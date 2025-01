Canarias quiere gestionar el éxito turístico con sostenibilidad y más reparto de riqueza.

Tras un nuevo año, y es el tercero consecutivo, de récord de cifras del sector turístico en Canarias, con más de 18 millones de visitantes y una facturación de 24.000 millones, administraciones y empresarios se presentaron ayer en la 45.ª edición de Fitur, en Madrid, con la vista puesta en intentar al menos estabilizar los números en el nuevo ejercicio, pero también mirando de qué forma gestionar el éxito. La principal industria del Archipiélago busca de esta forma garantizarse un futuro en el que la sostenibilidad medioambiental se confirme como uno de sus valores de marca, pero también se abre al debate sobre el impacto del modelo y cómo transformar toda la riqueza bruta que genera en bienestar social, es decir, trasladar parte de los beneficios a la sociedad.

De una u otra forma varios de los aspectos que afectan a esta ecuación se abordaron en la inauguración del estand de Canaria en la principal feria turística española, tanto por los responsables políticos como por los dirigentes empresariales, aunque los matices fueron distintos según los casos. Siempre tras congratularse por los datos del 2024 y auspiciar otro buen año en 2025, para el que Exceltur prevé un crecimiento del volumen de negocio en las Islas del 5,6 %, los asistentes a la feria reconocieron que el futuro del sector pasa por analizar y reconsiderar todos los elementos que entran en juego en esa relación entre industria y sociedad. Y en ese marco, tener en cuenta aspectos que tensionan el modelo de masificación turística como su impacto sobre el encarecimiento de la vivienda para los canarios, la conservación del paisaje y la oportunidad o no de imponer una tasa turística, o la relación entre los beneficios empresariales y el suelto de los trabajadores del sector.

En definitiva, y según reconoció el vicepresidente de Canarias y consejero de Economía, Manuel Domínguez, que sustituía en el acto al presidente, Fernando Clavijo, al encontrarsestete de viaje en Estrasburgo, la necesidad de “gestionar el éxito con firmeza, con valentía y con responsabilidad” tras haber conseguido a lo largo de la historia, “con nuestras desventajas competitivas, un modelo que es referencia y líder en el mundo”. “Existen problemas que no son ajenos a la industria turística: la vivienda, la mejora de los salarios tras la apertura de la negociación colectiva para este año, las condiciones de trabajo son retos que tenemos que trabajar juntos el sector público y el privado”, afirmó el vicepresidente. “La sostenibilidad económica y social de Canarias pasa por un proceso reformista y cuenta con el compromiso firme del Gobierno”, resaltó Domínguez.

El vicepresidente destacó además que “Canarias ha vuelto atener un gran año turístico, pero también un gran año social” porque estos datos han supuesto el incremento del 5,3 % de afiliados a la Seguridad Social de las actividades del sector. “No podemos dejar de apostar por esta industria creadora de riqueza pero que está siendo en los últimos tiempos injustamente señalada. Debemos defenderla con firmeza y sin complejos”, señaló en referencia a las manifestaciones del movimiento “Canarias tiene un límite”. Aseguró del actual gobierno ha cambiado el paradigma del modelo porque “ahora pensamos primero en el residente y lo ponemos en el centro de nuestras acciones”, y destacó las que el Gobierno actual está poniendo en marcha tratando afrontar esos problemas derivados del modelo “para vivir en una Canarias mejor y más próspera, más sostenible y más comprometida con su futuro”. Mencionó la renovación de todo el bloque normativo turístico “porque no podemos gestionar el futuro de una industria tan importante con leyes de hace 30 años”, y dijo que la vivienda “es el gran problema de Canarias porque limita el crecimiento de las empresas y la generación de riqueza”. Pero aseguró al tiempo que “la industria turística no permanece al margen” y que “el gobierno está trabajando en ello con la construcción de vivienda”, aprobando el decreto ley de medidas urgentes para agilizar su construcción y ultimando modificaciones para agilizar el trámite de las licencias por parte de los ayuntamientos. También la ley de Ordenación Sostenible del uso turístico de la vivienda, que ya está en el Parlamento, “donde se prioriza al residente y apuesta por el equilibrio entre una oferta que ha llegado para quedarse, y las zonas residenciales”.

Tasa turística

El eexpresidentede Canarias y actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, incidió en estos aspectos durante su visita al stand canario de Fitur. “Abordar los efectos del modelo turístico es un debate lógico, natural y necesario”, defendió. Según él, una vez que se ha conseguido superar la crisis que supuso la pandemia sanitaria de 2020 hay que preguntarse “qué hay que hacer para redistribuir mejor la riqueza”. “La industria da un beneficio a los empresarios, pero también tiene que mejorar las retribuciones de los trabajadores y trabajadoras del sector”, resaltó. Recordó además la propuesta socialista para la implantación de la tasa turística, algo que, según él, “la gente en la calle también lo ha pedido”, y consideró que “es una asignatura pendiente que el Gobierno de Canarias debe abordar para que este sector clave se mantenga conectado con la sociedad canaria”. “Los trabajadores en Canarias no pueden estar por debajo de los de Baleares, y creo que eso se puede conseguir con una tasa consensuada con el sector empresarial”, resaltó.

