El desconocimiento frena la digitalización de las pymes canarias

Las empresas canarias deben de ser capaces de levantar la mirada y salir del trabajo del día a día para poder ver más allá y aprovechar las oportunidades de digitalización que tienen a su alcance. De lo contrario, existen muchas probabilidades de que dejen pasar instrumentos que podrían ayudarles a mejorar su productividad y competitividad. Es lo que está ocurriendo con programas como el Kit Digital o Industria Activa 4, que no están llegando todo lo que deberían a las pequeñas y medianas empresas (pymes) de Canarias por el desconocimiento que existe sobre este tipo de recursos. Así lo sostuvo ayer el exministro, José Manuel Soria, socio de Sorben Partners, firma integrada en Grant Thornton, una consultora internacional que trabaja asesorando a las empresas para que puedan aprovechar todas estas herramientas. «Este tipo de instrumentos están a disposición de todos, pero estamos tan enfrascados en el día a día que no levantamos la mirada», recalcó Soria, por lo que muchas pymes que podrían sacarles partido los dejan pasar.

La digitalización es todavía uno de los grandes retos para buena parte del tejido empresarial del Archipiélago. Así lo puso de manifiesto Soria durante su participación en el foro Diálogos para llevar a la empresa canaria más allá, organizado por Grant Thornton en colaboración con EL DÍA, cabecera de Prensa Ibérica en Tenerife.

«A lo largo de los últimos años hay un proceso creciente de transformación de las compañías, aunque va por barrios», detalló Soria, que reconoció que hay empresas que no sienten la necesidad de enfrascarse en este tipo de proyectos. «Es una opción, pero los hechos acreditan que si te quedas donde estás el que está al lado te pasa porque incorpora tecnología, algo que tú no has hecho», lamentó. Luego se dan casos en los que la compañía «sabe que tiene que hacer algo pero no sabe exactamente cómo». Es ahí donde, de nuevo, juegan un papel fundamental firmas como Grant Thornton que «tienen el valor de acompañarlas» para hacerlas más competitivas.

Con el objetivo de poder mejorar el asesoramiento a sus clientes, Grant Thornton decidió recientemente reforzar su presencia en Canarias. La firma internacional, que ofrece servicios de auditoría, consultoría y asesoramiento legal y financiero, redobló su alianza con el Archipiélago incorporando a dos nuevos despachos para ampliar su capacidad de asesoramiento a las empresas canarias y ayudarlas a despegar tanto dentro como fuera de las fronteras de las Islas. Y lo hace sumando a Aguilar Abogados y Constantino 13 Asesores, despachos jurídicos que se unen a Sorben Partners y Cuyás Abogados, conformando un equipo con la capacidad de tener una visión internacional, pero conociendo al mismo tiempo las especificidades de la economía, la fiscalidad y el mercado laboral de un territorio como Canarias.

Grant Thornton Canarias puso ayer el broche de oro a su crecimiento en las Islas -anunciada a finales del año pasado- con la celebración de este foro que acogió el Iberostar Heritage Grand Mencey. Se trata del tercer encuentro empresarial que la firma organiza en el Archipiélago, el primero en Tenerife, y tuvo el objetivo de compartir las tendencias y novedades regulatorias que marcarán el contexto económico de 2025 y cómo pueden afectar a las empresas en las Islas.

El presidente de Grant Thornton, Ramón Galcerán, fue el encargado de abrir el acto, señalando durante su intervención que la intención de la firma a través de esta ampliación de su equipo es seguir atendiendo a sus clientes a través de los valores que marcan su identidad, «agilidad, cercanía, conocimiento de vuestros sectores e inconformismo», tal y como señaló. Al mismo tiempo, expande los campos en los que puede asesorar al tejido empresarial canario, posicionándose como una de las principales firmas canarias de servicios profesionales de nueva generación.

A través de las pinceladas que ofreció acerca del dinamismo económico que ha acompañado al Archipiélago en el último año -como el liderazgo en el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) a nivel nacional o las buenas expectativas del empresariado canario respecto a sus resultados en este año–, Galcerán quiso poner sobre la mesa las oportunidades que existen en este territorio y el margen para hacer crecer la actividad de muchas empresas e incluso poder atraer nuevas inversiones.

Precisamente a esto se refirió el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que realizó la apertura institucional del foro. «Tenemos el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) y dentro de la Unión Europea (UE) ventajas por nuestra condición de región ultraperiférica y es importante trasladar al resto del mundo que Canarias es un espacio idóneo para generar riqueza», indicó. Una labor por la que se lleva años apostando pero que muchas veces cuesta explicar en el exterior. «Esta alianza de Grant Thornton no solo va a servir para dar soporte a Canarias, sino para hacer este trabajo de captación», valoró Clavijo.

