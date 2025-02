¿Qué pasa si no he cotizado lo suficiente para jubilarme? Te contamos cuáles son las opciones

La jubilación es una etapa de la vida que todos esperamos alcanzar, pero no siempre se llega a ella con las condiciones ideales. Una de las principales preocupaciones de muchos ciudadanos es qué ocurre con la pensión de jubilación si no se han cotizado los años suficientes. La ley exige un periodo mínimo de cotización para acceder a una pensión contributiva, pero ¿qué pasa si no se alcanza este requisito? En este artículo, te contamos las opciones disponibles para aquellos que no han cotizado lo suficiente, desde la pensión no contributiva hasta el ingreso mínimo vital.

Cotización mínima para la jubilación contributiva

La normativa de las pensiones contributivas de jubilación establece un periodo mínimo de cotización para acceder a ellas. En la mayoría de los casos, se exige un mínimo de 15 años cotizados, lo que se conoce como carencia genérica. Sin embargo, para algunas modalidades de jubilación, como la activa, se requiere un periodo mayor.

¿Qué sucede si no alcanzo los 15 años de cotización?

Si no se alcanzan los 15 años de cotización, no se puede acceder a la jubilación contributiva. En este caso, la ley no contempla el cobro de una parte de la pensión proporcional a los años cotizados. El sistema de la Seguridad Social considera que, si no se ha cotizado un mínimo de 15 años, no se ha contribuido lo suficiente al sistema para ser beneficiario de una jubilación contributiva.

Alternativas a la jubilación contributiva

Afortunadamente, el sistema español ofrece alternativas para aquellas personas que no alcanzan los 15 años de cotización. Estas opciones incluyen:

Pensión no contributiva de jubilación (PNC). Esta prestación está diseñada para personas mayores de 65 años que se encuentran en situación de necesidad económica y no han cotizado lo suficiente para acceder a la jubilación contributiva. Para acceder a la PNC, es necesario demostrar que se reside legalmente en España, haber vivido en el país durante 10 años (de los cuales dos tienen que ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud) y tener ingresos inferiores a un umbral establecido cada año. La PNC de jubilación ofrece una cantidad mensual, que puede variar en función de los ingresos de la unidad de convivencia. Ingreso Mínimo Vital (IMV). El IMV es otra prestación no contributiva, diseñada para prevenir la pobreza y la exclusión social. Aunque no es una jubilación propiamente dicha, puede ser una alternativa para aquellos trabajadores que no tienen derecho a la jubilación contributiva y que no cumplen los requisitos para acceder a la PNC. El IMV no tiene una edad mínima para solicitarlo y, para poder acceder a ella, es necesario encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, y residir en España de manera continuada durante el último año. Convenio especial con la Seguridad Social. Esta opción permite cotizar sin trabajar, abonando una cuota mensual. Es especialmente útil para aquellos que están cerca de alcanzar los 15 años de cotización y buscan completar su historial laboral.

Estas son las alternativas para los trabajadores que han cotizado menos de 15 años. / LP

Es fundamental que las personas que no han cotizado lo suficiente se informen sobre las diferentes opciones disponibles y soliciten asesoramiento profesional para tomar decisiones sobre su futuro. Conocer las distintas prestaciones y los requisitos específicos de cada una es clave para garantizar un retiro digno y seguro.