabajó en juegos como Super Mario RPG o Chrono Trigger y famosa por la franquicia Final Fantasy.

Según Prieto, lo que diferencia a los japoneses del resto del mundo es la manera que tienen de entender los videojuegos. «Lo ven como un arte, no hacen solo un producto para sacar dinero, están preocupados por la calidad», explica el diseñador del estudio afincado en Gran Canaria.

Y aunque la cultura y tradición sean distintas en las Islas, los expertos consideran que el Archipiélago sí que puede utilizar de espejo otros ejemplos como el de Canadá. «Ellos comenzaron con temas similares de incentivos, sin tradición y ahora son una gran potencia. Si ellos han podido, el Archipiélago también», apunta Prieto.

«Hacerlo a la canaria»

Desde la Asociación Canaria de Desarrolladores de Videojuegos (Acadevi) señalan que el problema está precisamente en compararse con otras regiones del mundo. Insisten en que el sector en Canarias es distinto y que la industria no solo la conforman las grandes empresas que vienen de fuera, sino también muchos desarrolladores autónomos isleños que trabajan por su cuenta produciendo para terceros. «No hay que mirar a otros países de Europa, tenemos que intentar hacerlo a la canaria e intentar poquito a poco sacar adelante lo que tenemos aquí con la mejor calidad posible», apunta el presidente de Acadevi, David Carmona.

Estos perfiles no pueden disfrutar de los beneficios fiscales que tanto atraen a las grandes empresas. No crean los empleos que requiere la ZEC, ni tampoco manejan la inversión mínima necesaria. «Seremos 250 socios en Acadevi y 200 caen fuera de estas posibilidades», asegura Carmona. Por ello, desde la Asociación, reclaman un mayor apoyo por parte de las administraciones canarias. «Se debería potencial el nacimiento de iniciativas nuevas. Y no es tanto las subvenciones, es más promover que todos los desarrolladores tengan acceso a los inversores internacionales», explica el presidente.

El fundador de Daydream Software, Aday Melián, vive «al día». No sabe cuántos años más durará su marca, que registró en 2018, pero ­–por el momento– disfruta de la libertad que implica trabajar en proyectos propios. Su vida sería «más sencilla» si optara por trabajar como desarrollador para una gran empresa asentada en Canarias, pero prefiere continuar por su cuenta para poder «hacer videojuegos vinculados a la cultura canaria». Algunos de sus proyectos personales son Risko: El salto del pastor o Brega y los combina con trabajos puntuales para sus clientes.

Melián entiende que los grandes esfuerzos de la administración vayan a la atracción de las grandes empresas, pero echa de menos un poco de ayuda. «Es un sector bastante asequible, con poco más de un ordenador se pueden hacer muchas cosas, pero ya solo pagar la cuota de autónomo es un esfuerzo para mi economía», reconoce el desarrollador.

Juego de Daydream Software. / Daydream Software

