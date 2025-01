El presidente de la ZEC propone vincular el REF a “mejorar la retención de rentas del turismo” para redistribuir la riqueza

Pablo Hernández, presidente del consorcio de la Zona Especial Canaria (ZEC), defendió este martes en el Parlamento que el Régimen Económico y Fiscal (REF) "se gestó en paralelo a una visión común de la autonomía y se ha extendido como idea del consenso en la creación y cohesión territorial de la autonomía". Por ello, en la nueva etapa que se abre con la revisión de los mecanismos económicos y fiscales del fuero canario estos deben servir para "expandir la cohesión territorial a la cohesión socioeconómica y a enganchar Canarias con las cadenas de valor del resto del mundo".

"Hay que vincular la reforma del REF a mejorar la retención de rentas en la cadena de valor del turismo para redistribuir mejor la riqueza", aseguró en la comisión parlamentaria que analiza la modificación de la ley del fuero canario.

El presidente de la ZEC reconoció que "es posible que la economía canaria tenga un problema de capacidad de retener el gasto turístico", por lo que hay que "analizar el papel de Canarias en la cadena de valor del turismo para comprobar si se están filtrando rentas de servicios cuyo valor se genera aquí hacia otros lugares".

Para dar fuerza a sus argumentos, mostró a los integrantes de la comisión varios estudios de Naciones Unidas (ONU) y de la Organización Mundial del Trabajo (OMT) que concluyen que el turismo, con gran peso en la economía de las Islas, es uno de los sectores con mayores filtraciones internacionales de rentas en donde "hasta el 55% de las rentas se acaban escapando a terceros países" por lo que conminó a "estudiar en profundidad la cadena de valor de Canarias antes de hacer ninguna reforma" que, además, no puede contener "virajes bruscos".

Por tal motivo, se refirió a "la necesidad de analizar incentivos, fiscales o no fiscales, para sustituir los hidrocarburos por energías renovables, así como al sector primario y secundario local, para limitar los efectos de filtración de las rentas del turismo hacia fuera de Canarias".

Durante su análisis sobre la evolución del vigente REF, el presidente de la ZEC aseguró que "los datos demuestran que los incentivos fiscales para la diversificación funcionan mejor que nunca".

"El crecimiento ha sido de más de un 78% en el uso de los incentivos, hasta alcanzar los 717 millones en los últimos años, y las regularizaciones de en torno al 3%", insistió para incidir en que "la ZEC no ha tocado techo, todos los años crece y cada vez es más competitiva aunque haya que hacer algunos ajustes".

Modificaciones que, en su opinión, no deben dirigirse a vincular la Reserva de Inversiones (RIC) a la compra de bonos de deuda pública, cuando Canarias no tiene problemas de financiación, o a la vivienda sino a "inversiones productivas e innovadoras como telescopios o energías renovables". Asimismo, cuestionó la eficacia del Registro Especial de Buques (Rebeca) "porque no genera economía en Canarias" a menos que se "incrementen las bonificaciones y se aten a nuestros astilleros e infraestructuras portuarias".

Para concluir, propuso la creación de un "instituto interuniversitario adscrito a las dos universidades canarias, con una significativa aportación financiera, que esté permanentemente estudiando de forma independiente la normativa del REF, proponiendo mejoras, y generando consensos en torno a su interpretación".

