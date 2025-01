El dueño de Marie Claire sigue sin pagar: la plantilla no acudirá al trabajo hasta no cobrar las nóminas

La empresa For Men S.A, que el pasado mes de agosto se hizo con el control de Marie Claire, sigue incumpliendo sus promesas. Pese a que la mercantil que preside el empresario madrileño Ángel Pío Sánchez Pérez se había comprometido a pagar las nóminas de los trabajadores a muy tardar este martes, finalmente el abono no se ha producido y la plantilla de la textil de Vilafranca ha acordado no acudir a trabajar hasta tener el dinero en sus cuentas.

Los cerca de 70 trabajadores de Marie Claire, a quien el propietario adeuda en el mejor de los casos las nóminas de octubre, noviembre y diciembre, han vuelto a reunirse de nuevo durante la mañana de este martes y, a la vista de que el nuevo gestor continúa sin pagar, han decidido iniciar un paro retribuido indefinido. Se trata del tercer paro que realiza la plantilla: el primero fue durante el periodo navideño y a consecuencia de las bajas temperaturas, mientras que este martes acababa el segundo. "Los impagos persisten, así que hemos votado continuar sin ir a trabajar hasta que la situación no cambie y el propietario se ponga al día en el abono de las nóminas", explican fuentes del comité de empresa.

Por mucho que pasen los días la situación de los profesionales de Marie Claire no cambia, pero lo que sí ha variado es la explicación que da el propietario de la empresa para no abonar las nóminas. Si hasta ahora alegaba problemas burocráticos, lo que ha trasladado ahora a la plantilla es que no les paga porque tiene las cuentas embargadas. Y es que a mitad del pasado mes de diciembre, y debido a que el nuevo gestor no había hecho efectivo el pago de los 250.000 euros por los que adquirió la unidad productiva de Vilafranca, el juzgado de lo Mercantil número uno de Castellón decidió embargar las cuentas tanto de Marie Claire como las del empresario madrileño.

"Lo último que nos ha trasladado el propietario es que está reuniendo toda documentación que permitirá que el juzgado levante el embargo", explican las mismas fuentes que reconocen que la situación en Vilafranca es de "pesimismo".

Mientras la plantilla ha optado por seguir esperando en casa a que For Men haga efectivo el pago de las nóminas, muchos de los trabajadores han optado por presentar demandas de reclamaciones de cantidad. De hecho, el juzgado ya citado el próximo 6 de febrero a algunos de los profesionales que han recurrido a la justicia para intentar cobrar las nóminas