Tras esto, comenzó la mesa redonda en la que participaron cuatro socios de los despachos que integran Grant Thornton en Canarias, que dialogaron acerca de los retos que se presentan para el empresariado del Archipiélago y la actual situación en las diferentes materias de las que son especialistas.

José Manuel Soria insistió en que se debe seguir trabajando para dar a conocer los beneficios del Archipiélago. «Tiene incentivos que no tiene otra comunidad autónoma y, sin embargo, no son tan conocidos para compañías que están fuera», valoró. Un objetivo en el que Grant Thornton puede ayudar con el foco puesto en mejorar la competitividad, productividad y eficiencia de las empresas, pero también de las administraciones canarias. Dos caras de una misma moneda que para él tienen que saber trabajar en equipo.

Un ejemplo de esto es la gestión de los fondos vinculados a herramientas como el Kit Digital o Industria Activa 4 –dos programas que buscan implantar soluciones de digitalización y nuevas tecnologías aplicadas a las pymes– que se canalizan a través de consultoras de reconocido prestigio como Grant Thornton.

Una firma que también puede ayudar a las administraciones públicas. «Puede hacer una labor de clarificación en la obtención de información. Y puso como ejemplo que entre 2008 y 2023 se hayan perdido unas 90.000 plazas extrahoteleras. «No se ha conseguido saber dónde están estas plazas si se han ido al alquiler vacacional o se han residencializado», aseguró Soria, recalcando que lo último no está permitido por la ley. Por lo que indicó que muchas veces no hace falta una mayor regulación sino herramientas que permitan cumplir con la que ya existe.

Otro de los retos a los que se enfrentan las empresas en Canarias es la reducción de jornada y sobre ello se expresó José María Vela, socio de Aguilar Abogados, expertos laboralistas que recientemente se han integrado en la firma internacional. «Ahora mismo nos tiene in albis», recalcó ya que, aunque el ministro de Economía, Carlos Cuerpo anunció ayer que se llevará al Consejo de Ministros de la próxima semana, todavía se desconoce qué ocurrirá en el trámite parlamentario. Tal y como expresó Vela, a su juicio, ni es el momento de aplicarlo «ni creemos que sea el sistema», sino que se debería pactar a través de la negociación colectiva y recordó que ya hay sectores que la han llevado a cabo. «Esto va a generar complicaciones en según que sectores y veremos cómo se desarrolla», pero puntualizó «será un problema».

Al igual que otro melón que también está a punto de abrirse: los cambios en el registro de la jornada. Deberá tener a partir de ahora un formato digital y tendrá que ser accesible tanto para la empresa y el trabajador como para la Inspección de Trabajo, «lo que supone que las compañías tienen que abrir sus sistemas informáticos».

Vela también se refirió a algunos cambios en la regulación laboral sobre los que hay que estar atentos. Uno de ellos es la reforma del artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores que elimina como causa automática de extinción de la relación laboral el reconocimiento de la Incapacidad Permanente de la persona trabajadora. De manera que obliga a la empresa a, al menos estudiar, si puede adaptar el puesto de trabajo o recolocar al trabajador en otra vacante.

Cambios legislativos que no se cree que ayuden a mejorar las altas tasas de litigiosidad que se registran en Canarias. «Los canarios somos muy peleones», bromeó Salvador Cuyás, socio de Cuyás Abogados, quien detalló que la región es la número uno en litigiosidad, de acuerdo con los datos del Consejo General del Poder Judicial. Pleitos que desde el covid no dejan de crecer año tras año y de los que un 40% están vinculados con el tejido empresarial de una u otra forma. Por eso, recomendó a las empresas tener un abogado como confesor. «Es bueno tenerlo muy cerca, compartir las decisiones», sostuvo, ya que aseguró que en aquellas empresas donde la relación es más estrecha «las tasas de litigiosidad se han reducido notablemente».

Otra de las novedades que se trató durante el transcurso de la mesa redonda fue la factura electrónica, que tendrán que implementar todas las empresas, en principio en julio de este año, aunque su aplicación podría postergarse. Así lo detalló Atilio Rodríguez, socio de Constantino 13 Asesores, que explicó que lo que se pretende desde la Agencia Tributaria es tener un conocimiento exhaustivo y que no se puedan modificar los registros de las facturas. «Deberá quedar en el programa una huella para que la administración pueda controlarlo todo», con el objetivo de luchar contra el fraude. Un objetivo que también ha llevado a la Agencia Tributaria a apostar por el uso de la Inteligencia Artificial (IA) para combatir a quienes tratan de engañar al fisco y también para mejorar su relación con los contribuyentes y su toma de decisiones.

Después de realizar este repaso por los retos que se presentan para el tejido económico canario, el foro fue clausurado por el presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, y la presidenta del Cabildo tinerfeño, Rosa Dávila, quienes insistieron en las empresas tinerfeñas deben estar preparadas para un momento en el que la transformaciónn constante está redefiniendo la manera en la que se hacen los negocios.