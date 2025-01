El mensaje de Niño Becerra que pone a los españoles por delante de Estados Unidos: "Esta diferencia aumentará"

España es un país rico en muchas cosas: historia, cultura, gastronomía, deportes... pero no lo es en la primera acepción del diccionario de la Real Academia Española (RAE). Si nos ceñimos a la primera definición de 'rico' según la RAE sería así: "Adinerado, hacendado o acaudalado". Existen Estados con una economía más próspera que la nuestra, uno de ellos es Estados Unidos, sin embargo, pese a esta diferencia, para Niño Becerra los españoles tenemos una ventaja frente a EEUU.

El año pasado, la economía española creció un 3,1%, lo que significa que el país mejoró bastante en comparación con otros de Europa, que apenas crecieron un 0,8%. Para 2025, se espera que este aumento sea también positivo, confirmando así el buen estado de las finanzas. A pesar de los buenos datos macroeconómicos, España tiene una deuda pública que se mantiene por encima del 110% del Producto Interior Bruto (PIB), que actualmente es de casi 1.500 millones de euros.

Por su parte, en Estados Unidos las cosas van algo diferentes. Su economía creció menos que en España, un 2,8% en 2024, pero aun así su PIB es 16 veces mayor que el de España. En EEUU, 27 billones de dólares en 2024, y para este año, se espera que siga subiendo. A pesar de ello, Niño Becerra destaca que hay una clara diferencia entre los dos países y radica en donde se concentra la riqueza y cuánto dinero tienen las clases más bajas.

España tiene muchas desigualdades

"En España, en el 2022, el 10% más rico de la población concentraba el 56,6% de la riqueza y el 50% más pobre concentraba el 6,8%", con este alegato comenzaba Niño Becerra su defensa. En un hilo publicado en X (Twitter), el economista ha mostrado una realidad que pasa desapercibida, y es que mientras la mitad de los españoles no alcanzan ni el 7% de la riqueza del país. Esto quiere decir que 4,8 millones de españoles acumulan aproximadamente 1,4 billones de euros, que se reparten en bienes como propiedades, inversiones y patrimonio, lo que está vinculado a factores como la evasión fiscal y la acumulación hereditaria.

Por otro lado, el 50% más pobre que controla solo el 6,8% del total de la riqueza, tienen 170.000 millones de euros. Ante esto, el profesor lanza una pregunta: "¿les parece mucho, poco, regular?". Esto es la consecuencia de bajos salarios, la precariedad laboral y el elevado coste de la vivienda, factores que perpetúan una profunda desigualdad en la distribución de la riqueza.

Niño Becerra confirma la superioridad de España

A pesar de que en España esta desigualdad es muy clara, en Estados Unidos las diferencias se acentúan aún más. "El 10% más rico de la población acumula el 71% de la riqueza y el 50% más pobre acumula el 1,5%", escribía Becerra. Si trasladamos estas cifras nos indican que en EEUU, 33,5 millones de estadounidenses acumulan más de 100 billones de dólares y 237,85 millones de personas tienen alrededor de 2 billones de dólares.

El economista continúa "esta diferencia aumentará con las rebajas de impuestos permanentes anunciadas por la Administración Trump. Es por ello que España tiene un Índice de Gini de 57 en 2023 y el de EEUU de 75". Este indicador mide la desigualdad en los ingresos en un país, por tanto, como dice Becerra, "no importa lo que tienen los ricos, el problema es lo que no tienen los pobres", a lo que añade, "¿tiene que ver lo que tienen los ricos no con lo que tienen los pobres?". Con esta conclusión demuestra que la base de un país se sustenta en la población trabajadora y con menos recursos.