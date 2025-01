¡Atención, pensionistas! Este documento es clave para no perder la pensión y hay que presentarlo antes del 31 de marzo

Si eres uno de los beneficiarios de una pensión no contributiva de jubilación o invalidez en España, hay una fecha que debes marcar en tu calendario: el 31 de marzo de 2025. Este es el plazo límite para presentar un documento crucial que garantizará que sigas recibiendo tu prestación sin interrupciones. No hacerlo puede acarrear la suspensión temporal de tu pensión. En este artículo, te explicamos todo lo que necesitas saber para cumplir con este requisito y evitar contratiempos.

¿Por qué es necesario presentar este documento?

La Seguridad Social tiene como objetivo asegurar que las personas que reciben una pensión no contributiva cumplen con los requisitos económicos establecidos por ley. Estas ayudas están destinadas a aquellos ciudadanos que no tienen derecho a una pensión contributiva por jubilación o invalidez y se encuentran en situación de vulnerabilidad económica. Para garantizar que las prestaciones se otorgan de forma justa, se exige a los beneficiarios que presenten anualmente una declaración de ingresos que demuestre que sus recursos no superan un límite establecido.

Este control es necesario porque las pensiones no contributivas son ayudas asistenciales diseñadas para garantizar un mínimo de ingresos a las personas que más lo necesitan. Por eso es crucial que las personas que reciben esta ayuda demuestren anualmente que siguen cumpliendo los requisitos establecidos.

¿Cuál es el documento que debes presentar y cuándo?

El documento obligatorio que debes presentar es la declaración anual de ingresos. Este trámite debe realizarse antes del 31 de marzo de 2025. Si no cumples con este requisito, la Seguridad Social suspenderá el pago de tu pensión no contributiva. Es importante destacar que la suspensión es temporal. Si presentas la documentación requerida con posterioridad, la prestación se reactivará, e incluso podría tener efectos retroactivos.

Los beneficiarios de pensiones no contributivas deben presentar la declaración de ingresos. / LP

Límite de ingresos para 2025

Para seguir percibiendo una pensión no contributiva en 2025, tus ingresos anuales no deben superar los 7.905,80 euros. Esta cifra corresponde al límite establecido tras la revalorización del 9% prevista para este año. Los pensionistas deben acreditar mediante la declaración anual de ingresos que no exceden este umbral para seguir recibiendo la ayuda.

¿Qué ocurre si no cumples con el plazo?

Si no presentas la declaración anual de ingresos antes del 31 de marzo, la Seguridad Social suspenderá el pago de tu pensión. Sin embargo, no te preocupes, la suspensión no es definitiva. Una vez que presentes la documentación requerida, la prestación se reactivará. Además, esta reactivación puede tener un efecto retroactivo de hasta noventa días naturales desde la fecha en que presentes la declaración.

¿Cómo y dónde presentar la declaración anual de ingresos?

El procedimiento para presentar la declaración anual de ingresos es sencillo. Puedes hacerlo a través de varias vías:

Formulario oficial: el organismo gestor, ya sea la Comunidad Autónoma o la Dirección Territorial del Imserso, te remitirá un formulario oficial. Si no lo recibes, debes solicitarlo directamente al ente correspondiente. Sede electrónica: puedes cumplimentar el formulario de forma telemática a través de la sede electrónica del Imserso. Presentación presencial: una vez cumplimentado el formulario, puedes presentarlo en persona en las oficinas correspondientes. Correo postal: también puedes enviar el formulario cumplimentado por correo postal.

Es recomendable conservar el justificante de entrega para posibles comprobaciones posteriores. En el formulario, deberás declarar los ingresos de tu unidad económica de convivencia correspondientes al año anterior y reflejar cualquier modificación prevista para 2025.