Las instalaciones de autoconsumo en Canarias se disparan un 37% en solo un año

Los incrementos en la factura de la luz, el mayor conocimiento y el avance de la concienciación sobre la huella de carbono han disparado en los últimos años las instalaciones de autoconsumo en Canarias. En un lustro, las placas solares se han multiplicado por las azoteas, tejados, cubiertas y terrenos del Archipiélago. En 2020, apenas existían 295 en las Islas mientras que en diciembre de 2024 ya había más de 17.500, lo que supone que en apenas cinco años se han multiplicado casi por 60. Y su avance en los últimos doce meses también ha sido muy importante. El número de instalaciones ha crecido un 37%. A lo largo de 2024 se han puesto en funcionamiento una media de 12 al día, que suman 4.723 nuevas en un año.

Así lo ha informado recientemente Endesa, que ha aportado datos respecto a las conexiones activas en su red de distribución. A este avance habría que sumar también los vinculados a otras compañías distribuidoras y aquellas que son de autoconsumo aislado, es decir, las que se han instalado en viviendas o empresas que no están conectadas a la red al disponer de baterías donde almacenar la energía para usarla en los momentos en los que no haya producción.

«Hay una mayor demanda pero es importante que salgan los números», explica el perito judicial y consultor eléctrico, Ángel Treviño, sobre todo en instalaciones de autoconsumo instantáneo. Es cierto que la reducción en la factura puede alcanzar el 40% en el caso de las empresas y hasta un 15% en las viviendas particulares, pero insiste en que en estos casos se tiene que tener muy cuenta cuándo son los momentos de consumo. «Si no hacen uso de la energía durante el día no tiene sentido», aclara, ya que las placas fotovoltaicas estarías generando electricidad en un momento en el que no va a ser consumida y se tendrán que comprar kilovatios (kw) por la noche cuando ya no estén produciendo generando una descompensación, ya que se compran a un precio superior. «En las empresas pasa lo mismo, no es lo igual un taller que trabaja de ocho a seis de la tarde que una discoteca o una panadería», explica. Por eso, advierte que ya hay «mucha gente defraudada por los falsos profetas de las renovables».

Treviño destaca que el proceso de venta del excedente de la energía generada cuando no se ha usado es complicado si no se recurre a fórmulas como la batería digital, un mecanismo que registra ese excedente generado para que el usuario lo compense más adelante. Una fórmula que según Treviño no suele ser beneficiosa para el cliente. Por eso, insiste en que se deben hacer números e instalarlas si verdaderamente compensa o por propia convicción. «Cada vez hay más concienciación y una demanda creciente porque muchos quieren formar parte del proceso de descarbonización», aclara.

Sin embargo, todavía hay muchos que se interesan por este tipo de instalaciones a través de las diferentes subvenciones que ponen a disposición de los usuarios las distintas administraciones públicas. «Detectamos en seguida cuando hay publicidad institucional sobre este tema porque hay una oleada de peticiones de información», señala el también CEO de Ecoluz Consultores. Sin embargo, vuelve a insistir en que solicitar una de estas ayudas tampoco puede convertirse en la razón principal para instalar placas fotovoltaicas. «Las subvenciones llegan poco, mal y tarde», recalca, por eso, «se debe mirar el beneficio a corto plazo con el ahorro y que estás poniendo tu granito de arena en la descarbonización».

El coste para instalar paneles solares sigue siendo elevado para una familia media en el Archipiélago. Entre 6.000 y 9.000 euros, en el caso de una vivienda. Una cantidad que habría que multiplicar por dos si se quisiera realizar una instalación de autoconsumo desvinculada de la red de distribución. Sin embargo, el experto detalla que estas siguen siendo minoritarias, al ser más complejas y caras, pero en ciertos casos acometer la inversión sí suele ser rentable. La instalación de placas fotovoltaicas para suministrar de energía a una empresa puede tener un coste de entre 20.000 y 150.000 euros, dependiendo de la potencia.

Suscríbete para seguir leyendo