A este respecto, Domínguez dijo que “la tasa es oportuna en Canarias”, pero considerando que tal como la plantea el PSOE se convierte en un “impuesto por dormir en los hoteles”. “No estamos de acuerdo en pagar (una tasa) por dormir en un hotel. Consideramos oportuna la tasa destinada a la conservación de nuestro entorno y nunuestros parajesrotegidos y animamos a los cabildos que de manera conjunta la implante”, afirmó el vicepresidente. Su argumento es compartido por José María Mañaricua, presidente de la Federación de Empresarios Hosteleros de Las Palmas (FEHT): “Un turista ya paga un impuesto a la pernoctación, que es el 7 % del hotel a través del IGIC. Sería un segundo impuesto por mucho que lo disfracen de tasa turística que también tendrían que pagar los canarios, como hacen en Baleares y Cataluña”, afirmó.

Retorno social

Tanto Mañaricua como el presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife (Ashotel), Jorge Marichal, inciden en el importante retorno social que ha tenido este año récord de facturación en el sector a través de una recaudación fiscal de 3.400 millones por parte del Gobierno de Canarias, además del incremento en la creación de empleo, “que repercute en un mayor reparto de la renta a través del gasto en sanidad, educación o infraestructuras”, señala el empresario tinerfeño. El presidente de FEHT denuncia por su parte la “incapacidad política de trasladar ese récord de recaudación en impuestos a gasto social, vivienda pública, para un montón de acciones que llevan 20 años sin hacer”. “Por mucho que Canarias marque records de visitantes y recaudación, si los políticos llevan desde el 2010 sin hacer vivienda social, no hay solución para ese problema. Necesitamos que mueven la máquina”, resalta antes de defender el negocio de la vivienda turística siempre que esté regulado y compita en igualdad de condiciones que el sector profesional. Según Mañaricua, “el sector turístico canario paga un 15 % más que en otros destinos turísticos nacionales, mientras que el resto de los sectores en las Islas pagan menos que el mismo sector en la Península”.

Marichal señala por su lado que las protestas contra la masificación del turismo no son mayoritarias entre la sociedad canaria, pero que “hay que escucharlas y tenerlas en cuenta”, si bien considera que de momento no están dañando de forma significativa la imagen del destino. Considera que esas marchas “se equivocan de chivo expiatorio” al señalar al sector turístico por la falta de vivienda. “Es verdad que los salarios no cunden, que a la gente no le llega, pero no es por culpa del turismo, es porque la vida se ha encarecido y por el problema grande de vivienda que tenemos”, resalta, aunque cree que el Gobierno “ya se ha dado cuenta y está trabajando para mitigarlo”.

Los nubarrones del enfriamiento de la economía en Europa Respecto a las expectativas para las próximas temporadas, el ambiente en Fitur es exultante, aunque con las reservas que para algunos conviene tener en cuenta por el enfriamiento de la economía en Europa y los efectos de la guerra comercial que podría emprender la nueva administración de Estados Unidos. “Nos preocupa siempre un posible enfriamiento económico, pero los datos son tozudos en los últimos años. Europa lleva fría algunos años, sobre todo Alemania y Reino Unido, pero la emisión de pasajeros sigue en niveles positivos, sobre todo el mercado británico”, señala Marichal, presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife (Ashotel). Recuerda que la preocupación que ocasionó el ‘brexit’, pero reconoce que “estamos viendo que las cifras van mejorando”. “Siempre hay que estar expectantes sobre el momento económico, pero lo que hay que hacer es siempre ser competitivos porque la gente va a seguir viajando y Canarias tiene que estar ahí como destino preferente”, recalca. El vicepresidenta canario, Manuel Domínguez, avanzó por otro lado durante la inauguración del stand canario en Fitur que el mercado peninsular logró cifras previas a la de la pandemia, hasta casi alcanzar los dos millones de visitantes y creciendo un 2% respecto a 2023, y que las plazas programadas para este año se verán incrementadas tanto para la temporadas de invierno como para la de verano, “con protagonismo de las compañías aéreas canarias, que ofrecen 31 rutas directas desde la Península y con conexiones gratuitas entre islas”. De momento, la capacidad aérea muestra un crecimiento del 6%, un porcentaje que puede sufrir variaciones, sobre todo, en lo que se refiere a la programación del próximo invierno. En cuanto al turismo peninsular, protagonista en Fitur, se está registrando un aumento de la conectividad del 12,7% en la actual temporada de invierno y se prevé un incremento del 6,1% para el verano. También la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, incidió en la importancia de conectar con un turista más respetuoso y que gaste más en destino. “Hemos puesto el foco en incrementar la facturación turística manteniendo los niveles actuales de llegadas turísticas, lo que conseguiremos a través de la mejora de las experiencias en destino y la conexión con aquellos segmentos turísticos de mayor valor que comparten el objetivo de lograr que la actividad turística tenga un impacto positivo en el medioambiente, en la cultura, en el patrimonio y en la ciudadanía de las islas”, aseguró de León.

