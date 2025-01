La Fed mantiene los tipos de interés y se pone en rumbo de colisión con Trump

Como era ampliamente anticipado, la Reserva Federal de Estados Unidos ha decidido este miércoles mantener inalterados los tipos de interés, que seguirán en el rango de entre 4.25 y 4.5% al menos hasta la próxima reunión, que concluye el 19 de marzo.

Es una decision unánime que muestra la cautela de la Fed, en un momento de economía sólida y mercado laboral fuerte, ante el avance desigual de la inflación hacia su meta del 2% y sus temores elevados a los riesgos de un repunte. También es una decision que pone al banco central estadounidense, y sobre todo a su presidente, Jerome Powell, en el camino de una colisión con el presidente de EEUU, Donald Trump.

En las tres últimas reuniones, empezando con un recorte de medio punto en la de septiembre, la Fed ha bajado en total un punto en los tipos, pero los desiguales movimientos recientes en los precios le han dado ahora razones para la pausa. De hecho, del comunicado de este miércoles ha desaparecido la referencia del último a los progresos que se estaban consiguiendo en la lucha contra el alza de los precios.

La gran duda es el camino a partir de ahora, especialmente dada la incertidumbre que existe sobre los efectos e impactos que puedan tener en la economía las políticas de Trump. Y en su rueda de prensa posterior a la decisión, Powell no ha despejado interrogantes. "No estamos en ningún camino predeterminado", ha subrayado.

El comunicado de la Fed, de solo cuatro párrafos, no ha hecho ninguna mención al potencial impacto de las potenciales políticas. Y enla rueda de prensa Powell también ha dejado claro que no piensa comentar ninguna decisión del presidente. "No sería apropiado", ha dicho.

Inmigración, impuestos, aranceles...

Las medidas del republicano en inmigración con una promesa de deportaciones masivas, su esfuerzo para desregular y sus propuestas de rebajas de impuestos y, sobre todo, el sable que agita de guerras arancelarias, que podría empezar este mismo fin de semana si cumple sus amenazas a México y Canadá, pueden tener no solo un impacto directo en la inflación, sino también a las.expectativas y por lo tanto las reacciones y respuestas de negocios y consumidores.

A Trump nada le gustaría más que despedir a Powell, pero no puede. El presidente de la Fed ya ha dejado claro que no piensa dimitir, y se mantiene firme para seguir defendiendo la independencia del banco central, que Trump sigue tratando de minar. En sus primeros días de este segundo mandato el republicano proclamó conocer los tipos "mucho mejor que ellos, y que el principal responsable de tomar esa decisión”, en referencia a Powell. Y la semana pasada en Davos insistía en que debían bajarlos y urgía al resto del mundo a seguir esos pasos.